5 albums de Noël à découvrir

Christmas Album, Natasha St-Pier

La chanteuse, qui ouvre son album avec une reprise de Oh Happy Day, s’approprie 11 chansons de Noël traversées par autant de joie que de douceur. L’optimisme domine cette proposition qui n’oublie pas d’offrir des moments de recueillement qui nous vont droit au cœur. L’artiste originaire du Nouveau-Brunswick voyage naturellement entre des classiques anglos et francos. Elle réconcilie même les deux langues dans la bilingue Minuit, chrétien (O Holy Night). De plus, une touche d’espagnol s’invite avec l’inclusion de la traditionnelle Feliz Navidad. Seul le trio canadien The Tenors a le privilège d’accompagner la voix chaude et scintillante de Natasha St-Pier alors qu’elle atteint des sommets vertigineux en chantant Petit papa Noël.

Mon Noël, Nathalie Simard

Dans une ambiance chaleureuse et réconfortante, la chanteuse fait briller plusieurs perles du répertoire québécois parfaites pour envelopper la saison des Fêtes. Accompagnée d’un quatuor de cordes, elle revisite entre autres des chansons de Robert Charlebois (Marie-Noël), Patrick Norman (Noël sans faim) et Tricot machine (Combien de Noël). L’interprète reprend aussi la chanson-thème de La guerre des tuques qu’elle avait chantée une première fois en 1984. Quelques morceaux américains incontournables, comme It’s the Most Wonderful Time of the Year et Blue Xmas, se glissent également dans cette proposition rafraîchissante et sensible.

Dernier Noël, Quartom

Le quartet montréalais n’en est pas à son premier album de Noël. Après avoir proposé Le Noël Quartom en 2014, les chanteurs s’attaquent à de nouveaux classiques du temps des Fêtes avec toute la virtuosité qu’on leur connaît. De la joyeuse Danse à St-Dilon au solennel Hallelujah, la force de cet album réside dans la superposition polyphonique des voix et leur accord. Julien Patenaude (baryton), Benoit Le Blanc (baryton), Kerry Bursey (ténor) et Philippe Martel (baryton-basse) chantent aussi bien en français qu’en anglais et reprennent, avec élégance, des chansons de ces deux univers linguistiques.

Pause gorgée !, Les rats d’swompe

La musique trad s’apprécie toute l’année, mais elle accompagne particulièrement bien le temps des Fêtes. Fort de son expertise en trad-rock, le groupe franco-ontarien propose un mini album qui, malgré la mention vol. I, s’avère très complet. Les musiciens ont concocté des medleys festifs, dont un instrumental et un autre composé de chansons à répondre. Au son du violon endiablé de Patrick Pharand, ils offrent aussi deux pièces originales. Alors que la joyeuse Petit cadeau évoque des valeurs familiales, L’archet est délicieusement grivoise. La formation rend aussi hommage à la Bolduc en mariant la turlute à leur trad-rock.

Christmas, Cher

L’immortelle chanteuse, qui n’avait pas offert d’album depuis 10 ans, a décidé de faire son retour avec un disque de Noël. Entre modernité et tradition, Cher s’approprie avec aise des airs connus en plus de proposer quatre chansons originales. La touchante Home, avec Michael Bublé, est suivie de l’urbaine Drop Top Sleigh Ride, pimentée par le rappeur Tyga. Cher reçoit aussi Cyndi Lauper, Darlene Love et Stevie Wonder. Avec ce dernier, elle reprend la presque gospel What Christmas Means to Me. On voyage de la pop au rock n roll en passant par la country sur cet album éclectique et festif.