Soif de musique recevra Flo Rida

Présenté sur cinq jours, du 3 au 7 juillet prochain, Soif de musique promet 25 spectacles offerts tant par des talents locaux que par des artistes d’envergure nationale et internationale. Celui de Flo Rida sera présenté le 4 juillet, tandis que Charlotte Cardin montera sur scène le 5 juillet.

À ce jour, Flo Rida a vendu des millions d’albums à travers le monde. Ceux qui assisteront à la prestation du chanteur risquent fort d’entendre My Home, Good Feeling, Right Round, Whistle et Low, quelques-uns des plus grands succès du chanteur.

Dévoilée au compte-goutte pour le moment, la programmation de cette 5e mouture sera connue dans son entièreté le 24 janvier prochain.

Au cours des dernières années, les organisateurs de Soif de musique ont multiplié les belles prises. Sean Paul, Simple Plan, Half Moon Run et les Cowboys fringants sont notamment passés par Cowansville.

Les passeports sont déjà en vente ici.