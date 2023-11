Plusieurs médias locaux ont rapporté que les bouteilles d’eau n’étaient pas autorisées à l’intérieur du stade olympique Nilton-Santos, même si la ville de Rio de Janeiro et la plupart du Brésil ont connu des températures record cette semaine. (Bruna Prado/AP)

La cause de la mort d’Ana Clara Benevides Machado n’a pas été dévoilée, mais des médias locaux ont rapporté que les gens dans la foule n’avaient pas le droit d’amener de l’eau dans le stade, malgré la température élevée. Le maire de la ville a exigé des changements avant les deux derniers spectacles de la vedette internationale.

Le bureau du procureur public de Rio a ouvert une enquête criminelle et a déclaré que le corps de la morte était examiné.

Dans une note manuscrite publiée sur ses réseaux sociaux, Taylor Swift affirme qu’elle a le cœur en peine.

« J’ai très peu d’informations, à part le fait qu’elle était incroyablement belle et beaucoup trop jeune [pour mourir] », a écrit la chanteuse

L’entreprise qui a pris en charge l’organisation de ce concert au Brésil, Time4Fun, a déclaré sur Instagram que Mme Benevides a été prise en charge par des ambulanciers après s’être sentie mal. Elle a été emmenée au centre de premiers soins du stade, puis à un hôpital, où elle est décédée une heure plus tard, précise le communiqué.

Plusieurs médias locaux ont rapporté que les bouteilles d’eau n’étaient pas autorisées à l’intérieur du stade olympique Nilton-Santos, même si la ville de Rio de Janeiro et la plupart du Brésil ont connu des températures record cette semaine, au milieu d’une vague de chaleur dangereuse et durable, et que les gens faisaient la file pendant plusieurs heures au soleil.

Le ministre de la Justice, Flávio Dino, a déclaré sur le réseau social X (anciennement Twitter) que le ministère mettra en œuvre des « règles d’urgence » concernant l’accès à l’eau potable lors de spectacles et d’autres événements publics.

Le site d’information en ligne G1 a rapporté que l’une des amies de Mme Benevides, qui a assisté au concert avec elle, a déclaré que son amie s’était évanouie au début du concert, alors que Swift interprétait sa deuxième chanson, Cruel Summer.

Une photo des deux amis les montre portant des T-shirts de Taylor Swift à l’intérieur du stade.

« Nous avons toujours dit que lorsque [Taylor Swift] viendrait au Brésil, nous trouverions un moyen d’y aller. Le billet était très cher, mais nous avons quand même trouvé un moyen », a-t-elle affirmé peu après le décès de son amie.

Le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a écrit dans un gazouillis sur X que « la perte de la vie d’une jeune femme est inacceptable ».

Alors que les autorités enquêtent sur les circonstances de la mort, le maire Paes a affirmé que la municipalité exigera samedi que les organisateurs du concert installent des points de distribution d’eau, augmente les équipes de secours sur place et ouvre les portes du stade une heure plus tôt pour les deux autres représentations.

Taylor Swift a deux autres spectacles à Rio samedi et dimanche.

« Je ne vais pas pouvoir en parler sur scène », a pour sa part indiqué la chanteuse, se disant « submergée par le chagrin » quand elle essaie d’en parler de vive voix.

« Je veux vous dire que je ressens cette perte profondément et que mon cœur brisé va à sa famille et à ses amis », a conclu Taylor Swift.