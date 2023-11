Hommage à Karl Tremblay : quelques centaines d’admirateurs sur les plaines

Depuis plus de vingt ans, les Cowboys fringants offrent à leur public de grands partys de famille, des spectacles où la communion entre leurs admirateurs est sans égal. C’est cet esprit de fraternité que souhaitait recréer, sur les plaines, l’organisatrice de la grande veillée en l’honneur de Karl Tremblay.

« Je voyais que les gens ressentaient vraiment le besoin d’être ensemble pour vivre ça », explique Nancie Giroux, en entrevue au Soleil.

La vague de tristesse qui a frappé le Québec après l’annonce du décès de Karl Tremblay a été suivie de près par un véritable tsunami d’amour envers le chanteur des Cowboys fringants. Et ce, jusque dans la capitale.

Les admirateurs du groupe étaient déjà nombreux, dès 19h, sur les plaines d’Abraham, derrière le manège militaire. Quelques centaines de personnes étaient réunies autour d’un petit haut-parleur portatif dans lequel résonnait la voix de Karl Tremblay. À quelques mètres de là où elle retentissait, en juillet dernier, dans les enceintes du Festival d’été de Québec.

Quelques personnes ont déposé, au centre du grand cercle, des objets afin de rendre hommage à Karl Tremblay. (Erick Labbé/Le Soleil)

Il n’y avait pas certes pas 90 000 festivaliers lors de cette grande veillée improvisée. Mais la même camaraderie enveloppait l’assistance. Jeunes et moins jeunes se sont réunis en cercle pour entonner en cœur les grands succès des Cowboys fringants. De La manifestation à Droit devant, en passant par Plus rien et La reine.

Si les pièces plus tristes comme Sur mon épaule, La tête haute ou L’Amérique pleure ont créer beaucoup d’émotions au sein du groupe, les entraînantes Ti-cul, Marine marchande et Le shack à Hector ont défoulé le public.

Ensemble, les gens ont dit un dernier au revoir à l’artiste « critique » du système, mais toujours « festif » et ont fait un dernier adieu à l’homme « bon vivant », joyeux et « ordinaire » qu’ils appréciaient tant.

Trompettes, guitares, harmonica et tam-tam se sont timidement joints à la fête un peu plus tard. Quoique toujours active, la foule s’est cependant considérablement réduite vers 21h.

Comme en juillet dernier, les téléphones se sont illuminés à quelques reprises sur les chansons les plus touchantes du répertoire des Cowboys fringants. (Erick Labbé/Le Soleil)

Comme un ami

Les gens rencontrés par Le Soleil ont été nombreux à souligner la proximité qu’ils ressentaient entre Karl Tremblay et eux, mais aussi entre les chansons des Cowboys fringants et leur propre vie.

« C’était le groupe préféré de ma fille qui s’est enlevé la vie en juin dernier. À ses funérailles, on a chanté Les étoiles filantes. C’est la première fois que j’entends les Cowboys fringants depuis son décès », a confié Nicole, qui espère que Karl chantera désormais avec sa fille.

La grande veillée en hommage en Karl Tremblay était une soirée toute en émotions pour Nicole, Chantale et Annie. (Erick Labbé/Le Soleil)

Plusieurs personnes, comme Mélanie Kelly Campbell, ont tenu à apporter des lampions à l’événement afin de rendre un dernier hommage au chanteur. La résidente de Québec, âgée « comme Karl » de 47 ans, était d’ailleurs accompagnée par un ami qui combat un cancer.

« Ce qui me marque le plus, c’est l’équipe qu’il faisait avec Marie-Annick, avec le band. C’était un avant-gardiste… Je n’ai pas de mots ce soir. Je suis vraiment touchée », a ajouté Mme Campbell, très émue.

Mélanie Kelly Campbell était très émue de voir autant de personnes réunies sur les plaines afin de dire un dernier au revoir au chanteur des Cowboys fringants. (Erick Labbé/Le Soleil)

Beaucoup d’enfants ont aussi assisté au spectacle, chantant même certains titres.

Originaire de l’Estrie, Marie-Pierre Varin a notamment profité de son passage à Québec pour participer au rassemblement en famille.

« Les Cowboys fringants, ça a vraiment marqué mon adolescence et mon début de vie d’adulte. Pour moi, ce groupe a rejoint plusieurs générations. […] J’avais envie de me rassembler avec des gens qui ont vécu quelque chose de semblable avec ce groupe », a souligné Mme Varin.

L’importance de se réunir

Voyant qu’une grande veillée s’organisait à Montréal, en l’honneur de l’artiste, Nancie Giroux a eu envie de voir naître la même initiative à Québec. Sans leader pour mener le projet à terme, elle a décidé « sur un coup de tête » de créer elle-même l’événement.

Celle qui suit les Cowboys fringants depuis le début des années 2000 ne s’imaginait toutefois pas que sa fête prenne une telle ampleur. En fin de journée, jeudi, près de mille personnes avaient signifié leur intérêt pour l’événement.

Ce n’est d’ailleurs pas parce qu’elle attendait des milliers de personnes que Mme Giroux a choisi les plaines d’Abraham comme lieu de rassemblement.

« C’est la place que je trouvais la plus appropriée dans les circonstances. […] Les plaines vibrent encore du spectacle de juillet dernier », observe Mme Giroux, qui se dit très heureuse d’avoir pu assister à ce moment unique, au Festival d’été de Québec.

« C’est vraiment un élan spontané. L’important, c’est que les gens se réunissent», ajoute Mme Giroux, qui se souviendra toujours de la générosité qu’avait Karl Tremblay envers son public.

Le décès de Karl Tremblay survient à quelques jours de la première représentation de la comédie musicale Pub royal, qui rendra hommage à l’œuvre des Cowboys fringants, au Grand Théâtre de Québec, dès le 22 novembre.

Quelque temps avant son grand départ, le chanteur avait également enregistré une dizaine de chansons à paraître sur le prochain album du groupe, dans les semaines à venir.