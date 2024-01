L’une des «plus belles» tournées pour Luce Dufault

«On n’a rien annulé, mais on a bougé beaucoup de shows, se rappelle-t-elle en entrevue avec Le Droit. Finalement, on a commencé le printemps suivant, en Gaspésie, quatre shows en ligne en grande distanciation avec un couvre-feu. C’était intense. Les gens étaient à comme un kilomètre les uns des autres.»

Mais cette tournée, même si elle aura été en dents de scie en raison de la pandémie, a été l’une des «plus belles» pour la chanteuse. Parce que les gens lui ont dit au moins 150 fois combien ils l’aiment.

«C’est complètement fou. Honnêtement, c’était inespéré. En avançant dans le temps et en âge et avec le milieu qui change beaucoup, tu te dis que les tournées vont faire un peu comme le disque, mais on n’a pas arrêté. Ça me fait tellement plaisir et ça donne un nouveau souffle pour la suite. J’accueille ça avec beaucoup de reconnaissance.»

Une nouvelle liberté

Un soir au printemps 2020, Luce Dufault assiste au spectacle Pour une histoire d’un soir et comprend qu’elle veut Michel Poirier à la mise en scène de son prochain spectacle.

«J’ai capoté sur ce spectacle, sa façon de les réunir et de les faire briller les trois, j’ai trouvé ça magnifique.»

C’est aussi à ce moment que la suite s’est décidée, que Luce Dufault a dû mettre de côté ses craintes de perdre sa liberté, de sauter et de faire confiance, dit-elle.

Luce Dufault a rencontré une nouvelle liberté avec Dire combien je t’aime. (Martin Roy/Le Droit)

«Ça m’a toujours fait peur la mise en scène pour mes trucs personnels. Quand je tiens un rôle comme Starmania ou Les filles de Caleb ou un show multiartistes, c’est autre chose. Mais dans mes affaires, j’ai peur d’être quelqu’un d’autre, j’ai peur d’être trop loin de mes pompes à moi. Finalement, les gens les plus près de moi, ma famille, ceux qui m’ont vue en show depuis le tout début, m’ont tous dit à leur façon que c’est le show où ils me sentent le plus libre. J’avais peur de perdre ça et c’est comme s’il m’en avait donné. C’est comme s’il était venu valider plein d’affaires chez moi. C’est beaucoup la confiance, l’amour, sa passion.»

Cette liberté nouvelle, retrouvée, se ressent dans la tournée Dire combien je t’aime, croit l’interprète. L’audace de Michel Poirier lui aura permis d’aller encore plus loin que ses attentes en proposant la grande majorité des chansons de son neuvième opus.

«J’aimais tellement ce dernier album que je voulais qu’il soit là beaucoup dans le show et quand Michel est arrivé avec l’idée de commencer avec les nouvelles tounes, je me suis dit pourquoi pas.»

Pour accompagner sa puissante voix, Luce Dufault s’est entourée d’un quatuor à cordes. Un cadeau, dit-elle, qui lui donne l’envie de se taire et de les écouter chaque fois que les musiciens ont pu la suivre sur scène.

Mais la voix de Luce Dufault, majestueuse et immense, résonne tout autant, sinon plus, à travers les cordes et l’absence de drum qui «laisse plus de place à l’interprétation» et qui permet de «respirer la musique autrement».

«J’ai beaucoup aimé tout cet espace-là et je trouvais que ça se prêtait bien aux chansons que j’avais choisi de chanter. Quand le quatuor est arrivé en studio, je me suis imaginé ça en live et je me suis dit qu’il fallait garder toute cette place-là. Dans les arrangements, quand il n’y a pas de drum, forcément tu vas ailleurs.»

Pour une histoire d’un soir

La tournée Dire combien je t’aime s’achèvera dans quelques semaines. Et comme pour souligner l’immense succès et la conclusion de «deux des spectacles les plus célébrés des trois dernières années», selon les Productions Martin Leclerc, Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier se joindront à Luce Dufault pour présenter sous le même toit leurs spectacles respectifs.

Les tournées Dire combien je t’aime et Pour une histoire d'un soir seront présentées sous le même toit. (Productions Martin Leclerc/Productions Martin Leclerc)

«Nos tournées ont commencé sensiblement en même temps, indique Luce Dufault. On a toutes les quatre eu des tournées formidables et là elles s’achèvent en même temps. C’est Martin (Leclerc) qui a eu l’idée de clore les deux tournées ensemble.»

Entre les quatre interprètes d’exception, c’est l’admiration. Personne n’a pris le temps de réfléchir à cette proposition, confie Luce Dufault. «C’était un oui.» Parce que tous les éléments se sont rencontrés naturellement pour réunir ces quatre femmes pour une soirée.

Et c’est Luce Dufault qui ouvre le bal avec son spectacle, puis laisse la scène «aux filles» avec leur spectacle nostalgique Pour une histoire d’un soir, avant d’aller les rejoindre pour «un petit bout» pour finalement terminer le spectacle «tout le monde ensemble».

«Sans dire quoi, je peux te dire qu’il y a au moins deux de ces trois filles-là avec qui j’ai une connexion de comédie musicale. Ça devrait être assez facile de trouver. Je vais les rejoindre pour ce moment et pour une chanson finale.»

Après être passées par Gatineau (13 janvier), Québec (17 janvier) et Saint-Jean-sur-Richelieu (21 janvier), le quatuor sera à la Maison symphonique de Montréal les 23 et 24 janvier.

«Je viens d’aller écouter les démos, tout mis ensemble par l’arrangeur Benoit Groulx, j’ai entendu mes tounes version symphonique et je capote. Je ne pensais pas vivre ça un jour. Les soirs de scotch en version symphonique, c’est tellement beau. J’ai très hâte.»

Si cette façon de tourner la page de ce chapitre est «à la hauteur du ressenti de cette tournée», Luce Dufault promet de revenir dans un tout autre projet, sur scène et sur disque en 2024, où elle ne sera pas seule, confie-t-elle.