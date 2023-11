Le nouvel album de Dolly Parton caracole en tête des palmarès

Dolly Parton, lors de sa performance au Rock and Roll Hall of Fame. (VALERIE MACON/Archives Agence France-Presse)

Sorti le 17 novembre, l’opus Rockstar, 49e album studio solo de la chanteuse, s’est glissé à la première place du classement country et de celui dédié à la musique rock et alternative du magazine Billboard.

Avec des chansons originales et des reprises de classiques rock, Rockstar a aussi déboulé directement à la troisième place du classement Billboard 200 qui englobe tous les genres musicaux, derrière le rappeur Drake et la popstar Taylor Swift.

Il s’agit de la meilleure performance de Dolly Parton sur ce classement spécifique, selon le site spécialisé.

L’étoile de la country a été inspirée par son entrée en 2022 au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon américain du rock et de la musique populaire.

À l’époque, Dolly Parton avait expliqué avoir d’abord refusé cet honneur, ne se considérant pas comme une rockeuse.

Lors de la cérémonie, la chanteuse, vêtue d’un blouson en cuir et guitare électrique incrustée de cristaux à la main, avait toutefois annoncé son intention de faire un album rock.

Rockstar contient 30 morceaux, dont certains enregistrés avec des vedettes comme Sting, Stevie Nicks, Joan Jett ou encore Debbie Harry.