Karkwa : encore meilleur qu’avant!

Louis-Jean Cormier et sa « bande de joyeux lurons » sont revenus d’une petite tournée européenne il y a moins d’une semaine et recommencent maintenant à enchainer les concerts au Québec. Après un arrêt à Trois-Rivières la veille, le quintette s’est installé à l’Impérial Bell pour trois soirs, dont deux affichant complet.

Jeudi, Karkwa avait le défi de jouer en même temps qu’une veillée en l’honneur de Karl Tremblay se déroulait sur les plaines d’Abraham.

Au début du spectacle, Louis-Jean Cormier a demandé au public de se recueillir en silence une minute afin de rendre hommage au chanteur des Cowboys fringants décédé la veille.

« Je sais très bien que Karl serait le premier à ne pas vouloir nous voir plus longtemps avec nos têtes d’enterrement », a affirmé le chanteur à la fin des 60 secondes.

« Alors ce soir, on fait lever le plafond de l’Impérial! », a-t-il ajouté.

Plongés dans une semi-obscurité, les musiciens ont ouvert la soirée avec la première pièce de leur nouvel album Dans la minute paru au début du mois de septembre. Il s’agit de leur premier album en 13 ans et le groupe a évolué depuis.

« Québec cité, il faut que tu comprennes qu’on a changé », a annoncé Louis-Jean Cormier.

Le groupe, qui avait décidé de prendre une pause pour que ses membres se concentrent sur leurs jeunes familles, revient avec un côté un peu plus expérimental faisant ressortir son penchant art rock.

Plongés dans une semi-obscurité, les musiciens ont offert L’ouverture, un morceau instrumental aussi intense qu’ensorcelant qui montre bien où ils en sont rendus.

Ils ont poursuivi avec Parfaite à l’écran, l’extrait avec lequel ils ont annoncé leur retour ce printemps.

Puis, les artistes ont plongé dans leur album de 2010 Les Chemins de verre, interprétant La pyromane, L’acouphène et Moi-Léger pour le plus grand plaisir du public qui remplissait les deux étages de l’Impérial Bell.

« Ok! La machine est startée! », a constaté le chanteur au centre de la scène.

Au début du spectacle, Louis-Jean Cormier a demandé au public de se recueillir en silence une minute afin de rendre hommage au chanteur des Cowboys fringants décédé la veille. (Erick Labbé/Le Soleil)

Solaire, il était entouré de ses complices installés en demi-cercle autour de lui. Ainsi positionnés, les musiciens avaient l’air de jouer pour leur propre plaisir, mais tout le monde y a trouvé son compte. C’était magnifique de voir des artistes aussi heureux et unis.

Louis-Jean Cormier était visiblement en pleine forme et débordait de charisme.

Karkwa a allongé ses compositions de plusieurs délicieux segments instrumentaux souvent explosifs et cathartiques. Le groupe a joué avec toutes ses nuances en proposant des moments de rock pesant, d’autres atmosphériques et d’autres encore carrément décoiffants.

En plus d’une énergie authentique et de la musique de qualité, ce spectacle était habillé par un jeu d’éclairage d’une très grande qualité! À la fois dynamique et enveloppant, il laissait souvent les artistes en contre-jour, créant ainsi des visions hypnotiques.

Il y avait aussi des lumières verticales sur pied placé en demi-cercle autour des artistes et des panneaux verticaux derrière. (Erick Labbé/Le Soleil)

Il y avait aussi des lumières verticales sur pied placées en demi-cercle autour des artistes et des panneaux verticaux derrière.

Karkwa a joué pratiquement toutes les chansons de son nouvel album. Le public était réceptif aux nouveautés, mais il a été encore plus content quand il a reconnu Oublie Pas et Le Compteur tirés du Volume du vent (2008). Louis-Jean Cormier a tourné le micro vers le public pour lui faire chanter le refrain du Compteur.

Pendant Les chemins de verre, la foule a imité le chanteur-guitariste en se laissant aller au rythme du rock.

Louis-Jean Cormier a offert quelques solos de guitare passionnés et Stéphane Bergeron a aussi eu la chance de briller à la batterie.

Karkwa a joué quatre chansons, dont Le coups d’état, une petite perle puisée dans leur album Les Tremblements s’immobilisent (2005) que le public n’avait décidément pas oubliée. (Erick Labbé/Le Soleil)

Le chanteur a dédié Du courage pour deux à deux de ses amis luttant chacun contre un cancer. Cette pièce devait être la dernière de la soirée, mais le groupe est revenu pour un généreux rappel.

Karkwa a joué quatre chansons supplémentaires, dont Le coups d’état, une petite perle puisée dans leur album Les Tremblements s’immobilisent (2005) que le public n’avait décidément pas oubliée.

C’est merveilleux de constater que Karkwa est comme un bon vin qu’on met de côté une dizaine d’années et qu’on redécouvre encore meilleur. On comprend pourquoi les billets pour Karkwa s’envolent si rapidement! Et on espère que les gars sont là pour rester!

blesse

Louis-Jean Cormier est venu présenter le groupe blesse qui a chauffé la foule avant eux.

En compagnie de ses complices Xavier Touikan et Charles-Antoine Olivier (CAO), Léo Leblanc a confié au public que, lorsqu’il travaillait dans un camp d’été, son nom de moniteur était Karkwa.

La formation montréalaise née des cendres de Zen Bamboo a servi quelques titres bien rock tirés de leur album normal paru plus tôt cette année.

Le trio était un peu coincé au milieu des instruments des Karkwa qui occupaient déjà la scène. Les musiciens ont tout de même réussi à montrer de quel bois ils se chauffaient au cours de cette courte performance pleine de personnalité.