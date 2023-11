Décès de Karl Tremblay: «Le Cirque du Soleil est en deuil»

Ému par le décès de Karl Tremblay, Daniel Lamarre se rappelle combien le spectacle du Cirque du Soleil rendant hommage aux Cowboys Fringants en 2019 avait été une décision judicieuse. Quelque 72 000 personnes ont assisté à ce spectacle présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Et si c’est la popularité du groupe qui avait entraîné un tel achalandage, le vice-président exécutif du conseil d’administration du Cirque du Soleil souligne que l’honneur de travailler avec la musique de ce groupe phare était accompagné d’une forte pression.

Les membres des Cowboys Fringants, Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras, avaient assisté à la grande première du spectacle du Cirque du Soleil leur rendant hommage. (Olivier Croteau)

«Chaque fois qu’on rend un hommage à un artiste, on ne veut pas décevoir cet artiste-là. Je peux vous dire que le soir de la première des Cowboys Fringants, on passait autant de temps à les regarder pendant le spectacle qu’à regarder le spectacle. On avait bien hâte de savoir s’ils allaient apprécier l’hommage qu’on leur faisait. Après le spectacle, lorsqu’on a fait une rencontre avec eux et les médias d’information, on était extrêmement soulagés. Ils avaient été généreux de commentaires positifs à notre endroit. C’est clair que ce sont de grands artistes. C’est pour ça que nos propres artistes étaient heureux de leur rendre hommage.»

Daniel Lamarre (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Daniel Lamarre a rencontré Karl Tremblay et les autres membres du groupe uniquement lors de cette réunion d’après-première. Si la rencontre a été rapide, M. Lamarre affirme avoir suivi la carrière du groupe avec grand intérêt et ne tarit pas d’éloges envers le chanteur des Cowboys Fringants qui a réussi à offrir quelques spectacles durant les derniers mois malgré son état de santé chancelant, dont son tout dernier qui a eu lieu en septembre au Festival western de Saint-Tite.

«C’est un artiste incroyable. Ce qu’il a fait au cours de l’été dernier pour plaire à ses fans, c’est faire preuve d’une grande générosité et ça m’avait beaucoup touché. C’était une figure dominante sur scène. Il avait une façon de créer un lien avec l’auditoire qui était assez unique. Il avait le don d’amener les gens à chanter avec lui. C’est un grand artiste. C’est surréel de penser qu’il ne sera plus sur scène.» — Daniel Lamarre

Ce natif de la Mauricie reconnaît volontiers que lorsque l’idée de rendre hommage aux Cowboys Fringants a été suggérée, sa réponse n’a pas été très objective, lui qui se décrit comme un fan du groupe. Devant le succès remporté par l’hommage aux Cowboys Fringants, est-ce possible que le Cirque du Soleil reprogramme ce spectacle? Selon Daniel Lamarre, l’équipe ne pense pas du tout à cette possibilité pour le moment.

«On est à finaliser bientôt le choix pour l’été prochain. Rien n’est impossible, mais au moment où on se parle, on n’a pas eu le temps de réfléchir à cette idée-là. Ça pourrait être un spectacle intéressant, mais on ne veut pas être opportunistes. Réagir trop vite ne serait pas une bonne idée. Aujourd’hui, on est dans le respect. On rend hommage à quelqu’un qu’on admire. Collectivement, on doit d’abord et avant tout faire notre deuil avec beaucoup de respect et j’offre à la famille, à sa conjointe et à toute l’équipe nos sympathies les plus profondes.»