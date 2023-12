«J’ai fait ça pour la prendre dans mes bras et lui dire qu’on l’aime», déclare Sophie Faucher en entrevue avec Le Soleil.

«Sa fin de vie est douloureuse», soutient l’actrice qui incarnera Maria Callas sur la scène du Diamant du 7 au 9 décembre.

Une voix pour être aimée : Maria Callas est une création initiée par Sophie Faucher. Elle a coécrit le texte de cette pièce de théâtre enveloppée de musique avec Anne Bryan, une autrice familière avec le milieu de l’opéra.

«Sa maman était chanteuse d’opéra et ce projet lui a permis de faire la paix avec le monde de l’opéra qui lui avait un peu volé sa maman. C’est touchant», s’émeut l’instigatrice du projet en évoquant ensuite la relation «terrible» entre Maria Callas et sa mère.

La cantatrice grecque ne se serait jamais remise du désamour maternel et de la compétition qui existait entre sa sœur et elle. Ces blessures d’enfance lui ont pesé jusqu’à la fin de sa vie, croit Sophie Faucher.

À cette souffrance s’ajoute la perte de son grand amour, son amant Aristote Onassis pour qui elle a divorcé de son mari et qui l’abandonna par la suite.

«C’est par le journal qu’elle apprend qu’Onassis va épouser Jackie Kennedy. Il y a de quoi avoir le cœur brisé. Vous vous rendez compte de la lâcheté de cet homme», s’indigne l’actrice.

Une voix exigeante

Sophie Faucher a connu la mère de sa complice d’écriture.

«J’ai chanté à l’Opéra de Montréal grâce à Lucille Dansereau, sa maman. Elle m’avait coaché pour des auditions», mentionne celle qui aurait adoré faire carrière en chant.

Toutefois, l’actrice évite de se mesurer directement au répertoire de la Divina dans ce spectacle.

«On a situé la pièce au moment où, justement, elle a perdu sa voix», annonce-t-elle.

Dans Une voix pour être aimée, le public retrouve Maria Callas en 1975, deux ans avant son décès, dans son appartement parisien. La cantatrice y reçoit deux amis, le pianiste Robert Sutherland et le ténor Giuseppe Di Stefano, avec qui elle a donné ses derniers spectacles.

«À la fin de sa vie, Maria Callas passait ses journées à réécouter les enregistrements de ce qu’elle avait fait en ayant du mal à croire qu’elle avait pu chanter aussi bien», explique la coautrice.

Ce contexte permet de faire écouter des enregistrements au public plutôt que de tenter d’égaler la splendeur de cette voix exigeante.

Maria Callas est née le 2 décembre 1923 à New York de parents grecs. (AFP)

Maria Callas a révolutionné le monde de l’opéra en se présentant comme une tragédienne qui chante plutôt qu’une chanteuse qui joue la comédie.

«Avant elle, les chanteuses se plaçaient sur une scène et l’important, c’était la belle voix», explique l’actrice.

En jouant Violetta dans La traviata, la cantatrice grecque a été la première interprète à volontairement casser sa voix pour être cohérente avec le fait que son personnage se mourait de la tuberculose.

«La scène, c’était sacré pour elle. Elle ne se présentait pas sur scène avant de connaitre impeccablement la partition et non seulement sa partition, mais tous les autres rôles autour, tout ce que ça voulait dire.» — Sophie Faucher

«C’était une travailleuse acharnée et ça, ça m’a plu, parce que […] je suis profondément convaincue qu’on ne monte pas sur scène de façon anodine», déclare Sophie Faucher.

À travers ce spectacle ancré dans l'univers de Maria Callas, Sophie Faucher pose la question: jusqu'à quand monte-t-on sur scène? (Yan Doublet/Le Soleil)

Selon elle, c’est un mélange de perfectionnisme et de manque de confiance en soi qui ont incité la passionaria à se taire dès les premiers signes de déclin de sa voix.

«Elle s’imaginait qu’elle ne pouvait plus chanter… plus selon ses exigences bien sûr», précise-t-elle.

Tout de même, cette production propose aussi de la musique interprétée directement sur scène puisque Sophie Faucher est accompagnée par le ténor Marc Hervieux et le pianiste Dominic Boulianne.

Dans l’intimité de la Callas

L’actrice avait déjà incarné la cantatrice dans Les leçons de Maria Callas présentée au Festival d’opéra de Québec en 2021.

