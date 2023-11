Les retrouvailles souriantes de La Bottine

La Bottine Souriante poursuit depuis 47 ans son exploration (et son actualisation) du patrimoine musical du Québec. Le violoniste David Boulanger (en haut à gauche, avec la barbe) y tient le rôle de directeur musical, épaulé par les deux voix principales du groupe, Eric Beaudry (ci-dessus, tenant sa guitare) et Jean-François Gagnon-Branchaud (au 1er rang, violon en main). (Courtoisie)

Festif et particulièrement dynamique grâce à son mélange de sonorités modernes empruntant tour à tour au jazz et au rock, ou ne se refusant ni parenthèses latines ni les accents funk, Domino! a été conçu pour donner envie de se secouer les jarrets.

C’est ce que claironne même son titre, puisque Domino! est une référence aux danses traditionnelles. Il s’agit d’une exclamation de «câlleur» assez classique : c’est «une ponctuation trad», comme « Excusez-là! » ou « Les femmes ont chaud! »», témoignera le premier violoneux/directeur musical/réalisateur et gérant de La Bottine, David Boulanger. Crier «Domino!» est une façon pour le câlleur de prévenir les danseurs qu’ils vont pouvoir se reposer les mollets quelques instants, car la toune s’achève.

Cette interjection, l’auditeur l’entendra à l’issue de Le bal chez Jos Brûlé, une ritournelle empruntée à Tex Lecor réarrangée à la sauce Bottine, qui a servi l’été dernier de mise en bouche à cet album.

En effet, le groupe n’est pas snob au point de ne revisiter que le patrimoine immémorial : des classiques plus «contemporains» trouvent aussi faveur à ses yeux, ce qui, sur Domino!, s’exprime au travers des mots de Tex Lecor et de Gilles Vigneault. Pas jeunes, non, mais pas antédiluviens non plus.

Le bal chez Jos Brûlé est un peu la pierre angulaire de l’album, suggère David Boulanger. Elle est arrivée dans le paysage bottineux à la suggestion de l’un de ses deux chanteurs principaux, Eric Beaudry, qui a grandi l’oreille collée sur Le Frigidaire, car «son père pouvait chanter tout le catalogue de Tex Lecor», partage David Boulanger.

L’idée de faire un nouvel album s’est manifestée à la fin de la période pandémique et le sentiment d’isolement qui en a découlé : les membres de La Bottine ont commencé à ressentir l’irrépressible «envie de reconnecter avec les gens et avec le monde», se souvient son violoneux en chef.

Le bal chez Jos Brûlé, c’est une chanson à laquelle c’était «très facile de s’identifier : elle a un entrain et un débit qui rappellent les chansons trad». Et puis son texte parle d’un party, ça évoque des gens qui se préparent pour aller à faire la fête, donc c’était parfait!»

En compagnie de la seconde voix principale du groupe, Jean-François Gagnon-Branchaud (qui tient aussi le deuxième violon et assure la podorythmie], le groupe a donc échafaudé un party de retrouvailles constitué de 11 morceaux.

La pochette de l’album Domino! voulait dégager une certaine urbanité, tout en mettant l’accent sur les fans de La Bottine et l’esprit de party qui règne lors de leurs concerts, indique David Boulanger. (Courtoisie)

Amis d’Europe

Pour les membres de La Bottine, l’album aura donc été l’occasion de retrouver de vieux amis, proches ou géographiquement plus lointains... et de s’en faire de nouveaux, puisque la formation trad a entre-temps accueilli en ses rangs quelques nouveaux venus.

«Il y a des [membres] qui sont partis [depuis 2011], donc il a d’abord fallu chercher de nouveaux musiciens. Puis on s’est demandé tous ensemble quel genre d’album on voulait faire... et on a déterminé que c’était celui qui pourrait nous permettre de reconnecter avec les gens, que ce soit le public d’ici ou à travers le monde». La troupe a estimé que rameuter quelques vedettes de la scène trad’ d’Europe était une belle façon de renouer le contact avec ses fans outre-Atlantique... et de préparer un retour sur scène à l’international, laisse entendre le musicien.

Ainsi, deux accordéonistes de renom, l’Italien Riccardo Tesi et l’Irlandaise Sharon Shannon, ont rejoint les Québécois en studio pour interpréter en leur compagnie un morceau tiré de leur propre répertoire [«Santiago» et «Benji’s Rollicks, respectivement], dans des versions réarrangées.

Autre copain éloigné : le Suédois Erik Rydvall [du groupe Nordic] a accompagné La Bottine Souriante au nyckelharpa sur «Le petit Emil». «Erik nous avait envoyé une pièce il y a longtemps. [Le projet d’album] a justement réveillé cette idée […] de contacter des collaborateurs internationaux avec qui on pourrait envisager de travailler. Après Erik, pourquoi on n’en prendrait pas deux ou trois autres?»

