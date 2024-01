Alexandre Poulin : quand l’ombre fait jaillir la lumière

L’artiste l’avoue, La somme des êtres aimés aura sans doute été son album le plus difficile à livrer. Son plus personnel aussi. Plus qu’il ne l’aurait pensé. Parce que le deuil. Parce que la maturité et l’expérience. Parce qu’il y avait ce désir d’aller au bout de quelque chose. «Tout a été dur. En studio, je me questionnais sur les arrangements. Je ne voulais rien laisser aller sans que ce soit réglé au quart de tour. Je n’ai rien lâché.»

La somme des êtres aimés est le sixième album d'Alexandre Poulin. (Fournie)

La plaquette de dix chansons ouvre avec Loverdose, qui décrit les derniers moments d’un homme qui «meurt pendant qu’on l’aime fort». Le texte et les images sont clairs : il y a là plus qu’une fiction. Il y a là plus que les mots d’Alexandre Poulin. Il y a là une partie de ses larmes aussi. Ça se sent.

«La base du disque part du décès de mon père. Mon père, c’était un titan, le plus fort de sa gang. Il n’avait jamais été malade. À 70 ans, il s’est fait dire en sortant du bureau du médecin que son avenir se comptait en mois», résume l’artiste.

On lui donnait trois mois, il en aura vécu neuf. «Il est parti avec l’aide médicale à mourir. C’est fou d’avoir à l’avance la date et l’heure. La tournée était commencée. J’étais à Fermont quand j’ai reçu un appel disant que la fin arriverait plus vite que prévu. Je n’aurais pas pu être plus loin. Il m’avait fait promettre que je n’annulerais jamais un spectacle pour lui, mais je lui ai dit que je romprais ma promesse.»

La dernière semaine a été bouleversante. «J’avais lu une étude sur le bonheur. Au premier rang des choses qui rendent heureux, il y avait de passer du temps avec les gens qu’on aime. J’ai vu tellement de monde défiler dans sa chambre pour lui raconter des souvenirs, pour lui dire merci. En fait, il restait juste l’amour donné. Il restait juste l’amour reçu. Ça devenait le terreau pour mon album.»

La somme des êtres aimés prenait forme.

«J’avais une faim, une soif d’écrire. Si je n’avais pas fait ce disque, j’aurais écrit ces chansons-là quand même. Je n’aurais pas été fidèle à moi-même si je n’avais pas parlé de ça.» — Alexandre Poulin

Alexandre Poulin s’est isolé dans un chalet, au fond d’un bois, a repassé la vie de son père comme un film. Son dossier médical, la dernière chanson que les deux hommes ont chantée ensemble... «J’ai pleuré à fond. La chanson Loverdose est née. Elle a libéré un paquet d’affaires. La chanson ne peut pas être plus personnelle.»

En épilogue de l’album pointe Dire adieu, une chanson surprise, aussi personnelle, inattendue, qui s’est un peu écrite toute seule. «Ce n’était pas prévu. C’est une chanson cadeau. Je me tenais pas loin du clavier et ça s’est mis à déborder assez rapidement.»

Dire adieu

Restait le défi de l’enregistrer. «Mon équipe m’a suggéré d’être tout seul en studio. J’étais donc seul avec mon ingénieur... et mon père.»

La version de l’album aura été la seule prise, de bout en bout, qu’Alexandre Poulin a interprétée en studio. «L’ingénieur m’avait dit de jouer une fois, pour placer le son. Dehors, il faisait beau. Le studio se trouve au sommet d’une montagne. On voyait le soleil. Quand j’ai commencé la chanson, le vent s’est levé. Il soufflait tellement fort que les branches tapaient dans les vitres.»

Sur l’album, ce frottement est perceptible.

