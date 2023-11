Les Cowboys fringants en deuil de Karl Tremblay (1976-2023)

« Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien », ont communiqué Marie-Annick Lépine, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras.

En juillet 2022, le chanteur avait informé le public qu’il luttait contre un cancer de la prostate depuis janvier 2020.

Il en a fait l’annonce à ce moment puisqu’il entamait des traitements de chimiothérapie qui rendraient sa condition plus visible, notamment en raison de la perte de ses cheveux et de possibles changements à l’horaire de leurs spectacles.

Les Cowboys fringants ont donné plusieurs concerts depuis cette annonce et annulés quelques-uns.

En mars 2023, Marie-Annick Lépine – conjointe, complice de scène avec qui il a deux enfants – a mentionné que les traitements ne fonctionnaient plus.

Le Québec a suivi avec émotion la série de spectacles donnés pendant la saison estivale.

Le groupe, qui a reçu la médaille d’honneur du Québec en mai, a notamment offert un inoubliable concert sur les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec (FEQ) cet été.

Le FEQ avait été prolongé d’une soirée spécialement pour reprendre leur concert et celui de Robert Charlebois annulés par la pluie quelques jours plus tôt.

Le fameux spectacle des Cowboys fringants au Festival d'été de Québec en juillet 2023. (Le Soleil, Frédéric Matte)

En septembre, les Cowboys annoncent qu’ils prennent une pause pour permettre à Karl Tremblay de se reposer. La formation devait entreprendre une tournée européenne en novembre.

Au début du mois, le groupe chouchou des Québécois a confirmé son statut en décrochant une fois de plus le Félix du groupe de l’année au Gala de l’ADISQ. Le chanteur avait assisté à l’événement depuis son salon.

Ce soir-là, l’animateur des 18 dernières années, Louis-José Houde, avait dédié son dernier gala à Karl Tremblay.

Le 22 novembre, une comédie musicale ancrée dans l’univers des Cowboys fringant sera dévoilée au Grand Théâtre de Québec.

En entrevue avec Le Soleil, Jean-François avait mentionné que Karl Tremblay n’avait pas assisté aux répétitions de Pub Royal et qu’il se gardait la surprise pour la première.

Dans le cadre de cette production, Karl Tremblay a enregistré de nouvelles chansons avec ses complices qui paraitront sur un album attendu en 2024.

Le Québec en deuil

L’annonce du décès du chanteur des Cowboys fringants a suscité l’émoi du public, des artistes et de politiciens.

À Québec, le maire Bruno Marchand a annoncé que les drapeaux seront en berne jeudi pour souligner l’héritage culturel de Karl Tremblay.

Plus qu’une étoile filante

Originaires de Repentigny, Les Cowboys fringants font partie du paysage musical québécois depuis 1997. Le groupe, qui jouit de l’amour inconditionnel du public, est reconnu pour son engament social. Il a offert plusieurs chansons marquantes sur l’indépendance du Québec et la crise environnementale, notamment.

Karl Tremblay était un des fondateurs des Cowboys fringants. Lui et Jean-François Pauzé se sont rencontrés en 1994 lors d’une partie de hockey. Ils commencent à faire de la musique ensemble en 1995 et adoptent le nom des Cowboys fringants l’année suivante dans le cadre d’un concours de musique amateur dans un bar.

Marie-Annick Lépine se joint à eux pour les dernières soirées de ce concours. Le trio recrute ensuite Jérôme Dupras comme bassiste et Dominique Lebeau comme batteur. Ce dernier quitte la formation en 2007.

Les Cowboys fringants lancent un premier album autoproduit en 1997, 12 Grandes Chansons.

En 2000, le groupe participe aux FrancoFolies de Montréal et aux Francouvertes, où il arrive en deuxième place.

La formation s’impose en 2002 grâce à leur mythique album Break syndical qui leur vaut un premier Félix dans la catégorie Album alternatif de l’année. Les Cowboys deviennent ensuite des réguliers aux galas de l’ADISQ où ils obtiennent plus de cinq fois le trophée du groupe ou duo de l’année et plusieurs autres prix.

Cet album contient plusieurs chansons phares de leur répertoire, dont Toune d’automne, La manifestation et Mon chum Rémi.

Le groupe produit un premier album live en 2003, Attache ta tuque!. Puis, il connait un autre succès avec La Grande-Messe qui confirme qu’ils ne sont qu’une étoile filante dans le paysage musical du Québec.

C’est sur ce disque qu’on retrouve les inoubliables Les étoiles filantes, Plus rien et plusieurs autres coups de cœur du public.

Les Cowboys fringants ont continué d’émouvoir et de réjouir le Québec avec plus d’une dizaine d’albums studio et un film, L’Amérique pleure.

À LIRE AUSSI, une version de ce texte pour les enfants par les As de l’info.