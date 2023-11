Avec Pause gorgée vol.1, c’est en plein ce qui arrive. Les musiciens s’offrent non seulement un Petit cadeau du temps des Fêtes, mais créent aussi une ambiance festive et colorée.

Le temps des Fêtes, c’est une période très chère pour Les Rats. Cet opus, «enregistré au gros soleil d’Orlando», leur permet d’explorer une nouvelle avenue grâce à des chansons et des medleys qui «passeraient peut-être un peu moins sur un album typique», disent-ils.

«Ce qui est intéressant avec cet album, c’est que c’est vraiment un mélange de chansons, poursuit le guitariste Brandon Girouard. Il y a beaucoup de ces chansons qu’on faisait déjà en spectacle, que notre public a entendues.»

Clins d’œil

Comme Y’en avait pour tout l’monde où les musiciens ont rassemblé quatre chansons à répondre. Ou encore Orange Blossom Special avec laquelle on prend plaisir à écouter encore et encore pour découvrir chaque fois tous les clins d’œil musicaux qui s’y sont glissés.

«Avec Les Rats, ça fait longtemps qu’on joue une version, souligne le violoniste Patrick Pharand. Sur l’album, on a ajouté plusieurs clins d’œil comme le riff de RDS, I’m Blue et les Simpson. C’est un reel traditionnel qui pour les violonistes est un peu la toune pour se comparer. Tout le monde la joue à sa propre manière. C’est une façon pour moi aussi de présenter ma façon de jouer.»

La Bolduc vient elle aussi «cogner à la porte» des chaumières avec Voilà le père Noël qui nous arrive! Comme un hommage sincère et respectueux, Les Rats d’Swompe ne dénaturent pas la chanson enregistrée en 1931. Mais la touche rock des musiciens modernise la turlutte et l’air populaire de cette pionnière de la chanson traditionnelle.

«La Bolduc, c’est comme un peu la reine qui entoure le traditionnel francophone de l’Est, affirme le chanteur Yan Leduc. Elle a travaillé fort pour la musique traditionnelle qui dans le temps était de la musique populaire. Elle a travaillé fort pour ses textes, son français. C’est sûr que La Bolduc est arrivée en premier en pensant à un album des Fêtes. On voulait de la turlute et ce texte fonctionnait.»

«Ça nous permet d’accrocher un tout nouveau créneau de gens qui ne nous aurait peut-être pas découvert si ce n’était pas de cette chanson-là, croit Patrick Pharand. Ça va peut-être leur donner l’occasion de découvrir Les Rats.»

Ce qui différencie cet album non pas de Noël, mais du temps des Fêtes, insistent-ils, c’est l’énergie déployée par le violon de Patrick Pharand, les mélodies connues, mais retravaillées pour coller à l’image des Rats d’Swompe.

«C’est le rock, lance Yan Leduc. L’énergie et les thèmes. Avec Petit cadeau, on y est allé avec la métaphore des valeurs de la famille. Le vrai cadeau, ce n’est pas le bien matériel. On est allé chercher l’émotion sans que ce soit de la tristesse.»

Des sept pièces de Pause gorgée, deux sont des chansons originales (Petit cadeau et L’archet). Parce que les gars se sont lancé le défi d’écrire une chanson de Noël, de se tailler une place parmi les nombreux classiques repris maintes fois.

«On trouvait que L’archet flirtait un peu trop avec le côté grivois pour mettre sur un album des Rats d’Swompe, raconte Brandon Girouard. On trouvait ça bien de la glisser sur Pause gorgée, ça nous permet de partager des choses.»

Retourner aux sources

Pause gorgée, c’est la pause que Les Rats d’Swompe s’offrent pour partager leurs idées, pour s’amuser, pour se donner le droit de retourner aux sources en travaillant sur un album fait par Les Rats d’Swompe et enregistré par Les Rats d’Swompe.

«Élixir, c’est le premier album où on a été en studio externe pour enregistrer, indique Patrick Pharand. C’est un peu un retour aux sources. La pochette a été faite par le même artiste, Pat Patenaude, qui a fait Vivre en ville. On fait un clin d’œil à nos débuts et on tombe dans le même monde.»

Et comme le titre de l’album comprend la mention «volume 1», il sous-entend qu’une suite serait possible, admettent-ils.

«Est-ce que ce sera un album du temps des Fêtes? Peut-être. Est-ce que ce sera complètement ailleurs où on décide de prendre des chansons rock et de les ramener au trad? Peut-être.»

En attendant de connaître la réponse, Les Rats d’Swompe ont quelques dates de spectacles d’ici la fin de l’année. Le groupe sera à L’ANTI Bar & Spectacles à Québec (18 novembre), au Nash Boîte Country à Gatineau (17 décembre) et au Centre régional des Loisirs culturels à Kapuskasing pour la soirée du 31 décembre.

L’album Pause gorgée vol.1 est disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne. Il est aussi possible d’acheter une copie de l’album dans lequel est inséré un petit cadeau de Noël.