Marie Carmen dévoile son univers en musique

France Beaudoin avait bien raison, il n’y a rien de banal avec l’interprète de L’aigle noir, qui a ouvert une fenêtre sur son intimité, samedi soir.

On a appris, entre autres, qu’elle a fait le tour de la Gaspésie sur le pouce à 16 ans, qu’elle a une sœur jumelle et qu’elle a lancé un mouvement étudiant sur Smoke on the Water.

Elle s’est aussi confiée sur son amour pour les batteurs. En plus de François Jean, des BB, avec qui elle a partagé plusieurs années de sa vie, Marie Carmen avait un coup de cœur particulier pour Ringo Starr.

On a fait une incursion dans l'univers de Marie Carmen. (Eric Myre/ICI Télé)

Une vie de musique

La soirée s’est rapidement ancrée dans l’émotion alors que son frère Jacques, sa jumelle Hélène et sa meilleure amie Pauline Bergeron lui ont fait la surprise d’arriver sur le plateau.

Quant au numéro d’ouverture, on a eu droit à un défilé de grandes voix.

Sa complice et amie Marie-Denis Pelletier a lancé le medley sur des airs de disco.

Rita Tabbakh, Anne Bisson, Breen Leboeuf, le duo humoristique Les Galipeau’s (composé de Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier), Marc Javelin et Elysabeth Diaga ont suivi en enfilant une liste de chansons rock qui ont marqué son parcours.

Les grandes surprises se succèdent avec Luce Dufault qui a interprété De la main gauche accompagnée de Diane, autre sœur de Marie Carmen tout droit venue d'Angleterre pour l'occasion. (Eric Myre)

Comme s’il était nécessaire d’en ajouter, Luce Dufault a livré une grande interprétation de De la main gauche.

Cette pièce veut dire beaucoup pour Marie Carmen et l’émotion fut à son comble lorsque sa sœur Diane, qui vit en Angleterre, a rejoint Luce sur la scène.

Plastic Bertrand et Yves Jacques ont réveillé de beaux souvenirs pour Marie Carmen. (Eric Myre)

Les années Plastic

La comédienne Frédérique Bédard s’est permis un titre de Beau Dommage, rappelant les années 70 à Marie Carmen, une période qu’elle a adoré.

Yves Jacques en a rajouté une couche sur Let’s Dance de David Bowie.

Mais que dire de l’entrée spectaculaire de Plastic Bertrand avec Ça plane pour moi.

Et la star française en a remis avec Tout petit la planète.

Quel moment magique, autant pour l’invitée de la soirée que pour nous, devant notre télé.

Klo Pelgag a réinterprèté à sa façon Entre l’ombre et la lumière. (Eric Myre)

Entre l’ombre et la lumière

Marie Carmen est revenue sur ses années au Pérou où elle travaillait auprès d’œuvres humanitaires, venant en aide aux enfants.

Elle a également parlé librement de moments difficiles à cette période de sa vie et du coup, Klô Pelgag s’est installée au piano pour lui offrir Entre l’ombre et la lumière.

Une merveilleuse interprétation, à sa manière, qui a ému la grande Marie.

Joe Bocan s’est ensuite jointe à Marie-Denise Pelletier pour lui offrir Quand on n’a que l’amour, de Brel, sur des images de ses amis péruviens tournées dans l’orphelinat où elle a travaillé.

Difficile de retenir nos larmes, même assis dans nos salons.

Joe Bocan et Marie Denise Pelletier reprennent Quand on n’a que l’amour, accompagnées de visages familiers du Pérou, là où Marie Carmen a œuvré comme aidante humanitaire. (Eric Myre)

Les comédiennes qui chantent

Marie Carmen se laisse émouvoir par les «comédiennes qui chantent».

Pour vérifier cette affirmation, Claire Jacques, Sophie Faucher et Louise Latraverse ont offert une magnifique livraison de La vie d’factrie, de Clémence DesRochers.

Catherine Durand et Elysabeth Diaga ont ravivé de beaux souvenirs de voyages dans les Balkans avec la pièce One of Us.

Kim Richardson a interprété No more Drama, une chanson que Marie Carmen rêvait d'entendre chanter par Kim. (Eric Myre)

La finale

Luce Dufault est revenue avec Les Uns contre les autres, un clin d’œil à son passage dans la distribution de Starmania.

Et il fallait se rendre à la toute fin de l’émission pour voir la surprise finale. Kim Richardson lui a offert No More Drama, de Mary J. Blige. Marie Carmen espérait entendre cette chanson interprétée par la grande Kim, tout comme nous d’ailleurs.

La semaine prochaine, on sera plongé dans l’univers musical de Caroline Néron.