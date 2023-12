Lara Fabian foulera les planches du Québec en 2024

La chanteuse et auteure-compositrice-interprète Lara Fabian annonce une nouvelle tournée en 2024. (Site web de Lara Fabian)

C’est durant le mois de juin que le public pourra aller à sa rencontre, soit le 8 juin à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, les 10 et 11 juin à la Salle Wilfrid-Pelletier à Montréal, les 14 et 15 juin à la Salle Southam du Centre national des arts à Ottawa, puis finalement les 17 et 18 juin au Grand Théâtre de Québec.

«De Je t’aime à Adagio, chaque performance promet un voyage musical unique à travers la carrière illustre de Lara Fabian, est-il souligné par voie de communiqué. Une véritable invitation à vivre la magie de sa voix captivante et à se laisser emporter par des mélodies empreintes d’émotions.»

Il sera possible de se procurer les billets pour ces dates dès le vendredi 15 décembre à 10h au site web suivant.