Sur le plateau du télécrochet de TVA, on a groové, on a dansé et… on a blagué, gracieuseté de Stéphane Rousseau.

L’humoriste et comédien est monté sur scène afin de prendre au piège les quatre coachs.

La stratégie a porté fruit et la caricature fut tellement réussie que personne ne s’est retourné. Il a fallu l’intervention de l’animateur pour faire bouger les coachs.

Stéphane Rousseau est venu surprendre les coachs avec un «imitation» de Tom Jones en plein milieu des auditions à l'aveugle. (Bertrand Exertier)

Mais revenons aux auditions à l’aveugle qui a permis à chacun des coachs de garnir leur équipe.

De la cuisine à l’opéra

Simon McGrath, un cuisinier qui a pris part à la première saison Chef de bois, a montré son talent de chanteur à La Voix.

Après Chefs de bois, Simon McGrath passe à La Voix. (Bertrand Exertier)

Il a livré sa version de Leave a Light On, de Tom Walker, et le pari de l’artiste originaire de Québec a été gagné alors que cette voix parfois brisée a plu à France D’Amour qui n’a pu s’empêcher d’appuyer très fort sur son gros bouton rouge. Même chose pour Mario Pelchat.

Mais pourquoi Corneille et Roxane sont restés dans l’ombre? Tant pis pour eux puisqu’il a choisi l’équipe D’Amour.

Lee-Anne Bergevin a connu Charles Lafortune à l'École des fans. (Bertrand Exertier)

Ève Dessureault, elle, a pris part à la comédie musicale La Mélodie du bonheur et pour son audition, la chanteuse lyrique a interprété Climb every Mountain, tirée de ce même spectacle.

Cette magnifique voix, malheureusement trop typée, n’aura pas fait son chemin jusque dans l’une ou l’autre des équipes, malgré une ovation debout de la part des coachs.

Du soul au rock

Les grandes voix sont beaucoup plus présentes sur ce plateau, cette saison, et celle de Lee-Anne Bergevin n’a pas fait exception.

Sa livraison de I’m Outta Love a séduit Corneille qui a quand même mis quelques minutes avant de faire pivoter sa chaise.

Alexis Bouchard-Leblond passe des restos-bars à La Voix. (Bertrand Exertier)

Alexis Bouchard-Leblond se promène dans les bars de Québec et cette fois, c’est à La Voix qu’il fait état de son talent. Et quel talent!

Guitare au cou, il a interprété Simple Man de Lynyrd Skynyrd. Il n’en fallait pas plus pour voir France, Roxane, Mario et Corneille faire pivoter leurs chaises. Cette unanimité chez les coachs était visiblement la même chez le public.

Il a de la graine de champion, ce Alexis. Et c’est avec France qu’il va continuer l’aventure.

Une déception

Eadse, de la nation wendate, a porté sa sagesse sur le plateau de La Voix. Appuyée par Samian, elle a remis au goût du jour une chanson d’Élisapie. Assise au piano, elle a livré une merveilleuse interprétation de Moi, Elsie. On a senti toute la force de son storytelling et de ses racines autochtones.

Enfin, sans l’appui d’un coach, elle ne pourra poursuivre sa route. Et oui, on a raté la chance d’avoir une grande artiste sur ce plateau.

Vous l’aurez compris, je suis déçu.

Le jazz est à l'honneur avec Ally Neah qui veut faire «groover» le Québec en chantant en français. (Bertrand Exertier)

Une belle leçon

Ally Neah, professeure de musique dans une école primaire, a offert une belle leçon lors de son audition à l’aveugle.

Son interprétation très jazzée de Les trottoirs du boulevard St-Laurent, de Diane Tell, a immédiatement séduit France, Corneille et Mario.

Encore une fois, c’est France D’Amour qui volé la vedette, elle qui avait même manifesté son envie d’avoir une chanteuse de jazz dans son équipe. Et voilà, son vœu s’est réalisé.

Claudia Tessier, de Gatineau, s’est présentée sur le plateau de La Voix parce qu’elle a envie de prendre son envol.

C’est avec sa livraison bien personnelle de la pièce Rescue qu’elle espérait tracer son chemin dans cette aventure. Malheureusement l’offre n’a pas été acceptée, mais la leçon a été apprise.

Quatre coachs se sont retournés pour Bryan Alexandre-Melo (Bertrand Exertier)

Une bonne dose d’émotion

Inspiré par Sam Smith, Bryan Alexandre-Melo a livré avec beaucoup d’aplomb une pièce de son idole, Lay Me Down.

Sans hésitation, les quatre coachs ont rapidement dit oui à la proposition du jeune artiste de Laval.

Il nous a fait passer un merveilleux moment alors que les musiciens de La Voix, dirigés par Antoine Gratton, ont porté son interprétation à un très haut niveau d’émotion.

Il a finalement été séduit par la proposition de Corneille.

Marie-Josée Cyr a surpris les coachs mais aussi tout le Québec en offrant une performance hors norme. La chanteuse de 63 ans a interprété la voix féminine et la voix masculine sur la pièce I Hate You then I Love You.

Au final, elle est retournée chez elle avec toute la confusion qu’elle a semée sur le plateau.

Camille Schlybeurt a vu Mario Pelchat se tourner à la toute dernière seconde. (Bertrand Exertier)

Pour Camille Schlybeurt qui rêve de comédie musicale, elle a offert une interprétation bilingue de Part of Your World, tirée du film d’animation La Petite sirène.

Son rêve pourrait bien se réaliser sur ce plateau puisque la jeune fille de 18 ans a été repêchée par Mario Pelchat.

Chadé Losane a séduit avec Roxane avec sa voix fragile. (Bertrand Exertier)

Un vol

La voix brisée et pleine de fragilité de Chadé Losanne a fait son chemin jusque dans le cœur de Mario et Roxane qui se sont tournés à la toute fin de sa prestation sur la pièce On était beau.

Le «joker» de Roxane a porté fruit alors que la jeune fille de Québec s’est laissé séduire.

Rédge Olibrice a chanté dans la chorale de son église de quartier et il a mis toute cette expérience sur son audition avec la pièce Bella.

Les quatre coachs ont rapidement répondu à son appel, mais Corneille encore plus. Lui qui espérait ce genre de chanteur, il a tout fait pour l’attirer dans son équipe, mais c’est la fraîcheur de Roxane qui a séduit le chanteur de Montréal.

Au terme de cette troisième soirée d’auditions, les équipes continuent de prendre forme. Mario Pelchat compte cinq équipiers alors que France D’Amour a déjà sélectionné sept candidats. Corneille et Roxane Bruneau ont comblé six des 10 places disponibles dans leurs équipes. Il reste encore deux vagues d’audition à l’aveugle à présenter.