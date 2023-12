Nos personnalités de l’année 2023 : Yannick Nézet−Séguin

Nézet−Séguin a reçu cette année son huitième doctorat honorifique, de la part de l’Université Drexel à Philadelphie. Il s’est également illustré dans le milieu du cinéma, collaborant avec la cinéaste québécoise Chloé Robichaud pour Les jours heureux. Le chef d’orchestre a aussi agi à titre de consultant et conseiller artistique pour le film américain Maestro de Bradley Cooper, dont il a été à plusieurs reprises le fier ambassadeur.

Quel est ton meilleur souvenir de 2023?

D’avoir travaillé sur deux magnifiques films dont je suis très fier : Les jours heureux – mettant en vedette Sophie Desmarais qui est extraordinaire et mon cher Orchestre Métropolitain – et Maestro, le film sur la vie de Leonard Bernstein. J’ai aidé au réalisme des scènes et j’ai enregistré la bande sonore des deux films.

Ce n’est pas tous les jours qu’on travaille sur des films quand on fait de la musique. Et, surtout, je trouve que c’est des opportunités extraordinaires pour la musique classique d’être encore mieux connue, autant ici au Québec qu’au niveau international. C’est deux films qui présentent la musique classique dans toute son émotion et dans toute sa beauté.

Ton coup de cœur artistique ou culturel de 2023?

Après le déluge, de Mara Joly.

Je pense que ça devrait être presque obligatoire pour tout citoyen de regarder cette série. Ce n’est pas une série facile à regarder, mais elle traite des réalités avec une sensibilité vraiment touchante.

Ça rejoint beaucoup de mes missions que je fais avec mes institutions culturelles : essayer de comprendre les réalités des villes et des milieux dans lesquels on vit et essayer de défaire les préjugés.

Même si ça fait mal à regarder, ça fait du bien aussi, je pense, pour aider à comprendre le monde dans lequel on vit.

La distribution de la série Après le déluge. (Bell Média)

Une déception en 2023?

J’en deux en fait.

Pour ce qui touche au milieu des arts, c’est le fait qu’on ait de la difficulté, depuis la pandémie, à rejoindre notre public. Les arts vivants ont recommencé, ils sont magnifiques, plus beaux que jamais, mais on a de la difficulté à retrouver le public d’avant la pandémie. Je me serais attendu à ce que ce soit un peu plus rapide, mais on a tellement de défis en tant que collectivité présentement…

D’ailleurs, je ne peux pas croire qu’il faille encore qu’on justifie l’importance de l’éducation. Les éducatrices, les éducateurs, les professeurs : sans eux notre avenir n’existe pas et ils ne devraient pas avoir à se rendre ans la rue pour obtenir le respect qu’ils méritent.

Ta tradition préférée du temps des Fêtes?

Je suis en train de la vivre en dirigeant le Messie de Handel à la basilique Notre-Dame de Montréal pour deux soirs.

C’est magnifique de retrouver le public comme ça! Même si on n’est pas religieux, de se retrouver dans un endroit si beau avec cette musique, on dirait que ça nous enchante, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous fait du bien, ça nous rend plus en harmonie et en paix avec nous-mêmes.

Même quand je ne dirige pas d’œuvre de Noël, dans le temps des Fêtes, j’écoute toujours beaucoup de musique de Noël, parce que c’est vraiment ce qui me fait du bien.

Que nous souhaites-tu collectivement pour 2024?

Je ne peux que continuer de souhaiter que les guerres cessent, que l’on comprenne que ce n’est pas par les guerres qu’on avance dans l’histoire : on régresse par les guerres. Donc, je nous souhaite tout simplement la paix, la paix intérieure et la paix entre nous.

*Les réponses peuvent avoir été éditées à des fins de clarté et de concision*