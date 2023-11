Décès de Karl Tremblay : le monde culturel estrien en deuil

Partout en Estrie, comme pour le reste du Québec, les souvenirs du passage de Karl Tremblay dans leur région restent marquants.

Pour l’ancien directeur général de la Fête du lac des Nations de décembre 2002 à octobre 2021 et actuel directeur des Productions du Palais, Jean-Pierre Beaudoin, Karl Tremblay était un phénomène sur scène, mais aussi une bonne personne à l’extérieur.

« Je me souviens très bien des débuts au Festival de la rentrée et j’avais dit: “Oh! C’est qui ce mec-là? C’est quoi ce groupe-là?” Après ça, on a vu la croissance exponentielle de ce groupe-là. Ils sont venus à la Fête du lac plusieurs fois pendant 20 ans. À chaque fois, c’étaient de grandes fêtes, de grands moments. »

Jean-Pierre Beaudoin a été le directeur général de la Fête du lac des Nations pendant 19 ans. (Archives La Tribune)

« Ce que je retiens le plus de Karl, c’est que c’était un homme très humble, très simple, mais avec un charisme incroyable. [...] À chaque fois que j’étais au show des Cowboys, j’étais toujours abasourdi et très impressionné par Karl Tremblay qui est un front man incroyable, qu’il avait une énergie hors du commun et qu’il était capable de faire vivre des moments vraiment intenses aux spectateurs. »

« Karl, c’était la voix du Québec, affirme M. Beaudoin. Karl nous a raconté l’histoire du Québec. Il nous a parlé du présent, il nous a fait rêver vers le futur. Il nous a parlé d’histoires d’amour, d’histoires d’amitié, dans la réalité québécoise avec notre langue à nous autres. »

« J’ai produit plus de 5000 spectacles dans ma carrière et il y a un paquet d’artistes internationaux qui n’ont pas cette énergie, cette aura et ce charisme que Karl avait. Pour moi, c’est le plus grand groupe québécois, francophone, de toute l’histoire. »

La directrice générale de la Fête du lac des Nations, Cindy Trottier. (Archives La Tribune)

Même si l’actuelle directrice de la Fête du lac des Nations Cindy Trottier n’a pas eu la chance d’accueillir les Cowboys Fringants l’an dernier, elle a tout de même pu vivre la frénésie du groupe en tant que festivalière.

« Malheureusement, on sait qu’il y a dû avoir une annulation de spectacle en raison de sa santé. C’est sûr qu’on était très triste de ne pas le recevoir cet été, mais on comprenait évidemment la situation. On avait le souhait de les réinviter. On ne savait pas quand exactement. On laissait la situation se stabiliser. »

« J’ai eu la chance de les voir [comme festivalière] à Sherbrooke. C’était toujours mémorable. Mes amis, ce sont des grands fans des Cowboys aussi. On a couru les spectacles ailleurs dans le Québec également. C’est une lourde perte pour la communauté. »

« La Fête du lac a pu les recevoir cinq fois au fil des ans. On sait que Sherbrooke est très attachée aux Cowboys Fringants, réitère Mme Trottier. Les festivaliers, peu importe leur provenance, étaient toujours très heureux que les Cowboys Fringants participent à la Fête du lac des Nations. Ce sont des icônes de la chanson québécoise. Assurément que ça va laisser un grand vide, mais beaucoup de souvenirs. »

Les mots nous manquent… C’est avec grande tristesse que nous pleurons le décès d’une icône de la musique québécoise,... Posted by La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance on Thursday, November 16, 2023

Chanter le Québec

Pour le propriétaire et le directeur artistique du Vieux Clocher de Magog, Bernard Caza, Karl Tremblay et les Cowboys Fringants ont marqué la province.

« Karl et son équipe ont chanté le Québec et ils ont chanté les Québécois. Ils savaient comment animer une foule. Les gens se sentaient très impliqués avec leurs propos qui étaient souvent engagés et humoristiques aussi. Quand ils s’amenaient sur scène, c’était toujours pour que les gens soient heureux et pour que la fête ait lieu. »

« Karl, c’est un peu le cœur de ce groupe-là. Il se préoccupe de tout le monde. Ce qui se passait dans les loges, c’était très intime, très chaleureux, très respectueux. [...] Ce n’étaient pas des gens qui étaient exigeants. Ils voulaient que ça sonne bien, mais ce n’était pas des gros égos qui arrivent avec plein de demandes. C’étaient des personnes très simples et naturelles. Ce qui était important pour Karl, c’était que tout le monde puisse avoir une soirée qu’ils vont se rappeler longtemps. »

Bernard Caza s'occupe du Vieux Clocher de Magog depuis plusieurs décennies. (Archives La Tribune)

Avec du recul, M. Caza est impressionné à quel point Karl Tremblay se donnait pour son public, malgré son cancer.

« La dernière fois qu’il est venu, le 23 septembre 2021, ce qu’on sait aujourd’hui c’est qu’il savait qu’il avait eu un diagnostic même s’il l’a annoncé seulement en 2022. [...] Le spectacle ne se terminait plus parce qu’il voulait jouer. Il était très généreux, ce n’était pas un spectacle d’une heure. Il y en avait des tounes et le monde en voulait encore. Et il en donnait. »

Karl au Vieux Clocher à sa dernière visite le 23 septembre 2021 Nous perdons un des plus grands de la chanson... Posted by Vieux Clocher Magog on Wednesday, November 15, 2023

Une lourde de perte

Au Théâtre Granada, l’équipe se dit attristée par la nouvelle comme pour le reste du Québec. « Toute l’équipe a beaucoup de peine parce que c’est un groupe emblématique, iconique, de la musique québécoise, indique la coordinatrice aux relations de presse du Théâtre Granada, Véronique Fortin. On avait toujours beaucoup de plaisir à les recevoir au Théâtre. Par les dernières années, on les a reçus quelques fois et à chaque fois c’est magique. C’est des salles combles. On sait que le public est toujours présent. »

« À chaque fois qu’on les recevait, c’était un grand plaisir. On aurait pu les faire 50 fois dans l’année et je pense que l’équipe aurait été heureuse de refaire ce spectacle-là. Il y avait vraiment de la passion super forte sur scène. Le Théâtre Granada, on l’a rarement vu aussi bien habité qu’avec les Cowboys Fringants. De savoir qu’on ne pourra plus refaire ces soirées mythiques, ça fait quelque chose. »

Peu de mots peuvent exprimer notre peine collective, et nous n'en aurons jamais d'aussi justes que ceux que Karl... Posted by Théâtre Granada on Wednesday, November 15, 2023

Ailleurs en Estrie, les réactions se multiplient. Le Sherbrookois Olivier Dion a entre autres publié un message sur Facebook pour souligner la perte de Karl Tremblay. La Ville de Sherbrooke a également mis en berne ses drapeaux jeudi matin.