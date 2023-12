Pour Les Louanges, «c’est le temps de repartir la machine!»

«Ça fait un bout que je n’ai pas vu mon band», admet Vincent Roberge en entrevue avec Le Soleil.

Après son passage au Festival NORR en septembre, l’auteur-compositeur-interprète s’est permis de souffler un peu.

«Cet automne, je n’ai rien fait et ça faisait longtemps que je n’avais pas fait ça. Depuis La nuit est une panthère [2018], ça n’a jamais arrêté», affirme-t-il.

Même la pandémie n’a pas été synonyme de pause pour l’artiste originaire de Lévis qui a produit son deuxième album, Crash (2022), pendant cette période. Celui-ci a d’ailleurs été sacré album francophone de l’année à la dernière cérémonie des prix JUNO.

Puis, Les Louanges s’est lancé dans une tournée qui l’a mené des deux côtés de l’Atlantique et qui s’est terminée en septembre.

«Je crois, ou du moins j’espère, avoir assez mis mon pied dans la porte pour pouvoir prendre un peu de temps, le temps de bien faire les choses, et ne pas avoir peur d’être oublié», confie Vincent Roberge.

L’année prochaine, il compte faire de la recherche en vue de son troisième album et espère avoir un plan clair d’ici la fin de 2024.

«J’ai envie de parler d’autres affaires : je suis tanné de chanter que j’ai des émotions», mentionne-t-il en riant.

Le multi-instrumentiste basé à Montréal ne veut surtout pas devenir prévisible. Il a donc profité de sa pause de spectacles pour explorer de nouvelles avenues.

«Durant l’automne, je me suis monté un programme d’étude avec des lectures, comme si je retournais à l’université. Je m’organise pour écrire et comprendre comment je peux améliorer mon écriture. Je me suis acheté plein de partitions. Je fais de la guitare classique et du piano classique chez nous», explique-t-il.

Rendez-vous manqué avec Québec

Ainsi, depuis septembre, Les Louanges refusait systématiquement toutes les invitations.

Toutefois, quand l’équipe de BLEUFEU lui a proposé de participer au spectacle de fin d’année de Toboggan, Vincent Roberge y a vu une belle occasion de reprendre son rendez-vous manqué avec le public de Québec.

Le 11 juillet dernier, Les Louanges devait jouer au parc de la Francophonie dans le cadre du Festival d’été de Québec (FEQ). En tant que «gars du 418», il était excité de monter sur cette scène où il a vu défiler tant de vedettes.

Malheureusement, après les deux premières parties, des orages violents ont éclaté et son spectacle a été annulé.

Philosophe, Vincent Roberge se dit que rien n’arrive pour rien et il est heureux d’avoir l’occasion de défoncer l’année à Québec avec les membres de son groupe, ses amis, sa blonde et sa famille.

«J’ai hâte de voir ma gang!», s’enthousiasme l’artiste de 28 ans, revigoré par son interlude automnal.

«Cette année, je crois que j’ai trouvé une certaine paix que j’aimerais garder avec moi et amener dans mes projets futurs», mentionne-t-il alors qu’une odeur sucrée vient soudainement chatouiller son nez.

«Ça fait cuire des gaufres en bas!», se réjouit Vincent Roberge avant de conclure cette entrevue pour aller retrouver ses parents et sa copine.