Après avoir assisté à une représentation, Marc Hervieux a mentionné qu’il aurait aimé faire la mise en scène de ce spectacle. Ce commentaire n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Par la suite, le ténor a invité Sophie Faucher à participer à un projet radio où le duo commentait des airs de Maria Callas. L’artiste, qui avait déjà beaucoup lu sur la Divina, était responsable de la recherche.

Forte de ces expériences, l’actrice a eu envie de créer sa propre pièce et de poursuivre sa collaboration avec Marc Hervieux.

En plus de signer sa première mise en scène, celui-ci joue le rôle de Giuseppe Di Stefano, un «ténor sicilien exubérant», ami, collègue et ultime amant de Maria Callas.

Maria Callas et Giuseppe Di Stefano lors d'un spectacle à Paris le 7 décembre 1973. (-/AFP)

«Ce rôle, c’est du sur mesure pour lui!» affirme Sophie Faucher.

Le public rencontre ce ténor et la grande cantatrice dans un moment de vulnérabilité.

«Il la sent triste, il la sent blessée et lui-même vient de perdre une enfant, donc il est en deuil», explique la coautrice.

«Ce sont des gens plus grands que nature, mais qui ont aussi une humanité très grande.» — Sophie Faucher

Le pianiste Dominic Boulianne vient compléter la distribution en incarnant Robert Sutherland, le pianiste accompagnateur de la légendaire soprano.

«La Callas, je vous l’ai présentée avec Les leçons de Maria Callas. Là, mon défi est de vous montrer Maria», annonce Sophie Faucher.

Fin douloureuse

«Maria n’était pas habile dans la vie de tous les jours. Elle ne connaissait pas le mode d’emploi pour la vie», avance Sophie Faucher.

Décédée à l’âge de 53 ans, celle qui a été élevée au rang de légende de son vivant ne sortait pratiquement plus dans les dernières années.

Même si elle était tourmentée par ses chagrins d’amour, la discorde familiale et les contrecoups de la gloire, Sophie Faucher ne croit pas que Maria Callas ait volontairement mis fin à ses jours.

Élevée au rang de légende de son vivant, Maria Callas a aussi connu les contrecoups de la gloire. (-/AFP)

«Le doute a plané, mais je ne crois pas que ce soit un suicide. Elle prenait des pilules pour dormir, des pilules pour se réveiller, c’était la mode des amphétamines […] : le cœur a sauté, tu ne peux pas faire ce régime-là trop longtemps», mentionne l’actrice.

Avec le spectacle Une voix pour être aimée : Maria Callas, Sophie Faucher veut célébrer cette artiste dévouée qui a dédié sa vie et sa voix exceptionnelle à «transmettre de la beauté».

Une voix pour être aimée : Maria Callas est présentée au Diamant du 7 au 9 décembre. Une supplémentaire vient d’être annoncée pour le 26 mai 2024 à la Salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Entre temps, le spectacle s’arrêtera à St-Jérôme en janvier, à Shawinigan en février, à Montréal et à Montmagny en mars ainsi qu’à Sherbrooke le 8 mai 2024. Toutes les dates.

UNE LÉGENDE BIEN VIVANTE

Sophie Faucher n’est pas la seule à rendre hommage à la grande cantatrice cette année. Le 100e anniversaire de naissance de la Callas est célébré un peu partout dans le monde.

Ce samedi 2 décembre, le public français découvrira le film-documentaire de Tom Volf Callas – Paris, 1958. On y présente en couleur et en 4k les images du fameux récital donné par Maria Callas à l’Opéra Garnier de Paris le 19 décembre 1958. Celles-ci ont été méticuleusement restaurées à partir des bobines 16 mm originales qui auraient été récemment découvertes en même temps qu’un nouvel enregistrement audio.

Le mois dernier, la capitale grecque a inauguré un musée dédié à la passionaria où on trouve plus de 1300 pièces, dont des albums scolaires, des livres, des partitions et des robes ayant appartenu à la diva.

La Banque de Grèce a aussi frappé une pièce de deux euros à son effigie.

En septembre, l’auteur Éric-Emmanuel Schmitt a fait paraître La rivale, un court roman où la vie de Maria Callas est contée par Carlotta Berlumi.

Les auteurs de bande dessinée Jean Dufaux et Sara Briotti s’intéressent pour leur part à l’amour impossible entre la cantatrice et le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini dans leur plus récent projet La Callas et Pasolini, un amour impossible.

La RTBF a aussi décidé de célébrer le centenaire de la Divina en proposant le balado Maria Callas, la force du destin.

Mettant en vedette Angelina Jolie, un drame biographique sur Maria Callas devrait paraitre en 2024.

– Avec l’Agence France-Presse