Nouvelles recrues

L’équipe a subi de «petits changements au niveau de l’accordéon, de la basse et du piano». Depuis le précédent album, il y a 13 ans, La Bottine a ainsi accueilli en ses rangs Louis-Simon Lemieux : [accordéon], Mathieu Gagné [basse et contrebasse] et, dernière recrue en date, le claviériste Olivier Salazar — qui, à 28 ans, est aussi le plus jeune de la gang.

Ils se sont ainsi greffés au trio mentionné ci-haut... et au reste de l’équipe : une conséquente section de cuivre [constituée de Jean Fréchette, André Verreault, Jocelyn Lapointe et le doyen de La Bottine, le tromboniste Robert «Bob» Ellis, 68 ans], auxquels s’ajoute la danseuse [danse percussive] Sandy Silva.

L’ex-coanimatrice de Belle et Bum, la percussionniste Mélissa Lavergne, a elle aussi succombé à cet «esprit de Bottine» qui prône «l’envie et au plaisir d’être ensemble».

Le jeu de l’évolution

Depuis qu’elle a embrassé les cuivres – au tout début des années 90 – la formation vise moins à reproduire fidèlement ce répertoire traditionnel qu’à «le faire évoluer», rappelle le directeur musical.

L’attitude du groupe envers le patrimoine du Québec est désormais moins révérencieuse que complice : ses impudents musiciens s’autorisent un confortable espace de liberté quand il s’agit de se réapproprier une mélodie. Après tout, quand on veut dépoussiérer les choses... qu’y a-t-il de plus efficace qu’un bon coup de bottine dans le tas de partitions?

La pièce ouvrant l’album, par exemple – Tralala, insolemment funky – «c’est une version chantée dans Lanaudière, mais qu’on a brassée un peu. Ce n’est plus exactement celle qu’on connaît, mais c’est ça, la démarche [contemporaine du milieu trad’] : en profiter pour se réapproprier le patrimoine», rappelle le directeur musical de La Bottine. À cette antique ritournelle, David Boulanger a d’ailleurs ajouté un nouveau passage instrumental de sa composition.

«On s’amuse avec, on ajoute nos épices. […] Il y a des petites retouches un peu partout. On a aussi réécrit la grande majorité de la pièce Les jolies québécoises.» Avec insolence? Pas du tout, puisque ce répertoire oral s’est naturellement modifié en voyageant à travers le temps et les terroirs, ce qui explique qu’il puisse y avoir de multiples versions d’un même air. «En musique, ça se peut que les choses bougent un peu; c’est une évolution naturelle.» Et La Bottine, 47 ans après sa fondation, n’a pas d’autre ambition que de contribuer à ce mouvement.

Billets : bottinesouriante.com

À l’année longue

Le concert de lancement de Domino! aura lieu le 1er décembre à Montréal (au Club Soda). Les partys du temps des fêtes de La Bottine Souriante se poursuivront à Saint-Georges de Beauce (16 décembre) Sherbrooke (21 décembre); Laval (22 décembre) et Québec (26 janvier).

Cinq dates seulement (et pas d’arrêt prévu en Outaouais), cela peut sembler peu, pour un groupe aussi phare, mais «il y a eu un travail de « remise en forme » du groupe avec les nouveaux membres; puis il nous fallait aller chercher des partenaires. On a trouvé une étiquette, le Studio B12, un producteur de spectacles et un nouveau booker... tout ça met du temps à se négocier», explique le violon et gérant du groupe, David Boulanger.

Il laisse toutefois entrevoir «des pourparlers» en prévision d’une tournée plus conséquente en 2024, en incluant des dates à l’International. Pas seulement en décembre, mais à l’année longue.

Car, non, la musique traditionnelle ne se consomme pas qu’à Noël et à la Saint-Jean, même s’il s’agit de périodes plus fastes pour le milieu.

Cette image relève d’ailleurs du cliché poussiéreux, soutient le violoneux. «On [les musiciens trad»] est occupés tous les mois de l’année, sauf peut-être pendant le temps des sucres. [...] Là où on a une prise de conscience collective à faire au Québec – et les médias aussi – c’est que le trad’ n’est pas juste une musique du temps des fêtes : c’est de la musique de temps des fêtes AUSSI. Au Québec, on a la boîte facile, mais c’est de la musique de rassemblement, faite pour être jouée partout et à n’importe quel moment de l’année.»

Il conviendrait seulement de la valoriser un peu, et en particulier en milieu scolaire, plaide-t-il, en se faisant là l’écho de demandes formulées depuis des années par le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV). «J’ai fait des années d’études en musique, et [le trad»] n’était pas valorisé du tout» dans le programme, témoigne David Boulanger.

Quand on était plus jeunes, au moins, on avait des comptines», on avait des occasions d’entendre et de retenir «des choses qui s’approchaient de cette culture orale». Et même à la télévision, «dans une émission comme Passe-Partout, il y avait des chansons à répondre, on entendait parler de nos traditions. Ça s’est pas mal effacé, tout ça!» regrette-t-il.

«Sans nécessairement chercher à faire des trucs exceptionnels [autour du trad»], je pense que l’école pourrait être un peu plus baignée dans tout ça...»