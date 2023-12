Une rare visite de Nana Mouskouri au Québec en 2024

Cette mini-tournée canadienne sera d’ailleurs l’unique série de concerts que l’artiste donnera l’an prochain, soulignent les Productions Rubin Fogel, responsables de cette initiative.

La chanteuse a beau être âgée de 89 ans, son équipe de gérance continue de recevoir des propositions de spectacles qui affluent des quatre coins de la planète, partage la société de production.

Or, faisant le tri parmi toutes ces demandes, c’est Nana Mouskouri en personne «qui a demandé à revenir chanter au Canada, [...] dans les quatre villes qui lui tiennent le plus à cœur».

«Ce ne sont pas seulement ces villes que Nana chérit, mais bien les gens qui les habitent… des admirateurs qui sont toujours restés fidèles et qui lui ont permis de se produire devant des salles pleines au cours des six dernières décennies», ajoutent les Productions Rubin Fogel, dans un communiqué émis mercredi 13 décembre.

Pour le premier de ces quatre «concerts exclusifs», Nana Mouskouri visitera le centre Massey Hall de Toronto, le 21 mai, après quoi, elle visitera Montréal, où le public pourra la voir à la Place des Arts (Salle Wilfrid-Pelletier) le 23 mai.

Ses deux derniers arrêts sont prévus à Gatineau (au Théâtre du Casino Lac-Leamy, le 25 mai) et Québec (Grand Théâtre, le 29 mai).

Les billets seront mis en vente vendredi 15 décembre à 10h en ce qui concerne le concert montréalais et celui de Gatineau (la prévente réservée aux abonnés est, elle, déjà en cours). Dans le cas de Québec, les billets seront mis en vente le 21 décembre.

Icône de la chanson populaire des années 60 et 70, Nana Mouskouri a vendu 350 millions d’albums vendus en carrière.

En marge de sa carrière scénique, elle a été députée européenne et ambassadrice de l’UNICEF, organisme onusien voué à l’enfance, et au côté duquel elle s’est engagée à lutter contre la pauvreté. Elle a «aidé des enfants à sortir de la pauvreté en les soutenant avec ses propres moyens et en leur fournissant de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et de l’amour», souligne le communiqué.