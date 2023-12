Marie-Jo Thério, artiste «passeure» de Petite-Vallée

Pour le directeur général et artistique du Festival, Marie-Jo Thério est un incontournable. «Elle était dans notre mire depuis longtemps, indique Alan Côté, qui souligne la curiosité, le courage et l’audace de l’artiste pour motiver son choix. C’est quelqu’un qu’on trouve important dans la chanson féminine. Elle a tracé le chemin à beaucoup de monde, comme Klô Pelgag et d’autres qui sont dans ces univers-là, qui osent aller hors des sentiers battus.» Ce choix s’imposait aussi par le fait que Marie-Jo Thério a participé à la première résidence d’artistes du Festival en 2001.

Le spectacle Aie! Aie! La Maline de Marie-Jo Thériault trouvera écho dans la programmation. «Ce spectacle a quasiment été monté ici», mentionne M. Côté. Selon lui, ce spectacle a quelque chose de Petite-Vallée dans son identité.

Si cette figure marquante de la scène musicale est née au Nouveau-Brunswick, le grand manitou de l’événement n’entend pas pour autant célébrer l’Acadie lors du 41e Festival. «Ce n’est pas un thème qu’on va pousser, confirme Alan Côté. Marie-Jo est une citoyenne du monde. Elle vit au Costa Rica, à Paris, à Montréal et elle a des attachements à Moncton. Mais, sans aller jusqu’à mettre un drapeau, il va quand même y avoir un clin d’œil à l’Acadie avec P’tit Belliveau et Jacques Surette, qui sont tous deux de la Nouvelle-Écosse. On sait d’ailleurs que le Congrès mondial acadien va avoir lieu, cette année, dans la région de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.»

Pour Alan Côté, le choix de Marie-Jo Thériault s’imposait comme tête d’affiche du prochain Festival en chanson. (Collaboration spéciale Johanne Fournier)

Beaucoup de femmes dans la programmation

La programmation sera volontairement très féminine. «Il va y avoir beaucoup de femmes de tout acabit, promet le directeur artistique. Puis, on va être dans le monde de la sorcière et de la guérisseuse, pour aller avec le thème Aie! Aie! La Maline. On va s’amuser avec ça.»

Parmi ces femmes, le Festival fait déjà savoir qu’il accueillera Sara Dufour et Chloé Sainte-Marie. Les autres seront connues ultérieurement. Outre ces femmes, les premiers noms qui figurent jusqu’à maintenant à la programmation sont Ludovick Bourgeois, Galaxie, Véranda, Peanut Butter Sunday et La Famille Leblanc. Le Festival annonce aussi le retour des enfants chéris de Petite-Vallée, le mythique groupe Karkwa.

Début de la construction du Théâtre

La construction du Théâtre de la Vieille Forge est enfin commencée. Le chantier s’est mis en œuvre le 23 octobre sur la Longue-Pointe de Petite-Vallée pour remplacer l’ancien bâtiment qui avait été complètement rasé par un incendie il y a plus de six ans.

«Ça va super bien, s’enthousiasme M. Côté. On est vraiment chanceux, dans le contexte, parce qu’on a commencé tard. Le plus gros enjeu était de sortir le bâtiment du sol. On va finir de couler les fondations cette semaine. Après, la construction va se poursuivre tout l’hiver.» La mise en œuvre du chantier est assurée par Construction Albert de Rimouski. C’est cette même firme qui, récemment, a procédé à la rénovation du Théâtre du Bic à Rimouski. «C’est du monde qui a vraiment à cœur de faire ce projet-là et de bien le faire le plus rapidement possible», souligne Alan Côté. L’inauguration du bâtiment, qui abritera aussi le nouveau quartier général du Festival, est prévue à l’été 2025.