L’année où Marco Ema a épuisé toutes ses larmes

Q Bonjour Marc-Antoine. Lors de la sortie de votre premier album, vous parliez d’« apprivoiser la mort grâce à la vie ». Est-ce que votre père était déjà malade à ce moment?

R Même pas. C’est ça qui est fou en fait. J’avais abordé ce sujet parce qu’il y avait eu des décès dans ma famille et que c’était la première fois que j’étais exposé à ça.

J’ai appris que mon père était malade quelques mois avant qu’il parte… C’est une grosse épreuve. Vraiment. Je pense à ma mère aussi : perdre un conjoint ça doit être épouvantable.

Q Est-ce ce qui vous a incité à faire référence à votre mère dans le titre de cet album en hommage à votre père?

R Je sentais le besoin que cet album soit pour les deux. Ma mère a vécu l’année la plus triste de sa vie : elle a perdu son conjoint, elle a perdu sa mère la même année et ma mère, en même temps que mon père, a aussi développé un cancer. Elle s’en est sortie, mais ç'a été une année vraiment difficile, alors je voulais lui rendre hommage aussi. Je trouve que c’est une femme forte et incroyable. « Mommy love », c’est un petit surnom affectueux que je lui donne.

Q Quand vous avez commencé ce deuxième album, est-ce vous l’envisagiez déjà comme un hommage à votre père ou à vos parents?

R Je n’avais pas prévu faire un album qui parle de ça, mais, finalement, c’est devenu un peu obligatoire.

Je n’ai pas voulu seulement aborder ce sujet, [le deuil de mon père], mais plutôt faire comme si je coréalisais l’album avec lui. Il m’a apporté plein de conseils dans la vie et plein de suggestions artistiques. Il a été un peu mon premier gérant.

C’était un mélomane. Il était fan de Genesis et de prog! Je considère qu’on a réussi à faire deux chansons avec des structures plus prog, Blank et Ce soir n’existe pas.

Il me disait aussi que je devrais essayer d’autres instruments, alors on a mis du sax, des violons, du lap steel… J’ai essayé de prendre ses conseils. J’ose croire qu’il serait fier de moi là-dessus.

Q Comme vous l’avez mentionné, le deuil n’est pas le seul thème abordé dans cet album. Il est aussi question de la fin d’une longue relation et du début d’une autre…

R Avec cet album, l’idée est aussi de montrer qu’en une année il peut se passer une vie. On n’arrêtait pas de dire que, si on faisait un film avec ce qui s’est passé cette année, les gens n’y croiraient pas.

Il s’est tellement passé de trucs dans cette année-là : c’était rocambolesque! La rencontre de quelqu’un d’autre vient un peu apaiser tout ça et créer une sorte de safe space dans ce brouhaha.

Q Parlant de safe space; est-ce que la chanson Boys est votre contribution à normaliser l’expression de la tristesse chez la gent masculine?

R Ce n’était pas nécessairement l’intention. Je pense qu’il faut en parler, mais je ne veux pas capitaliser là-dessus.

En fait, cette chanson, je l’ai écrite pour une journée précise où mon père se faisait opérer. Je suis arrivé cinq minutes avant son opération et c’est la première fois que j’ai vu mon père pleurer de ma vie.

Q Si vous n’aviez jamais vu votre père pleurer avant, quelle est votre relation avec les larmes et l’expression de vos émotions en général?

R Je suis quand même capable de vivre mes émotions souvent, mais on dirait que, suite à tout ça, j’avais tellement vécu d’émotions intenses qu’après, pendant une année, je n’avais aucune émotion, aucune tristesse. On dirait que j’avais tout vidé.

Q Cette année intense en émotions semble aussi avoir été bien arrosée, selon ce qu’on peut discerner dans vos textes…

R On dirait que, dans les débuts, je me suis retrouvé à boire pour oublier tout ça. C’est cliché, mais c’est un peu ça. Quand on perd un proche et que l’on consomme déjà de l’alcool à la base… ça peut devenir une bouée, mais ce n’est pas une bouée.

Cette année-là, je l’ai échappé solide à certains moments. Aujourd’hui, je suis vraiment en contrôle et j’ai affronté ce démon. J’aime faire la fête pareil, je le fais encore, mais on apprend.

Q Je remarque que, même si vous habitez à Montréal, vous continuez de vous entourer de collaborateurs de Québec…

R Exact! Ça adonne que c’est effectivement tout le temps des gens de Québec. J’ai encore travaillé avec le même réalisateur [Simon Pedneault]. J’ai encore fait l’album à Québec, en partie, car on est aussi allé au Wild Studio à St-Zénon.

Québec n’est jamais loin dans mon cœur, j’ai grandi à Thetford Mines et mon père habitait à Québec, alors j’ai une belle gang d’amis là-bas, de talentueuses personnes.

Marco Ema (Marc-Antoine Beaudoin) sera en spectacle au Pantoum ce vendredi 17 novembre. (Le Soleil Erick Labbé/Le Soleil Erick Labbé)

Q Qu’avez-vous prévu pour votre spectacle au Pantoum ce vendredi?

R Le spectacle a été travaillé avec Pilou, [fondateur du Studio Le Nid, président de BEAM et] un artiste que je trouve vraiment cool.

J’avais envie de proposer quelque chose de plus précis. On dirait que la tournée du premier album était un peu juvénile. On voulait aller dans cette esthétique plus improvisée, mais là, pour Anyways, Mommy Love, je voulais quelque chose de solide qui se suit comme un film.

Q Est-ce qu’on peut s’attendre à voir certains de vos collaborateurs sur scène vendredi?

R Je n’y avais pas pensé, mais ça me donne des idées... Je pourrais effectivement contacter mon ami Julyan qui est à Québec et qui a composé deux chansons sur l’album [Anyway, Mommy Love et Feelings no. 1]. Je pense que je vais lui écrire après cet appel!

Q Et comment va votre autre projet Vendôme?

R Il va bien! On a sorti un album en mai [La fable de la grenouille dorée], on a fait quelques festivals cet été et on a des spectacles prévus au printemps 2024.

Avec Vendôme, c’est facile de retomber en enfance. Ça me fait du bien d’avoir ça quand je travaille sur un projet qui parle de thèmes plus dark.

*Les réponses et les questions peuvent avoir été éditées à des fins de clarté et de concision*