«À la fin du dernier accord, la porte du studio s’est entrouverte toute seule dans un grincement pas possible. Ces portes-là sont lourdes. Il faut généralement pousser fort pour qu’elles ouvrent. On a décidé de garder ce son à la fin de la chanson. L’album finit sur cette porte qui s’ouvre. Une fois la chanson terminée, le vent s’est arrêté. Pour moi, c’est comme si j’avais joué avec mon père.»

Les deux chansons de deuil, comme des parenthèses, enveloppent huit autres pièces au folk parfois triste, parfois entraînant, dans la lignée des courtes histoires, comme des courts-métrages à l’écrit, qu’Alexandre Poulin a l’habitude de créer.

«Écrire ce disque m’a profondément libéré. Ce sont surtout des chansons qui me font du bien.»

Alexandre Poulin (Oumayma Ben Tanfous)

Dans les autres petits bouts de lui, l’auteur propose Coeur vacant inspiré d’une ancienne amoureuse qui s’est enlevé la vie. «J’ai été cinq ans avec elle, mais ça faisait plus de 20 ans que je n’avais pas de nouvelles. Ça m’a bouleversé de découvrir tout ce qui l’a menée là. Quand j’étais avec elle, c’était sa grande hantise de finir comme ça.» Les fidèles verront peut-être dans la Candy de la chanson un clin d’œil à la petite Rosalie de l’album éponyme.

La pièce ne se termine pourtant pas de manière tragique. «Ce qui est beau des chansons. On peut revisiter des histoires. C’est comme si je m’écrivais une lettre à moi-même pour dire comment j’aurais aimé que ça finisse. Je dis souvent qu’on n’est qu’à un humain que nos faiblesses deviennent des forces. Ça dépend parfois de qui on rencontre dans la vie.»

Le poète Poulin s’est offert Loverdose. Le philosophe Poulin s’est permis Le grand calcul, une composition un tantinet postapocalyptique campée dans l’espace. Le taquin frôle la solitude dans Les jours heureux, avec un hommage à Jean-Pierre Ferland, en baptisant un chat du nom du chanteur. «C’est parce que j’écris “une chance qu’on s’a”, et pour moi, c’est une phrase de M. Ferland. C’est aussi un clin d’œil au chat du café des artistes.»

L’amoureux de la langue s’est pour sa part donné tout un défi dans Mauvais sang, le deuxième extrait de l’album. La composition se lit (et se chante) du début à la fin et de la fin vers le début. «J’avais vu ce concept dans une publicité de Porsche, mais je n’avais pas réfléchi à ça depuis plusieurs années. Ce sera une chanson porteuse en spectacle.»

Une tournée dès la fin janvier

En ce sens, Alexandre Poulin prendra la route dès la fin janvier. Si une trentaine de dates sont déjà confirmées, il s’attend à donner une centaine de spectacles au cours des deux prochaines années. «Je poursuivrai la tradition de parler (beaucoup) entre les chansons. Je ne suis pas capable de ne pas raconter des histoires. Je suis confortable plus que jamais avec ce concept. Et je réserve des petites surprises, des choses que je n’ai jamais faites.»

Malgré le succès qu’il a connu en France, il ne compte toutefois pas retourner sur le Vieux Continent pour le moment. «Ça ne me tente pas de m’éloigner trop. C’est tellement dur de trouver l’équilibre avec la vie familiale. Il faudrait refuser des spectacles ici pour aller là-bas. J’aurais plus à perdre qu’à gagner d’aller à l’international. Ne pas voir ma fille grandir pour faire plus d’argent, c’est non.»

À 46 ans, auteur-compositeur-interprète et producteur de son album, avec sa propre étiquette, Alexandre Poulin est conscient du privilège qu’il a de durer dans son métier. Mais il estime avoir gagné son pari. Ce qu’on lui reprochait au début, ses longues chansons sans refrain, ses monologues en spectacle, ont probablement fait son succès «Avec la panoplie d’offre dans le milieu, il faut arriver avec son unicité. J’ai fait l’album que j’ai envie d’acheter plutôt que l’album que je voudrais vendre.»

