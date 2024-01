Une tournée et un nouvel album pour Matt Lang en 2024

Matt Lang prépare, pour 2024, un nouvel album et une grande tournée. (Yan Doublet/Le Soleil)

Avec All Night Longer, l’artiste originaire de Maniwaki propose une pièce qui s’inscrit parfaitement dans la démarche qu’il a entreprise en 2018 avec son premier album qu’il a enregistré à Nashville, avec Danick Dupelle à la réalisation.

Fidèle autant à ses amis qu’à ses partenaires musicaux, Matt revient cette fois avec un titre qui met la table à sa prochaine proposition studio qui sera offerte le 10 mai.

Un premier extrait du nouvel album de Matt Lang est maintenant disponible. (Agence Ranch/Courtoisie)

Il a encore une fois travaillé aux côtés de Dupelle pour cet opus.

«J’ai fait la grande majorité de l’album dans le studio de Hugo Perreault, à Saint-Sauveur. Danick est venu de Nashville et on a enregistré ça avec mes musiciens, ceux qui sont avec moi sur scène, en tournée.» — Matt Lang

All Night Longer est taillée dans un country à la fois moderne et classique. Le violon et la pedal steel sont très présents de même que tous les standards du genre y sont bien intégrés.

Cet extrait semble avoir été choisi avec soin puisque la chanson frappe dans le mile. Dès la première écoute, on sait exactement où l’auteur-compositeur-interprète veut aller. Il n’y a pas d’ambiguïté dans l’intention. C’est du country et du bon country.

D’ici au lancement de l’album prévu le 9 mai au MTelus à Montréal, on peut s’attendre à au moins une autre sortie d’extrait, nous a-t-il confié.

«Nous n’avons pas encore pris les décisions finales quant à l’album, ajoute-t-il. On va y mettre au moins 10 titres, mais il se peut qu’on en ajoute quelques-uns si j’ai le temps de les faire. Pour ce qui est des singles, on devrait en sortir au moins un autre d’ici le lancement de l’album.

Matt Lang a mis en marché en 2023 un rhum épicé à saveur d'érable. Sur la photo, il est en compagnie de Sly un ami et proprietaire du PurSang de Gentilly. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Un album et du rhum

L’an dernier, en plus des nombreux spectacles qu’il a donnés un peu partout au pays, Lang a trouvé le temps de s’installer en studio, à Montréal, avec ses musiciens pour concocter un album de reprises pour le moins inspirant.

Enregistré à l’ancienne, avec tous les musiciens sur le même plancher, Moonlight Sessions est devenu un must pour les amateurs du genre.

Lang a ainsi couché sur un album ses influences et la musique qu’il avait envie de jouer. Un véritable coup de cœur pour quiconque aime le country un peu plus vintage.

Du même coup, il a commercialisé un rhum épicé à saveur d’érable qui se marie à la perfection avec une écoute de Moonlight Sessions.

Matt Lang accompagnera Aaron Pritchett lors de sa tournée canadienne. (Photo tirée du site de l'artiste/Courtoisie)

En tournée

Matt Lang a repris la route cette semaine pour une série de spectacles au Québec dont la liste des villes à l’horaire est disponible sur son site internet.

Mais à compter du 27 janvier, c’est avec Aaron Pritchett qu’il écumera les salles de spectacles du Canada.

Presque toutes les provinces sont à l’agenda pour cette grande virée qui doit se terminer le 7 mars à Moncton.

L’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et bien sûr, le Québec auront droit au passage de la tournée Liquored Up qui mettra aussi en vedette Cory Marks.

On doit souligner que Matt et Cory figurent sur la chanson qui a donné son nom à la tournée, lancée par Pritchett en marge de son dernier album.

L’artiste originaire de la Colombie-Britannique compte une dizaine d’albums à sa discographie.

«C’est une très grosse tournée que celle de Pritchett, explique Matt Lang. On joue presque tous les soirs et dans de très grosses salles. Ils ont même ajouté des dates à la tournée. Mais puisque j’ai des engagements et un show à préparer, j’ai dû refuser quelques spectacles avec Aaron.»

Matt Lang promet tout un spectacle pour le lancement de son album le 9 mai, au MTelus de Montréal. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Pour sa rentrée montréalaise, Matt Lang explique que le lancement du 9 mai sera un spectacle complet. Le plus gros jamais présenté par l’artiste de Maniwaki.

«Je crois même que les gens du MTelus n’ont jamais vu un show comme celui-là, prévient-il. Ceux et celles qui nous ont déjà savent que c’est un gros party. Mais cette fois, je crois que nous allons surprendre tout le monde. J’ai vraiment hâte de présenter ça.»

Les billets pour le lancement, en forfait VIP, sont disponibles dès maintenant en prévente et les billets pour le grand public seront en vente le 12 janvier, dès 9h, sur le site internet lassomontreal.com.