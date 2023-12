L’histoire des BB racontée à l’écran

La compagnie de production Christal Films a acquis les droits pour la production d’un film ou d’une série de télévision sur le célèbre trio.

L’entreprise québécoise s’est entendue avec les familles de Patrick Bourgeois et de François Jean alors que la même entente a été conclue avec Alain Lapointe, le dernier survivant du groupe.

Ludovick Bourgeois, fils de Patrick Bourgeois qui fut le chanteur principal des BB. (Courtoisie/Courtoisie)

«Je suis très heureux que l’histoire des BB soit portée à l’écran, confie Ludovick Bourgeois, le fils de Patrick, par voie de communiqué. J’en profite pour saluer la délicatesse de Christian Larouche qui a pris soin d’impliquer ma famille et l’entourage de mon père, les proches de François Jean ainsi qu’Alain Lapointe afin de créer un film respectueux et rassembleur qui mettra en lumière l’incroyable phénomène et l’énorme impact des BB sur toute une génération.».

Chez Christal Films, on se félicite d’avoir pu mettre la main sur les droits de l’histoire du groupe pop le plus populaire des années 80-90 au Québec.

«Selon moi, Les BB est incontestablement le boys band pop-rock le plus populaire que le Québec n’ait jamais connu, ajoute Christian Larouche, président de Christal Films. Pour nous, un film sur la vie du groupe est un incontournable, comme l’ont été les films sur Dédé Fortin et sur Gerry Boulet. C’est un honneur que me font Alain Lapointe, ainsi que les familles des membres du groupe, en me confiant le mandat de produire ce biopic. Je me sens extrêmement privilégié, ce sera un grand film».

C’est le réalisateur Alain DesRochers qui est derrière ce projet de fiction, lui a tourné et réalisé la majorité des vidéoclips du groupe.

Le réalisateur Alain DesRochers, qui est derrière presque tous les vidéoclips des BB. (Christal FIlm/Courtoisie)

À ce jour, aucun scénariste n’est associé au projet ni de date concernant le tournage et la diffusion en salle ou à la télé n’est encore annoncée. Mais le producteur espère pouvoir en faire l’annonce au courant de l’année 2024.

Pour l’instant, seulement le titre de travail Pourquoi t’es dans la lune a été publié.

L’effet BB

Les BB ont connu énormément de succès au Québec dès la sortie de leur premier album éponyme en 1989. L’engouement est immédiat alors que des titres comme Fais attention, Loulou et T’es dans la lune fracassent les palmarès.

Snob, le deuxième opus lancé en 1991, confirme la popularité du groupe alors la ballade Seul au combat et le mega hit Donne-moi ma chance tournent sur les ondes de toutes les radios du Québec.

Les BB lors du deuxième chapitre de leur carrière (2008 - 2017). (Mélanie Savard/Mélanie Savard)

Musiciens accompagnateurs de Rock et Belles Oreilles et Marie Carmen à leurs débuts, le groupe a aussi fait partie de la distribution du spectacle musical Vis ta vinaigrette sous le nom des Beaux Blonds, de là le nom définitif des BB que le groupe a adopté dès leur premier effort sur disque.

Après quatre albums, dont trois en studio, le groupe se sépare en 1994 pour ensuite se retrouver, 10 ans plus tard, avec la sortie de Bonheur facile.

En 2011, un dernier opus arrive dans les bacs des disquaires. Univers compte 11 titres et est coréalisé par Patrick Bourgeois et Fred St-Gelais.

Patrick Bourgeois est décédé le 26 novembre 2017, suivi par son compagnon François Jean le 16 novembre 2020.

Ludovick, le fils de Patrick, perpétue l’héritage de son père et des BB avec une tournée qui affiche déjà complet dans la grande majorité des salles de spectacles de la province. Sous la direction musicale de Maxime Lalanne, Ludovick revisite les plus grands succès du groupe dont Seul au combat sur lequel on entend la voix de Patrick, ainsi que des titres plus obscurs comme Le gamin.