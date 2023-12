Décès de Myles Goodwyn (1948-2023), l’ex-chanteur d’April Wine

M. Alper a déclaré que Goodwyn était décédé dimanche à Halifax. La cause du décès n’a pas été dévoilée.

Selon M. Alper, Myles Goodwyn, a été l’un des plus grands compositeurs de l’ère du rock classique. Ses chansons ont contribué à propulser April Wine vers une renommée internationale et ont ouvert la voie à d’autres groupes de rock canadiens.

«April Wine menait en quelque sorte tout cela parce qu’ils ont fait leur percée à la radio rock and roll américaine un peu plus tôt que tout le monde», a−t−il expliqué dans une entrevue.

«Et le fait qu’ils aient eu tellement de succès et de concerts à guichets fermés aux États−Unis et dans le monde entier leur a montré que nous pouvons en quelque sorte rivaliser à notre propre niveau.»

April Wine a vendu 10 millions d’enregistrements dans le monde et a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2010. Le groupe a également été ajouté à l’Allée des célébrités canadiennes cet automne.

Le groupe a été fondé en 1969 à Halifax et était composé de Goodwyn, de son ami Jim Henman et des cousins de Henman, David et Ritchie Henman.

Après avoir déménagé à Montréal l’année suivante, le groupe a enregistré un flux constant de chansons à succès dans les années 1970 et au début des années 1980, notamment You Could Have Been a Lady, You Won’t Dance With Me, Roller et Just Between You and Me.

Le groupe April Wine en 1980 : Myles Goodwyn, à gauche, avec les membres du groupe de l’époque, Steve Lang, Gary Moffet, Brian Grenway et Jerry Mercer (Archives La Presse)

Leur album Stand Back de 1975 a été le premier d’un groupe canadien à se vendre à plus de 100 000 exemplaires. Leur album de 1978 First Glance serait leur premier disque d’or à l’extérieur du Canada, tandis que The Nature of the Beast de 1981 les a aidés à atteindre le statut de platine des deux côtés de la frontière, selon le site Web du groupe.

Au cours des années suivantes, Goodwyn a sorti plusieurs enregistrements de blues, dont Myles Goodwyn And Friends Of The Blues, nominé aux Prix Juno, ainsi qu’une autobiographie intitulée Just Between You And Me: A Memoir.

Une «bouffée d’air frais»

M. Alper, qui l’a représenté ces dernières années, a décrit Goodwyn comme une personne honnête et directe et une «bouffée d’air frais» qui conservait un vif intérêt pour le secteur de la musique.

M. Alper a signalé que le chanteur s’était éloigné du groupe plus tôt cette année, en raison de problèmes de santé et ne voulait plus «vivre dans une valise», mais qu’il avait continué à se produire et à travailler avec d’autres musiciens.

«Je suis tellement triste, parce que son esprit et son énergie de vouloir toujours écrire la grande chanson de rock and roll et la grande chanson de blues étaient toujours en lui et il adorait collaborer avec les gens pour que cela se produise, a−t−il déclaré. Il va terriblement me manquer.»

La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St−Onge, a écrit sur X, anciennement Twitter, pour exprimer sa tristesse face au décès de Goodwyn et offrir ses condoléances à ses proches.

«Myles Goodwyn a mené April Wine pendant plus de 50 ans, nous apportant de la musique rock canadienne à succès et faisant des tournées sans relâche, a−t−elle écrit. Myles, merci pour les chansons qu’on continuera à jouer partout en ville.»

Le rockeur canadien Randy Bachman, fondateur de Guess Who et de Bachman Turner Overdrive, a décrit Goodwyn comme «un grand chanteur, auteur−compositeur, guitariste et créateur».

«Ses chansons resteront éternelles, a écrit Bachman dans un courriel. Beaucoup de ses chansons comptent parmi mes préférées de tous les temps.»