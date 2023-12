Half Moon Run: les cœurs bien accrochés

Le chanteur et guitariste Devon Portielje et le batteur et multi-instrumentiste Dylan Phillips du groupe Half Moon Run. (Dominick Gravel/La Presse)

Le fait qu’il se soit écoulé à peine un an entre la tournée canadienne de l’été 2022 et celle de l’album Salt, paru en juin dernier, n’a rien changé: le public est toujours au rendez-vous, aussi enthousiaste que d’habitude, et la salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke, à qui c’était le tour vendredi soir dans la queue de cette tournée internationale se terminant par le Québec, était naturellement à guichets fermés.

«Nous avons fait plusieurs salles depuis trois mois, mais vous êtes la première à se lever dès la première chanson», a d’ailleurs souligné le batteur et claviériste Dylan Phillips.

S’ils donnent de fabuleux spectacles en festivals, les Half Moon Run méritent d’être vus au moins une fois en salle, ne serait-ce que pour encore mieux apprécier l’incroyable dextérité des trois multi-instrumentistes, qui jouent d’adresse d’une manière tout à fait démente pour être capable d’alterner entre guitares, claviers et percussions. Surtout Dylan Phillips, qui doit avoir les épaules en compote à force de passer une main par-dessus l’autre.

On aurait presque envie qu’ils recrutent un quatrième musicien pour remplacer Isaac Symonds, qui a quitté le groupe en 2020, non à cause de la richesse sonore perdue, mais pour qu’ils aient un peu de répit. On est presque épuisés pour eux.

Le chanteur Devon Portielje s’en permet pas mal davantage qu’à ses débuts et ose même quelques phrases en français. (Dominick Gravel/La Presse)

Mais Half Moon Run a tout fait pour ne pas sacrifier sa complexité musicale, en multipliant, par exemple, le nombre de guitares employées durant les 90 minutes de son spectacle. Le préposé aux instruments ne chôme d’ailleurs pas, tant les changements sont nombreux et parfois rapides. Ce faisant, la richesse sonore ne perd rien, d’autant plus qu’il y avait la présence d’un quatuor à cordes, même si ses interventions sont généralement discrètes.

Le sel de Salt

Comme on s’en doutait, Half Moon Run a joué l’essentiel de son plus récent opus (seules Dodge the Rubble, Salt et Crawl Back In ont manqué à l’appel), mais il est surtout retourné à ses deux premiers albums, mettant à l’honneur ses plus grands succès (Full Circle, Favourite Boy, Narrow Margins, I Can’t Figure Out What’s Going On...), de même que des chansons qui n’étaient pas montées sur scène depuis un moment.

Le groupe s’est même amusé à faire quelques collages, par exemple en greffant un extrait de New Truth à la fin de Gigafire. On verra même You Can Let Go, la chanson d’ouverture du concert, revenir faire un tour dans de nouveaux arrangements à la fin de She Wants to Know, juste avant le rappel.

Justement, l’auditoire a bien failli ne pas avoir son deuxième rappel (Give Up), les lumières étant rallumées et la musique de fond lancée. Mais la salle a tenu son bout et a réussi à faire ressortir la formation des coulisses.

Conner Molander lors du spectacle de Half Moon Run vendredi soir à la salle Maurice-O'Bready de Sherbrooke. (Dominick Gravel/La Presse)

Le trio peut d’ailleurs compter sur une puissante chorale, tant les admirateurs connaissent les paroles par cœur, même celles des plus récentes chansons. La réaction de la salle lorsque Call Me in the Afternoon est arrivée était complètement folle.

On a aussi beaucoup misé les éclairages, d’une grande variété.

La complicité des musiciens avec le public ne cesse également de se bonifier avec les années, notamment grâce au chanteur Devon Portielje, qui s’en permet pas mal davantage qu’à ses débuts et ose même quelques phrases en français.

Half Moon Run sera au Théâtre du Palais municipal de Saguenay le 17 décembre et au Grand Théâtre de Québec le 18.