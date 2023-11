Accusée de fraude fiscale, Shakira devant les juges en Espagne

Convoquée par un tribunal de Barcelone, l’artiste colombienne de 46 ans devra répondre aux accusations du parquet qui réclame une peine de plus de huit ans de prison et une amende de 23,8 millions d’euros (35,5 M$) à son encontre.

L’interprète de Waka Waka ou de Hips Don’t Lie, qui a encore triomphé jeudi soir aux Grammy Latinos à Séville, rejette catégoriquement ces accusations.

Son audition est prévue lundi, lors de la première audience de ce procès qui doit durer jusqu’au 14 décembre avec un total de près de 120 témoins.

Le parquet accuse Shakira de ne pas avoir payé ses impôts sur le revenu et sur le patrimoine en Espagne en 2012, 2013 et 2014 alors qu’elle avait vécu, selon lui, plus de la moitié de l’année dans le pays, seuil au-delà duquel une personne doit être considérée comme résidente fiscale.

Il affirme, dans son écrit d’accusation, que la chanteuse a utilisé un montage complexe de sociétés basées dans des paradis fiscaux « dans l’intention de ne pas payer ses impôts » dans le pays.

Les avocats de la vedette réfutent ces accusations et assurent que, même si Shakira avait entamé en 2011 une relation avec l’ex-footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué, elle n’a cessé de se déplacer à travers le monde durant ces années-là en raison de sa carrière.

Ils affirment que la chanteuse ne s’est établie de façon pérenne à Barcelone que fin 2014, avant de transférer en 2015 sa résidence fiscale des Bahamas en Espagne, juste avant la naissance de leur deuxième enfant.

Shakira « a scrupuleusement respecté toutes ses obligations fiscales dans les multiples territoires où elle a eu des activités professionnelles », ont-ils fait valoir dans un écrit, en rappelant que la vedette avait déjà versé 17,2 millions (25,7 M$) au fisc dans ce dossier en vue de régulariser sa situation.

Cet été, le parquet espagnol a entamé une autre procédure contre la chanteuse qu’il accuse d’une autre fraude fiscale en 2018, estimée à six millions d’euros (neuf M$).

Dépenses chez le coiffeur

Shakira à la semaine de la haute-couture à Paris, début juillet. (DAI KUROKAWA/Agence France-Presse)

La chanteuse, qui est partie s’installer à Miami avec ses deux enfants à la suite de sa séparation l’an dernier avec Gerard Piqué, pourrait être dispensée par le tribunal d’assister à toutes les audiences.

Mais qu’elle soit là ou pas, elle risque de voir une partie de sa vie déballée dans la salle d’audience.

En effet, afin de démontrer ses accusations, le fisc espagnol a interrogé ses voisins, vérifié ses comptes sur les réseaux sociaux, contrôlé ses dépenses dans des salons de coiffure de Barcelone ou dans la clinique où elle était suivie pour sa grossesse et décortiqué celles de ses proches.

Des « méthodes inacceptables », selon les avocats de Shakira, qui a vu par ailleurs son nom apparaître dans les « Pandora Papers », une vaste enquête journalistique publiée fin 2021 et accusant plusieurs centaines de personnalités d’avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés extraterritoriales, notamment à des fins d’évasion fiscale.

« Pas une diplomate »

Référence de la musique pop latino depuis des décennies, Shakira a été récemment sous le feu des projecteurs pour sa difficile séparation avec Piqué, qu’elle raconte dans le succès Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Cette collaboration avec l’Argentin Bizarrap est devenue un succès planétaire qui a remporté jeudi le Grammy Latino de la chanson de l’année et dont les paroles font également référence à sa « dette avec le fisc ».

« Les gens de mon équipe ont essayé de me convaincre de changer les paroles, mais je ne suis pas une diplomate de l’ONU. Je suis une artiste et surtout une femme », a-t-elle déclaré cette semaine dans une interview accordée au magazine espagnol ¡ Hola!.