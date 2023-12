2024, l’année des comédies musicales

La comédie musicale Don Juan sera présentée dans plusieurs grandes salles en 2024 et mettra en vedette Gian Marco Schiaretti. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Je suis un très bon public pour ces spectacles qui offrent un délicieux mélange des genres. C’est comme si le théâtre empruntait une voix musicale pour raconter son histoire.

Cette recette a fait ses preuves depuis des décennies et il y a même des endroits dans le monde où on s’y spécialise, comme Broadway à New York, boulevard des Capucines à Paris, Shaftesbury Avenue à Londres ou dans d’autres grandes capitales.

En 2024, cette vague déferlera sur Montréal, Québec, Ottawa et sur plusieurs autres grandes scènes au pays.

Certains de ces spectacles ont été proposés au cours de la dernière année alors que de nouvelles productions prendront l’affiche.

Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants, sera toujours à l'affiche en 2024. (Patrice Laroche/Le Soleil)

Le rideau se lèvera donc sur des classiques comme Starmania, Les Misérables, Don Juan, Six. Pretty Woman ou Tootsie.

Parmi les nouveautés, on pourra (re)découvrir Pub Royal, Waitress, Le Matou, Les Producteurs ou La Géante (sur la vie de La Poune).

Si ce sont les événements plus oniriques qui vous allument, le Cirque du Soleil présentera son spectacle sur l’œuvre de Rock et Belles Oreilles. Après son hommage à Guy Lafleur l’an dernier, c’est le groupe humoristique québécois qui sera à l’honneur, cette année, à Trois-Rivières.

Le Cirque du Soleil présentera son hommage à RBO, cet été, à l'amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Ces productions apportent énormément de plaisir, non seulement pour les initiés, mais aussi pour ceux et celles qui n’ont jamais assisté à ces spectacles à grand déploiement.

Bien sûr, ces jours-ci, les familles dépensent leur dollar de divertissement avec beaucoup de discernement.

C’est d’ailleurs ce qui fait la force des comédies musicales qui, très souvent, rassemblent toutes les générations. Il s’agit simplement de faire les bons choix.

Cette liste, vous l’aurez remarqué, est loin d’être exhaustive. Aussi, j’ai volontairement passé sous silence les nombreuses revues musicales comme Broadway en lumière ou Queens of rock. Ces offres de «style casino» pullulent au Québec et leur qualité est tout de même très élevée. Autre avantage non négligeable de ces spectacles est la présence de musiciens sur scène, contrairement aux comédies musicales itinérantes qui, la plupart du temps, sont présentées avec des pistes musicales préenregistrées.

Mais comprenez-moi bien, cela n’altère aucunement la qualité des prestations, loin de là. Je veux simplement dire que ceux et celles qui aiment une présentation plus «organique» sont comblés à ce chapitre avec les revues musicales.

Une grande année musicale

Si les nombreuses rumeurs se confirment, la prochaine année sera particulièrement prolifique dans le monde musical, autant chez nous qu’ailleurs sur la planète musique.

Lenny Kravitz lancera un nouvel album en 2024. (AFP)

Quelques gros albums sont d’ailleurs attendus en 2024. Je peux d’emblée mentionner Green Day, Coldplay, Usher, Sia et Lenny Kravitz.

Parmi mes vœux pour 2024, j’espère du nouveau matériel original du groupe français Indochine et du groupe heavy metal Judas Priest.

Toujours sur la scène métal, la formation britannique Saxon a annoncé un nouvel album en début d’année, tout comme les Canadiens Sum 41, en qui je mets beaucoup d’espoir.

Enfin, j’ai bien hâte d’entendre le travail en solo de Bruce Dickinson, le chanteur d’Iron Maiden, qui nous promet son Mandrake Project qui comprend, en plus d’un album de chansons, plusieurs romans graphiques.

Les bios sur grand écran

Si les biographies au cinéma vous allument — après les succès des biopics sur Queen, Elton John et Elvis —, on pourra se rassasier en 2024 avec un exercice du même genre sur les vies de Bob Marley et de Bob Dylan.

La chanteuse britannique Amy Winehouse décédée le 23 juillet 2011 fera l'objet d'un film retraçant les grands moments de sa vie. (Photothèque, Le Soleil)

Les rumeurs sont aussi très insistantes concernant la sortie, cette année, du nouveau film sur la vie de Michael Jackson jetant un nouveau regard sur le côté sombre de la vedette de la pop. Enfin, on portera à l’écran la vie d’Amy Winehouse, une artiste qui m’a toujours fascinée et qui, encore aujourd’hui, me donne des frissons à chaque écoute. Avec cette fin de vie dramatique dans des conditions de déchéance totale, avouons qu’Amy est le sujet parfait pour ce genre de «divertissement» cinématographique.

L’événement de l’année

Pour être honnête, j’aurais aimé avoir un autre sujet pour mon choix d’événement incontournable de l’année 2024, mais je ne peux pas ignorer le passage de Taylor Swift à Toronto l’été prochain.

La mégastar sera au Centre Rogers pour six soirs consécutifs.

Taylor Swift (Natacha Pisarenko/Archives Associated Press)

La métropole canadienne sera envahie par les «swifties» pendant une semaine. On attend plus de 300 000 spectateurs pour cette série de concerts.

Enfin, la question qui ne trouve toujours pas de réponse concerne la présence du groupe Aerosmith à Montréal le 26 janvier. On n’a toujours pas de nouvelles concernant l’état de santé de Steven Tyler qui a forcé l’annulation de tous les spectacles de la tournée d’adieu du groupe en 2023.

La 10e édition de La Voix accueillera les coachs Corneille, France D'Amour, Roxane Bruneau et Mario Pelchat. (Patrick Woodbury/Le Droit)

La suite

Et voilà pour une première mise en bouche de cette année culturelle qui s’annonce très intéressante. J’ai déjà hâte de vous faire offrir mes comptes-rendus de spectacles et de festivals tout comme vous faire découvrir de nouveaux venus et le travail d’artistes bien établis.

Il y a aussi les grands «variétés» télévisés qui s’aligneront dès les prochaines semaines. Je suivrai assidûment les performances de la 10e édition de La Voix ainsi que de la deuxième mouture de Zénith pour vous offrir mes impressions bien personnelles. On pourra d’ailleurs en discuter ensemble, si vous le désirez.

Sur ce, bonne année culturelle 2024.

Pour réagir à cette chronique ou pour tout autre commentaire, vous pouvez m’écrire à mboulianne@ledroit.com