«Pour nous au départ, on faisait cette démarche musicale pour avoir un vinyle, confie Ousmane Traoré, alias OTMC, en entrevue avec Le Droit. C’était une forme de réussite. Quand on écoutait de la musique, quand on allait en magasin, on regardait les vinyles, on ouvrait les pochettes, on regardait les paroles et les crédits. Pour nous, faire de la musique c’était avoir un vinyle dans les mains. Aujourd’hui, qu’Unidisc (Studios) décide de rééditer la version, c’est faire continuer le rêve.»

Pour les mélomanes, pour ceux qui apprécient la qualité sonore et l’expérience musicale, poursuit-il. Mais aussi pour regoûter, replonger dans une époque considérée comme «l’âge d’or du rap» et redécouvrir des textes intelligents, importants et marquants pour plusieurs générations.

Le plus vendu dans l’histoire du hip-hop québécois

Jérôme-Philippe Bélinga, alias Disoul, le dit: «nos vies ont changé le 30 avril 1997». Propulsé vers des sommets inespérés, Dubmatique a reçu la certification platine pour l’album La force de comprendre qui s’est vendu à plus de 150 000 exemplaires. À ce jour, il est encore l’album le plus vendu dans l’histoire du hip-hop québécois.

Dubmatique offre une réédition de l'album La force de comprendre (Courtoisie Courtoisie/Courtoisie)

«Cet album-là, c’était un rêve d’adolescent, ajoute Disoul. Ne serait-ce que de pouvoir terminer un album comme La force de comprendre, c’était au-delà de toutes nos espérances. On avait accompli quelque chose d’énorme parce qu’il n’y avait pas eu de précédent ou très peu. Tout ce qui a suivi a été pour nous du bonbon. […] Le vinyle est propre au hip-hop. Nos premiers textes ont les a fait sur la face instrumentale de certains artistes américains parce qu’on n’avait pas encore notre musique à cette époque. Il y a une forte symbolique pour nous d’avoir ce vinyle.»

Dubmatique a été cet accélérateur pour la culture urbaine au Québec, pour la musique «de jeunes qui parlent aux jeunes», pour permettre au mouvement hip-hop d’accéder à une reconnaissance commerciale et critique. À la fin des années 1990, le nom de Dubmatique était sur toutes les lèvres. Inspiré par les artistes français comme MC Solaar ou IAM, le groupe voulait à sa manière «faire la même chose que les grands frères».

«On a été les petits frères qui au Québec espéraient faire le même travail que tous ces artistes underground qui travaillaient fort pour un mouvement, admet OTMC. On faisait partie de cette vague de jeunes qui parlaient à d’autres jeunes.»

Traverser les époques

Leurs textes continuent de traverser les époques et de résonner auprès des plus jeunes générations probablement en raison des thèmes et des valeurs qui rejoignent tous les humains, croient-ils. Parce que leurs paroles reposent sur une profonde sincérité, sur des messages d’espoir, de respect et d’harmonie, s’interrogent et tentent de trouver un sens à la vie le tout appuyé par des histoires aux étonnantes prouesses narratives.

Dubmatique (Courtoisie/Courtoisie)

Alors dans la vingtaine, Dubmatique a utilisé le «rap comme thérapie» pour étudier et essayer de comprendre la société dans laquelle le groupe vivait. Plus de 25 ans plus tard, rien n’a changé, constate le duo.

«On avait face à nous tous les problèmes, lance OTMC. Que ce soit la discrimination, la violence, le fait d’être loin des parents, d’être de nouveaux immigrants, de connaître les hivers rudes et les étés chauds, on devait faire face à beaucoup de choses. Le rap nous a aidés à en parler aux autres jeunes et c’était une façon d’aller chercher de l’appui. Qui se ressemble s’assemble. C’était un peu ça notre devise.»

Le groupe a apporté une pierre à l’édifice de la scène hip-hop majoritairement anglophone, dit-il. En plus de démontrer que le rap est un genre musical à part entière, Dubmatique a choisi de le faire en français. Un choix qui est venu avec certaines embûches auprès des maisons de disque et du public, notamment.

«Je suis arrivé au Québec en 1994 et je ne connaissais que ça le rap français, raconte OTMC. Pour moi, c’était une évidence, il n’y avait même pas de question. La norme était le rap américain, toutes les nouvelles tendances étaient créées par le rap américain.»

Mais Dubmatique impose sa signature avec cette musique parlée dont la qualité de la langue française, les mélodies et la façon de raconter une histoire deviennent en quelque sorte sa carte de visite.

Dubmatique a fait un retour sur scène lors du grand spectacle de la fête du Canada cette année. (Eric Myre/Courtoisie)

Six mois après la sortie de La force de comprendre, l’album remporte le Félix de l’album de l’année dans la catégorie rock alternatif. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) crée deux ans plus tard la catégorie hip-hop.

«Différente de ce à quoi on s’attendait»

Disoul se souvient très bien du sentiment partagé qu’il a ressenti ce soir d’octobre 1997.

«D’un côté, la reconnaissance qu’on cherchait depuis toutes ces années, on l’avait, mais elle était présentée sous une forme différente de ce à quoi on s’attendait. On ne l’a pas mal pris par contre dans le sens où on comprenait la situation comme il n’y avait pas eu nécessairement de précédent. L’effort a été fait et aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne avec tous les groupes qui émergent. Ne serait-ce que pour ça, le jeu en a valu la chandelle. Je prends ça avec un brin d’humour.»

Et comme l’arrivée de la réédition prolonge le rêve, Dubmatique ne ferme pas la porte à poursuivre ce bonheur en remontant sur scène. Pas à court terme toutefois. Mais leur désir de faire rayonner la magie des années 1990, de plonger dans la mémoire collective est fort tout comme leur fierté d’avoir été des «défricheurs», des «vulgarisateurs» et d’avoir construit des ponts dans l’industrie musicale au Québec.

«Les années 1990 restent des années marquantes, c’est l’âge d’or du rap.»