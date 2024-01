Dix albums qu’on a hâte d’écouter en 2024

Saviors, Green Day

Pourquoi on a hâte: L’été dernier, le public de Québec a eu le privilège d’être le premier à entendre la chanson 1981 qui paraitra sur le 14e album de l’iconique groupe punk rock. La performance explosive que Billie Joe Armstrong et sa bande ont donnée au Festival d’été de Québec (FEQ) confirme que cette formation, active depuis plus de 30 ans, a encore plus d’un tour dans son sac.

Date de sortie: 19 janvier

Wall of Eyes, The Smile

Pourquoi on a hâte: Accompagnés du batteur Tom Skinner (Sons of Kemet), les deux membres de Radiohead, Thom Yorke et Jonny Greenwood, ont aussi offert des extraits de leur album à paraitre lors de son passage au FEQ l’été dernier. On est intrigué par le titre de ce deuxième album qui semble faire un clin d’œil à la rumeur, qui courait dans les années 2009-2010, comme quoi Radiohead sortirait un disque intitulé Wall of Ice.

Date de sortie: 26 janvier

La nuit s’achève, Valence

Pourquoi on a hâte: Cet auteur-compositeur-interprète originaire de Québec continue de faire son chemin dans la scène indie pop québécoise. Après un premier long jeu plutôt éclectique qui lui valut d’être nommé Révélation de l’année au GAMIQ 2021, l’artiste revient avec un album dont les pièces raconteront une histoire nocturne, entre deuil relationnel et béatitude personnelle.

Date de sortie: 2 février

Coming Home, Usher

Pourquoi on a hâte: Le chanteur américain a prévu de dévoiler son nouvel album deux jours avant sa performance au spectacle de la mi-temps du Super Bowl. L’artiste, à qui on doit le succès Yeah!, propose notamment un remix d’une chanson de la vedette de k-pop Jungkook pour ce premier album produit de manière indépendante.

Date de sortie: 9 février

Adult Contemporary, Chromeo

Pourquoi on a hâte: Le duo électro-funk évoluant entre New York et Montréal est plutôt assidu. Depuis 2010, il offre un nouvel album aux quatre ans. Dans ce qu’ils décrivent comme une méditation sur les relations interpersonnelles à l’âge adulte, P-Thugg (Patrick Gemayel) et de Dave 1 (David Macklovitch) se demandent ce que signifie être funky quand sonne la quarantaine.

Date de sortie: 16 février

This Is Me… Now, Jennifer Lopez

Ce neuvième long jeu se présente comme la suite de This Is Me…Then paru en 2002 alors que la chanteuse était en couple avec Ben Affleck. Après s’être séparées en 2004, les vedettes se sont retrouvées et mariées en 2022. Peut-être est-ce la conclusion heureuse de cette odyssée amoureuse étalée sur deux décennies qui a donné l’inspiration nécessaire à la diva qui n’avait pas sorti d’album depuis près de dix ans...

Date de sortie: 16 février

Heaven x Hell, SUM 41

Pourquoi on a hâte: Après 27 ans ensemble, Deryck Whibley et sa bande ont annoncé que leur prochain album serait leur dernier. Ce diptyque veut représenter les deux tendances traversant la musique de ce groupe de punk rock qui viendra faire ses adieux à Québec en août.

Date de sortie: 29 mars

Evolution, Sheryl Crow

Pourquoi on a hâte: L’autrice-compositrice-interprète a fait attendre son public pendant six ans avant de dévoiler cet album qui aurait pourtant été écrit en un mois seulement. Ses adeptes ne s’en plaindront pas puisque l’Américaine avait laissé sous-entendre en 2019 que Threads serait peut-être sa dernière offrande. Elle revient finalement avec neuf nouvelles chansons.

Date de sortie: 29 mars

Décroissance personnelle, Calamine

Pourquoi on a hâte: La rappeuse originaire de Québec a frappé fort avec son album Lesbienne woke sur l’autotune (2022) qui lui a valu plusieurs nominations et qui a été consacré au prix GAMIQ en décembre dernier. Avec son fidèle producteur Kèthe Magané, l’artiste queer, féministe et anti-capitaliste a déjà dévoilé quelques extraits engagés, dont Plastique qui critique le suremballage et l’utilisation abusive du plastique à la SQDC.

Date de sortie: 5 avril

P’tit Belliveau, P’tit Belliveau

Pourquoi on a hâte: Le Néo-Écossais qui a charmé le Québec lancera un nouvel album juste à temps pour égayer la saison estivale. Des dates de tournées sont déjà annoncées, mais on sait peu de choses sur ce nouveau projet sinon qu’il a été produit de manière indépendante. En attendant, voici un extrait de son microalbum paru en 2023; peut-être sera-t-il intégré à l’album à venir?

Date de sortie: 26 avril

Sans oublier....

On en sait encore moins sur les albums qu’Ariana Grande et Elliot Maginot lanceront en 2024. Ni l’Américaine ni le Québécois n’ont encore dévoilé le titre ou la date de sortie officielle de leurs albums respectifs. Toutefois, ils ont chacun su se créer une réputation qui nous donnent hâte d’en savoir plus.

Ariana Grande a dévoilé le premier extrait de son album le 12 janvier et Elliot Maginot en fera de même le 18 janvier avec la chanson Float on Now.