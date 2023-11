Eddy de Pretto aime prendre des risques

Au milieu d’un tournage pour une émission, Eddy de Pretto prend un moment pour discuter avec Le Soleil de son troisième album, Crash Cœur, qu’il a décidé de produire de manière indépendante.

« Je n’ai pas trouvé une équipe aussi visionnaire que ce que je voulais », mentionne l’artiste qui a fait paraitre ses deux premiers albums avec Initial Artist Services, une maison de disque fondée en 2016 par Universal Music France.

Au-delà de la liberté supplémentaire qu’il acquiert, l’auteur-compositeur-interprète affirme qu’il était attiré par le risque que cela représentait.

« Il y avait quelque chose de plus motivant à être avec soi-même et à ne pas se reposer sur la vision ou les motivations de quelqu’un d’autre », déclare Eddy de Pretto.

Cette décision l’a mené à fonder sa propre maison de disque, Otterped Records, en septembre dernier.

« Peut-être que dans le futur la casquette de producteur arrivera », laisse tomber la vedette pour qui cette aventure représente un tournant important.

Un peu de love et de R’n’B

Ce nouveau chapitre dans la carrière d’Eddy de Pretto s’amorce sur une musique teintée par le R’n’B des années 2000.

Par sa graphie, sa chanson Love’n’Tendresse évoque d’ailleurs ce style qui vient enrichir son univers musical où se marient la chanson française et le hip-hop.

Le R’n’B sied particulièrement bien à cet artiste qui est un aussi talentueux vocaliste que pianiste.

« Le R’n’B contemporain était quelque chose pour s’évader et parler d’autres choses que [ce dont parlait] le rap conscient », explique l’auteur-compositeur-interprète.

Justement. Après avoir dépeint en mots la société qu’il observait, Eddy de Pretto trempe maintenant sa plume dans un sujet intime : l’amour.

« C’est un album d’amour, mais un album musclé. Je ne suis pas là pour vous caresser le poil tendrement. » — Eddy de Pretto

Bousculer l’hétéronormativité

L’amour est un thème largement exploité. Pourtant, dans la culture populaire, c’est surtout l’amour hétérosexuel qui est représenté.

Avec Crash Coeur, l’artiste homosexuel continue de bousculer l’hétéronormativité en montrant et normalisant les différents visages de l’amour.

« [Parler d’amour d’un point de vue homosexuel] n’est pas tabou, mais ça ne se fait pas énormément. J’ai grandi dans une société où ce n’étaient que des histoires hétérosexuelles qui étaient racontées. […] Du coup, je pense que c’est une voix importante qui doit exister », fait-il valoir.

Eddy de Pretto n’est pas le premier artiste queer à faire entendre sa voix — il salue d’ailleurs « Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddie, Warhol » au début de son album —, mais force est de constater qu’il existe encore des gens que ces discours dérangent au point de proférer des menaces de mort contre ces artistes.

En 2021, Eddy de Pretto a été victime de cyberharcèlement à la suite d’une performance dans une église de Paris. Des menaces de mort l’incitent à déposer une plainte contre 17 individus.

Âgées de 20 à 26 ans, ces jeunes adultes sont décrits comme des « catholiques intégristes » dans les médias français. En octobre 2022, 11 d’entre eux sont jugés coupables et écopent de peines de prison avec sursis allant de trois à six mois.

« Je pense que ça dérangera toujours parce que ce n’est pas quelque chose de la masse, mais on avance petit à petit dans les représentations et, de plus en plus, l’acceptation se fait même s’il y a encore du chemin à faire. Les noms que je nomme dans R+V ont beaucoup aidé nos sociétés à évoluer dans ce sens-là », mentionne Eddy de Pretto.

Pas d’autocensure

Malgré cette expérience désagréable, l’artiste n’a pas l’intention de se censurer. Sa plume est volontairement directe, et même crue, quand vient le temps de parler d’amour.

L’auteur-compositeur-interprète propose des morceaux plus légers, parfois teintés d’humour, et d’autres plus intenses, qui s’enchainent souvent de manière contrastée.

« Il y a énormément de ruptures, de crashs, dans l’album. Pour moi, c’était hyper important de faire ressentir ça pendant toute l’écoute de cet album », explique-t-il.

Ces contrastes seront aussi au cœur du spectacle de la tournée qu’il amorcera en février 2024.

« Je prépare un spectacle très visuel avec cette sensation de up and down constant », dévoile l’artiste qui a confirmé ses talents de metteur en scène au début d’année.

L'esthétique des années 2000 enveloppe le nouvel album d'Eddy de Pretto. (Jesus Leonardo)

Le Français a frappé fort avec Love Factory, une performance télévisée à saveur de science-fiction pour laquelle il était accompagnée de 11 pianistes.

« Depuis longtemps, je pense tous mes spectacles, mais Love Factory a été une étape supérieure pour moi, dans la possibilité de faire des choses très créatives », affirme-t-il.

Eddy de Pretto affirme qu’il viendra présenter le spectacle de son album Crash Cœur au Québec. Aucune date n’a encore été annoncée, mais cela ne serait tarder.