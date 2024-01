La complicité est palpable entre Marie-Élaine Thibert et Émily Bégin, observe Le Soleil en entrevue.

Les deux chanteuses sont particulièrement excitées d’annoncer que les 14 académiciens de la première édition parue 2003 feront tous partie du spectacle Et c’est pas fini présenté au Centre Bell le 12 janvier et au Centre Vidéotron le 19 janvier.

Les retrouvailles des premiers académiciens ont été initiées par Suzie Villeneuve. En amont des 20 ans de l’émission, elle avait invité ses comparses à enregistrer la chanson Du rêve à la réalité.

12 des 14 académiciens ont répondu à l’appel. Seules Marie-Mai et Annie Villeneuve n’ont pas participé.

Après ces joyeuses retrouvailles, l’idée de faire un spectacle en l’honneur des 20 ans de leur saison de Star Académie a rapidement fait son chemin.

Une belle complicité unie les deux ex-académiciennes. (Erick Labbé/Le Soleil)

Cette fois, Marie-Mai et Annie Villeneuve étaient partantes, mais pas Stéphane Mercier.

Avec Pascal Nguyen Deschênes, cet ex-académicien est un des rares à ne plus œuvrer, de près ou de loin, dans le monde du showbiz.

«Quand tu ne fais plus ce métier-là, ou quand tu le fais très peu, l’estime de toi, la confiance et tout, ça s’en va et c’est normal», mentionne Marie-Élaine Thibert.

Même après l’annonce officielle du spectacle, les artistes ont continué d’encourager «Stéphane de Normétal» à embarquer cette aventure. Celui qui travaille maintenant dans le domaine de la vente automobile s’est finalement laissé convaincre.

Pascal Nguyen Deschênes, qui travaille en finances, est aussi un peu nerveux à l’idée de remonter sur de grosses scènes comme celles du Centre Bell et du Centre Vidéotron, rapportent Marie-Élaine Thibert et Émily Bégin en entrevue. Il a rapidement commencé à se chercher un coach de chant pour se préparer à ces grandes retrouvailles avec le public.

«La famille est là au complet! C’est très excitant de se retrouver et très émotif aussi», se réjouit la pétillante Émily Bégin.

«Star Académie, c’est là où tout a commencé pour chacun de nous», ajoute-t-elle.

Ce n’était qu’un début

L’expérience vécue par les premiers académiciens est unique et différente de celles vécues par les cohortes suivantes.

«On a été vraiment privilégiés de vivre ça la première année.» — Marie-Élaine Thibert

«On était vraiment innocent de tout ce qui allait se passer après. Je pense que c’est ça aussi qui amenait la magie de notre saison», avance Émily Bégin.

Les artistes comme le public, personne ne savait à quoi s’attendre en 2003, lors de la première saison de Star Académie. C’était le début de la téléréalité québécoise et des émissions de découvertes de talents qui se sont, dans les deux cas, multipliées par la suite.

«C’est quand on sortait de l’Académie qu’on voyait l’ampleur, qu’on voyait à quel point c’était immense comme succès», mentionne l’artiste qui était entraineuse chez Énergie Cardio au moment d’auditionner pour Star Académie.

«C’était des 5000 personnes, minimum, chaque fois qu’on montait sur scène : ça ne pouvait jamais être plate. C’était magique! Il n’y a personne qui a revécu ça, je pense», ajoute Émily Bégin.

«On sortait de l’autobus et il y avait déjà plein de monde qui nous attendait pour des autographes. Ça nous jetait à terre», renchérit sa collègue qui s’est rendue en finale.

Les académiciens des saisons suivantes n’ont pas nécessairement connu cette frénésie liée à la nouveauté du phénomène, croient les deux artistes qui ont gardé un œil sur l’évolution de cette émission.

«Ce n’est pas la même émission»

Déjà, le contexte était différent lors de la deuxième saison qui a rapidement suivi la première. Peut-être trop rapidement, mentionnent les chanteuses. Selon elles, le public était encore attaché aux premiers candidats.

Puis, l’arrivée de La Voix dans le paysage québécois en 2013 a eu un effet non négligeable sur l’évolution de Star Académie, croient-elles.

«Après ça, j’ai eu l’impression que le Star Académie qui est revenu […] était plus un La Voix qui revenait différemment. Cela dit, c’est une super belle émission», mentionne Marie-Élaine Thibert.

Même chose du côté d’Émily Bégin.

«Pour moi, Star Académie, c’est de la belle grosse pop bonbon. […] Des fois, personnellement, on dirait que ça me manque ce côté… », partage Émily Bégin.

Elle avoue aussi être nostalgique de l’époque où Julie Snyder animait l’émission.

«C’est Julie qui a amené ça au Québec en partant. J’ai eu un deuil quand ce n’était plus Julie», déclare-t-elle.

Rendez-vous nostalgique

La nostalgie s’annonce forte dans ce spectacle mis en scène par Joël Legendre.

Les artistes performeront les titres de l’album de Star Académie 2003, des chansons qui ont marqué les galas du dimanche, des coups de cœur musicaux du moment et certains de leurs grands classiques respectifs.

«On ne peut pas passer à côté de Danser, danser, Tout petit la planète, Je vais changer le monde avec une chanson…Les gens qui ont été spectateurs il y a vingt ans et qui veulent revivre cette époque ne seront pas déçus», promet Émily Bégin.

Évidemment, les ex-académiciens interpréteront la fameuse chanson de Stéphane Venne, Et c’est pas fini.

En plus du répertoire de 2003, certains artistes présenteront quelques succès qui ont marqué le début de leur carrière en sortant de cette aventure.

«Je fais un passage de Laisser-moi danser, de [mon album] Légende urbaine, parce que ç'a fait partie de mon début de carrière, juste après Star Académie», explique Émily Bégin.

Excités de remonter sur scène ensemble, les artistes devront toutefois être disciplinés durant les répétitions de groupe qui se concentreront sur quatre jours seulement.

«Quand on a fait le Centre Bell il y a 20 ans, on avait quoi? Un ou deux mois de répétition…», tente de se remémorer Marie-Élaine Thibert.

«Et c’était directement au Centre Bell!», renchérit son amie.

«Ça coutait moins cher dans le temps, j’imagine, ou c’est qu’on demandait vraiment pas grand-chose comme cachet», conclut-elle en riant.