L'univers musical des sœurs Stéphanie et Mélanie Boulay était à l'honneur. (Eric Myre/ICI Télé)

Stéphanie et Mélanie Boulay étaient les invitées de France Beaudoin et de son équipe de En Direct de l’univers, samedi soir.

Stéphanie, grande fan de Taylor Swift, et Mélanie, amoureuse de Nirvana, sont deux sœurs qui, malgré leurs ressemblances, diffèrent également par leurs coups de cœur.

Les soeurs Mélanie et Stéphanie Boulay étaient les invitées de France Beaudoin. (Éric Myre/ICI Télé)

C’est d’ailleurs ce qui a mis la table au désormais classique medley d’ouverture imaginé pour le duo.

Corneille a pris le lead, suivi de Debbie Lynch-White sur une chanson de Taylor Swift. Il n’y a vraiment rien à l’épreuve de cette comédienne au talent immense.

On l’aime d’amour, Debbie.

Alain Comeau, Pilou, L’Isle, Sam Cyr, Claudia Bouvette et Stéphanie Perron ont ensuite défilé devant les sœurs, tout comme Guillaume Wagner, l’humoriste et conjoint de Mélanie, et ses enfants qui ont démontré leur talent de danseurs en vidéo.

Vincent Vallières a offert une chanson chère aux soeurs Boulay. (Eric Myre/ICI Télé)

Et la suite fut tout aussi vibrante alors que Vincent Vallières leur a offert The Boxer, de Simon and Garfunkel. Cette pièce fut la première reprise qu’elles ont interprétée sur scène.

Un autre beau moment.

Souvenirs et coups de cœur

Michelle Lee Richard, la première professeure de chant des soeurs Boulay, leur a offert une dernière leçon sur Over the Rainbow. Sans cette femme, les deux filles affirment qu’elles n’auraient pas cette belle carrière.

Jorane a ensuite livré sa version de Une sorcière comme les autres avec toute la vérité qu’on lui connait.

Ingrid St-Pierre et les danseuses Ophélie et Ann-Florence Bégin (Eric Myre/ICI Télé)

Ingrid St-Pierre, accompagnée des sœurs Bégin en danse et de Jorane au violoncelle, a ajouté une couche d’émotion supplémentaire.

Entendre Jorane et Ingrid sur le même plateau fut un superbe moment, et ce, autant pour les invitées que pour nous.

On en aurait pris pendant des heures.

Plusieurs artistes ont ravivé de beaux souvenirs aux sœurs Boulay. (Eric Myre/ICI Télé)

4488, des Érables

On a voulu recréer les belles années que les sœurs Boulay ont passé au 4488, des Érables, un appartement de la métropole où elles ont vécu avec leurs meilleurs amis.

Quelques copains et copines se sont installés sur scène pour défiler plusieurs titres qui les ont accompagnées au fil de ces années.

Safia Nolin, Elliot Maginot, L’Isle, Sarah Bourdon et Pomme ont ainsi ravivé de beaux souvenirs pour les frangines.

La surprise de la soirée fut certainement le passage de «tonton» Michel Rivard sur vidéo, juste avant l’arrivée de Laurence Jalbert sur le plateau. Cette fois, c’est maman Boulay qui a reçu sa dose d’amour.

Elliot Maginot et Claudia Bouvette ont mis un terme à cette belle soirée en compagnie des sœurs Boulay. (Eric Myre/ICI Télé)

Et pour la fin…

Ça fait drôle de dire qu’on se gardait le meilleur pour la fin quand, pendant près d’une heure, on nous a donné ce qui se fait de plus beau sur la planète musique au Québec.

Mais, Elliot Maginot s’est mis au piano pour interpréter Parmi les autres accompagné de Claudia Bouvette. Ce titre a été écrit spécialement pour Stéphanie, ce qui en fait une chanson bien particulière pour elle. Et Mélanie a bien raison quand elle dit que cette chanson est une des plus belles du répertoire québécois.

Et voilà pour cet épisode aux allures de fête de famille.

La semaine prochaine, on plongera dans l’univers de Marie Carmen.