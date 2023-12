La tournée de Taylor Swift première à franchir la barre du milliard

Non seulement l’emblématique Eras Tour de Swift a été la tournée numéro un dans le monde et en Amérique du Nord, mais elle a également rapporté la somme record de 1,04 milliard $ US, avec 4,35 millions de billets vendus sur 60 dates, selon la publication spécialisée dans les concerts.

Les données de Pollstar ont été colligées du 17 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Les représentants de la publication n’ont pas immédiatement précisé s’ils avaient ajusté les données des tournées passées pour tenir compte de l’inflation.

Pollstar a également calculé que Taylor Swift avait généré des ventes d’environ 200 millions $ de produits dérivés et que son adaptation cinématographique à succès de la tournée aurait rapporté environ 250 millions $ de recettes aux guichets, ce qui en ferait le film de concert le plus rentable de tous les temps.

Selon ses estimations, Pollstar prédit également une formidable année 2024 pour Swift. Le magazine prévoit que la tournée Eras atteindra aussi 1 milliard $ l’an prochain, ce qui signifie que la chanteuse devrait engranger plus de 2 milliards $ sur toute la durée de la tournée.

Dans le monde entier, la tournée de Swift arrive première devant celles de Beyoncé, Bruce Springsteen & The E Street Band, Coldplay, Harry Styles, Morgan Wallen, Ed Sheeran, P! nk, The Weeknd et Drake.

En Amérique du Nord, le palmarès des recettes de tournée est à peu près similaire : Swift, suivie de Beyoncé, Morgan Wallen, Drake, P!nk, Bruce Springsteen & The E Street Band, Ed Sheeran, George Strait, Karol G et RBD.

Plus tôt cette semaine, Swift a été nommée personnalité de l’année par le magazine Time. Le mois dernier, Apple Music l’avait nommée artiste de l’année. Spotify a aussi révélé qu’elle était l’artiste la plus écoutée en 2023 dans le monde, récoltant plus de 26,1 milliards de diffusions en continu depuis le 1er janvier et battant le record de trois ans de Bad Bunny.