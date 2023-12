Avec la compilation Zoo 8, 16 artistes offrent «des chansons qu’ils aiment ou qui les font feeler nostalgiques», indique Antony Steben, responsable des communications pour les deux étiquettes de disques.

Et impossible de passer sous silence la première reprise de l’album très rapide et lourde de L’Amérique pleure des Cowboys Fringants par L’Affaire Pélican qui met la table à une série de performances ingénieuses.

Slater & Fils souffle ensuite sur le grand brasier de la nostalgie pour la génération Watatow en chantant «c’est cool, carrément buzzant et pis c’est même trippant, c’t’écoeurant c’que j’entends, capoté», sur les airs de Self Esteem de The Offspring. Le tout accompagné d’un délicieux ton punk-ska.

Le quatuor Mange La Machine – formé des membres de Capitaine Révolte, Slater & Fils, Les Sania et Les Hommes – débarque avec leur son rock alternatif des années 1990 pour revisiter Le répondeur des Colocs, avec une voix écorchée soutenue par juste assez de screams pour respecter cette grande chanson du groupe.

Le groupe québécois Groovy Aardvark (Stéphane Bourgeois/Stéphane Bourgeois)

Et quand on dit reprise de chanson en version punk, les mélodies pop sont souvent celles qui fonctionnent le mieux pour leur donner une certaine plus-value. C’est en plein ce que réussit à faire Fortune Cookie Club avec la chanson française Hit Sale de Thérapie Taxi. Même scénario très soigné pour Thick Glasses qui plonge dans l’air emblématique des années 1980 avec Voyage, Voyage de Desireless.

Certains ont décidé de remonter encore plus loin dans le temps. C’est notamment le cas de Hate It Too avec Le café des artistes de Jean-Pierre Ferland et de Groovy Aardvark qui propose une excellente version de C.P.R. Blues de Robert Charlebois et Louise Forestier.

L’année dernière, le duo montréalais Oktoplut s’était lancé dans une reprise très fidèle et toujours en français des quatre premières chansons de l’album Insomniac de Green Day, soit Armatage Shanks, Brat, Stuck With Me et Geek Stink Breath. Cette fois, les gars reviennent de plus belle avec les quatre chansons suivantes du même album (No Pride, Bab’s Uvola Who?, 86 et Panic Song) pendant près de 11 minutes.

La huitième compilation Zoo frappe encore une fois très fort cette année et renferme plusieurs autres surprises à découvrir dès le 15 décembre.

«Les compiles Zoo comptent maintenant plus d’un demi-million de streams et nous sommes bien heureux d’ajouter à tout ça un Zoo 8 tout neuf, un opus aussi plein de talent qu’on va être plein de dinde au jour de l’An», conclut Antony Steben.