Et avouons que les coachs accomplissent du bon boulot.

Contrairement à l’an dernier, ils s’arrêtent sur des candidats talentueux et beaucoup moins controversés. On entend aussi des commentaires très pertinents et colorés de la part de ceux et celles qui sont installés sur les fauteuils rouges.

Les petites flèches décochées ici et là ne sont pas sans apporter un certain niveau de compétition entre les équipes, ce qui est tant mieux pour la qualité du spectacle.

À ce sujet, la franchise de Roxane Bruneau fait du bien alors que France D’Amour nous fait déjà oublier les clichés faciles de Marjo et de Marc Dupré.

Mère et fille

Moment fort particulier en début d’émission alors qu’une mère et sa fille ont, tour à tour, tenté d’impressionner les coachs.

Pendant le numéro de la mère, Marie-Ève Tremblay, même Roxane se demandait pourquoi personne ne se retournait.

Au terme de sa version bien personnelle de It’s Oh so Quiet, de Bjork, les chaises sont restées immobiles. C’est à se demander si ce n’était pas là la première erreur des coachs cette saison.

Les quatre coachs ont eu un coup de coeur pour Ange-Élie Ménard, originaire de Kanata. (Bertrand Exertier/TVA Production)

La fille de Marie-Ève, — qui interprétait Annie dans la comédie musicale du même nom — n’a pas eu à en faire beaucoup pour que les coachs embarquent dans sa proposition de la pièce Et Bam.

Ange-Élie Ménard a tellement fait d’effet sur France D’Amour que la coach a bloqué Roxane. Une bonne stratégie puisque la jeune Franco-Ontarienne de Kanata, tout près d’Ottawa, a choisi l’équipe D’Amour.

Une touche de diversité

Avec sa guitare, Jana Salameh, d’Ottawa, a offert une performance pour le moins originale de Coupable en la livrant à la fois en arabe et en français.

Une grande performance qui a immédiatement fait réagir France D’Amour et Corneille.

L’artiste d’origine libanaise a fait un choix juste en allant du côté de Corneille qui a franchement bien vendu sa salade.

Loïc Lafrance, de Québec, était le candidat suivant et il a proposé sa relecture de Rebond, de Philippe Brach.

Ce garçon est d’une originalité intrigante, au point où Charles Lafortune est monté sur scène après son audition pour l’inviter à livrer une de ses propres compositions. Un moment très touchant qui montre à quel point l’équipe de production mise sur la musique et le talent plutôt que les drames de vie sur lesquels on misait tant lors des saisons précédentes.

Loïc ne continuera pas l’aventure, mais il s’est quand même fait entendre et ça n’a pas de prix.

Audrey Faucon a une idole et c'est Roxane Bruneau. Ça tombe bien puisqu'elle sera son coach à La Voix. (Bertrand Exertier/TVA Production)

Audrey Faucon, originaire de Hammond en Ontario, n’avait qu’un souhait et c’était de voir Roxane se retourner pour elle.

Offrant une interprétation très convaincante de Traitor d’Olivia Rodriguo, c’est plutôt Corneille qui a été séduit en premier, mais dès que Roxane a appuyé sur son bouton, son visage s’est soudainement illuminé.

La jeune Franco-Ontarienne n’a pas hésité une seconde en choisissant son idole.

La deuxième chance

Par la suite, on apprenait que Sara-Ève Proulx, de Mascouche, n’a jamais chanté devant un public ni devant sa famille.

Elle a ainsi fait son coming out sur le plateau de La Voix.

Sa famille ne savait pas qu'elle chantait et c'est à La Voix que Sara-Ève Proulx s'est révélée. (Bertrand Exertier/TVA Production)

C’est sur les notes de Imaginer l’amour qu’elle s’est révélée, autant pour sa famille qui l’accompagnait que pour les coachs et surtout pour Mario Pelchat qui a versé quelques larmes. C’est d’ailleurs avec lui qu’elle continuera l’aventure.

Joey Boughanem a mis à profit son expérience de l'an dernier pour faire sa place dans l'aventure de La Voix cette année. (Bertrand Exertier/TVA Production)

Joey Boughanem, lui, a eu sa deuxième chance. L’an dernier, aucun coach ne s’était manifesté en faveur du Montréalais. Mais cette année, quatre chaises se sont tournées.

C’est grâce à son interprétation de Valerie de Amy Winehouse qu’il peut maintenant poursuivre son parcours à La Voix.

Il y a bien eu quatre chaises, mais aussi deux blocages, ce qui a rendu le choix de Joey plus facile alors qu’il a préféré l’équipe de Corneille.

Enfin du country

La musique country a fait une entrée remarquée sur le plateau du télécrochet de TVA.

Le country a sa représentante à La Voix et elle s'appelle Isabelle Morin. (Bertrand Exertier/TVA Production)

L’an dernier, ce style avait été boudé par les coachs de La Voix, mais cette fois, l’énergie d’Isabelle Morin n’a laissé personne indifférent avec son interprétation de Redneck Woman.

C’est au moment où elle a lancé son chapeau que Roxane a fait pivoter sa chaise pour la Gaspésienne. Seule coach intéressée par l’offre de la cowgirl, c’est avec elle qu’elle espère se rendre en finale.

Il avait déjà un nom, maintenant il a un prénom. Dan Daraîche a réussi son audition à l'aveugle. (Bertrand Exertier/TVA Production)

Dan Daraîche, le fils de Paul, suit les traces de son père et pour le prouver, il a interprété Quand j’ai besoin, une vieille chanson de Paul.

Dès les premières notes, Mario Pelchat n’a pas hésité. Il a été suivi par les trois autres coachs qui, eux aussi, ont noté le talent du fiston.

Mais voilà, c’est Mario qui a enrôlé le chanteur country dans son équipe.

La conclusion

Bien entourée de sa famille et ses amis, Katy Vachon, de Rouyn-Noranda, a voulu rendre hommage à son père lors de son audition à l’aveugle en interprétant A Natural Woman. Mais cette livraison a aussi ravi les coachs qui, sauf Corneille, se sont retournés pour elle. C’est finalement l’équipe de Mario qu’elle a choisie.

Et c’est ainsi qu’on a mis fin à cette deuxième ronde d’auditions à l’aveugle.

Katy Vachon, de Rouyn, a fait sa place dans l'aventure de La Voix. (Bertrand Exertier/TVA Production)

Sans avoir été choisie par l’un ou l’autre des coachs, Alain Peddie, leader du groupe reggae Kalliroots, Thalie Rosaura, de Montréal et Léo Rafaël, du Nouveau-Brunswick ont aussi été vus au cours de la soirée.

Je ne sais trop si vous serez d’accord, mais j’ai l’impression que le niveau de talent présenté dans cette 10e saison est, jusqu’à maintenant, beaucoup plus élevé que les dernières éditions. La suite promet d’être très intéressante.

Après deux rondes d’auditions à l’aveugle, les coachs ont donc tous quatre coéquipiers dans leur équipe.