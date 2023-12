Noir Silence : «On a vu la mort et la renaissance du vinyle»

«C’est drôle, parce que, à l’époque, on avait hésité à faire des vinyles», se souvient le guitariste Samuel Busque, un des membres fondateurs de Noir Silence.

Le premier album du groupe originaire de la Beauce est paru sur CD et sur cassette. On est alors en 1995, au début de l’ère numérique, et, pour certaines personnes, les vinyles sont déjà chose du passé.

Peut-être s’agissait-il des mêmes personnes qui ont eu l’initiative d’organiser le lancement de l’album de Noir Silence le 30 octobre 1995… soit le soir du deuxième référendum sur l’indépendance du Québec.

«Quelle mauvaise idée», rigole Samuel Busque au bout du fil.

Tout de même, ce contexte n’a pas empêché le groupe de trouver son public, de vendre plus de 125 000 disques et de rafler trois Félix au Gala de l’ADISQ de 1996.

Noir Silence est encore composé des cinq mêmes membres que lors de ses débuts en 1995.

Ce succès, ils le doivent notamment à leur chanson On jase de toi, devenue un Classique de la SOCAN cette année. Pour obtenir cette distinction, la chanson doit avoir dépassé le cap des 25 000 diffusions à la radio sur une période de moins de 20 ans.

«C’est tout un accomplissement !» se réjouit le guitariste.

D’ailleurs, Samuel Busque remarque que cette chanson est de plus en plus souvent identifiée par l’application de reconnaissance musicale Shazam.

«Avant, c’était Noir Silence qui jouait On jase de toi. Maintenant, On jase de toi vit d’elle-même et les gens cherchent à savoir qui joue la chanson.» — Samuel Busque, cofondateur et guitariste de Noir Silence

Ce titre, qui a fait le succès de la formation et qui est toujours apprécié aujourd’hui, ne devait même pas se retrouver sur l’album de 1995.

Le groupe avait tendance à mettre cette chanson de côté, car elle ne cadrait pas avec la musique qu’il voulait produire à l’époque.

«Dans notre tête, on était un mélange entre Journey, Bon Jovi et Richard Séguin. On misait beaucoup sur les riffs de guitares, on misait sur les grandes harmonies, on misait sur des rythmiques complexes… On jase de toi, c’était un peu la chanson la plus accessible qu’on jouait», explique le guitariste.

La décision d’inclure On jase de toi a été prise à la dernière minute en studio. Samuel Busque, qui avait seulement apporté une guitare électrique, a dû se rendre au magasin de musique le plus près pour acheter une guitare acoustique afin d’interpréter ce morceau.

Cette chanson enregistrée avec beaucoup de détachement a finalement été choisie par la gérance du groupe pour être le premier extrait à paraitre.

«On doit tout à cette chanson», affirme l’artiste.

Édition limitée et actualisée

Mis en vente le 27 novembre dernier, le vinyle du premier album de Noir Silence a été produit en 200 exemplaires, chacun venant avec un certificat d’authentification.

«Ça s’est envolé en une dizaine de jours à peu près», affirme Samuel Busque.

«C’était pour souligner l’impact que cet album-là a eu, autant pour nous que pour les gens qui nous suivent, en faisant quelque chose de vraiment particulier», ajoute-t-il.

Cette édition spéciale a été possible grâce à la découverte des bandes originales des chansons du premier album de Noir Silence sur des cassettes VHS.

Le musicien n’est pas nécessairement surpris de l’engouement pour cette édition spéciale. Comme ses complices, il sentait qu’il y avait un intérêt de la part du public qui les suit depuis leurs débuts.

«On ne vit plus dans les statistiques, on vit dans la proximité qu’on a la chance d’avoir avec les gens qui nous suivent», déclare-t-il.

Ce projet a été rendu possible grâce à la découverte des bandes originales des chansons enregistrées dans les années 1990 en format ADAT sur des cassettes VHS.

«C’est un format qui a duré 15 minutes. Ce n’était pas très efficace, alors ça n’a pas fait long feu. C’était l’arrivée du numérique», mentionne le guitariste.

Les artistes ont donc profité de cette découverte pour arranger leurs morceaux aux goûts du jour.

«C’était une autre époque, une approche au niveau de la sonorisation. Alors, on a raffiné et travaillé le mix comme on souhait l’entendre en date d’aujourd’hui», précise Samuel Busque.

Pour ce faire, ils ont misé sur l’expertise de Luc Tellier, «un bon ami». Tout en actualisant le son, il avait le mandat de préserver la spontanéité des enregistrements originaux.

Du nouveau dès 2024

Ce n’est pas par manque d’inspiration que le groupe ressort son premier album sur vinyle. Noir Silence travaille sur un nouvel album dont les premiers extraits devraient sortir dès le début de 2024.

L’album, attendu en 2025, s’annonce pour être un des plus personnels offert par le groupe à ce jour.

Avec détachement et bienveillance, Jean-François Bernatchez, Samuel Busque, Jean-François Dubé, Michelle Lambert et Martin Roby portent un regard mature sur leurs expériences passées et leur vie actuelle.

«Au niveau émotionnel, c’est quelque chose qu’on a jamais touché», affirme le guitariste, en évoquant aussi une transparence inédite.

Est-ce que cet album paraîtra sur vinyle dès sa sortie? Le groupe se pose encore la question.