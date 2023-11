L’irrésistible envie de faire la fête avec les Fils du Diable

Les Fils du Diable, composé de François DeGrandpré, Marc Angers et Rob Langlois, viennent de lancer un deuxième mini-album intitulé À la bière comme à la guerre. (Caroline Demers/Courtoisie)

C’est du moins l’intention bien arrêtée des Fils du Diable qui nous proposent leur deuxième mini-album comprenant six titres tous aussi festifs les uns que les autres.

Pourtant, le groupe a traversé des moments très difficiles récemment alors que le claviériste du trio, Hugo St-Laurent, a perdu sa bataille contre le cancer cet automne.

«Hugo était le ciment qui nous unissait. Le genre de gars toujours positif avec un sourire à faire craquer les plus endurcis de ce monde, confie Rob Langlois, bassiste et percussionniste de la formation trad-rock. Même affaibli par la maladie, Hugo a été avec nous presque jusqu’à la fin. Il faisait encore des shows cet été. On se demandait bien comment il faisait d’ailleurs.»

Le combat de sa vie

L’album est à l’image du compagnon disparu.

«Le titre de l’album démontre les émotions qui nous habitaient. La noirceur de la guerre versus l’amitié et la fête. Pour nous, c’était directement relié à Hugo qui menait le combat de sa vie. Mais il disait tout le temps que lorsqu’il montait sur scène, la douleur disparaissait. Il était tellement inspirant.»

Le groupe a rapidement dû trouver un remplaçant à Hugo pour terminer les spectacles de l’été avant d’amorcer une tournée dans les Maritimes à l’automne. Une série de 31 spectacles en 22 jours.

Hugo St-Laurent, claviériste des Fils du Diable, est décédé en octobre 2023. (Photo tirée de Facebook)

Pour ce faire, ils ont recruté François De Grandpré, un ami personnel d’Hugo St-Laurent.

«C’est Hugo qui m’a demandé de le remplacer, explique l’enseignant en musique au Collège St-Bernard à Drummondville. Et l’expérience fut à ce point concluante que j’ai continué avec le groupe.»

Pour Rob, ce fut le match parfait.

«Évidemment, François apporte sa couleur et sa propre personnalité à l’intérieur du groupe et c’est parfait. D’ailleurs, Hugo nous a confié qu’il était très heureux que ce soit François qui prenne sa place.» — Rob Langlois

«Celui qui nous unit»

À ce sujet, François insiste sur le fait que Hugo a tout fait pour que l’intégration avec les deux autres Fils du Diable se fasse sans heurts.

«Hugo est celui qui nous unit, croit-il. Il est encore très présent dans le groupe.»

C’est d’ailleurs pendant cette tournée que leur camarade est décédé.

«On était en plein cœur de notre virée dans les Maritimes. Hugo sentait bien que la fin arrivait. Il nous a envoyé un message expliquant qu’il comprenait que ne pourrions être là à ses funérailles, confie Rob Langlois. Ça nous a dévastés. On a tout tenté pour faire un aller-retour, mais le rythme effréné de la tournée nous en a empêchés. C’est la force et la résilience de Hugo qui nous ont permis de tenir le coup pour le reste de la tournée.»

L'album À la guerre comme à la bière a été lancé le 7 novembre. (Courtoisie)

L’album

Le EP lancé au début du mois de novembre a été enregistré au cours de la dernière année. Hugo, Rob et Marc Angers, le troisième membre de la formation, ont tous participé à sa réalisation.

«C’est un album écrit dans la spontanéité et la bonne humeur, insiste Rob Langlois. L’idée était de ne pas refaire ce que nous avions fait sur le premier album.»

Dans l’écriture des textes, le groupe a aussi puisé dans des thèmes très actuels, ce qui confère à ce nouvel enregistrement une saveur contemporaine, malgré une sonorité bien ancrée dans l’univers de la musique traditionnelle.

«Dans la chanson À ta fenêtre par exemple, c’est Marc qui est arrivé avec cette idée du gars qui veut aller chanter la sérénade à sa douce, mais qui a oublié qu’à Montréal, les immeubles sont hauts et qu’il doit crier beaucoup plus fort pour qu’elle entende sa déclaration d’amour, ajoute le bassiste. Alors, ça ajoute un côté humoristique et moderne très intéressant.»

Rob Langlois, du groupe les Fils du Diable (LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY/LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY)

Le trio a également osé une pièce plus rock’n roll, à la sauce Jerry Lee Lewis, avec le titre Je shake.

«On voulait aller ailleurs. On se disait qu’un bon rock ferait l’affaire, explique Rob. On a écrit Je shake dans cette vibe. Et ça marche très bien en spectacle.»

Tout s’imbrique dans une grande invitation à la danse et à la fête dans ce mini-album.

Le Diable est débarqué à Roberval, une reprise bien personnelle du classique The Devil Went Down to Georgia, fait aller des accords classiques sur rythmes pesants de rock.

La danse du lendemain de veille, la pièce titre À la bière comme à la guerre ainsi que La gigue d’après-guerre complètent la sélection.

Marc Angers, du groupe Les Fils du Diable (LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY/LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY)

Sur scène

Marc Angers, le chanteur et violoniste qui complète le trio, est présentement en tournée en Europe avec Lynda Lemay.

Il profitera d’une pause dans l’horaire de la chanteuse pour revenir au pays et prendre part à un dernier concert cette année. Les Fils du Diable sont attendus à la salle Kingsey, de Kingsey Falls, le 1er décembre.

Par la suite, le trio s’imposera un repos bien mérité. Mais déjà les dates de spectacles s’ajoutent à l’agenda des Fils du Diable qui reprendront la route dès le printemps.

Pour en savoir plus sur le groupe, il suffit de suivre leurs dernières nouvelles sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet (lesfilsdudiable.com).