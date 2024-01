La Voix s’ouvre sur une pléthore de talents et de styles

Avec deux nouveaux visages prenant place sur les grands fauteuils et une toute nouvelle formule, La Voix a été lancée en force grâce à une candidate de 51 ans originaire de Shawinigan.

Anik St-Pierre a déjà laissé sa marque à The Voice en France, mais comme elle le dit si bien, c’est au Québec qu’elle veut faire sa place.

Et c’est avec River Deep, Mountain High, la chanson qui l’a sorti de la compétition en France — et un grand écart — qu’elle a fait son entrée à La Voix avec quatre fauteuils retournés.

Après avoir écouté les doléances des quatre chefs d’équipe, c’est dans l’équipe de Roxane Bruneau qu’elle amorcera son parcours dans le télé-crochet de TVA.

Caroline Allatt, de Rawdon (Bertrand Exertier/TVA Production)

Caroline Allatt, de Rawdon, a quant à elle misé sur une pièce de Lisa Leblanc pour faire son entrée à La Voix et c’est avec l’équipe France D’Amour qu’elle tentera sa chance dans l’aventure.

Un Français a aussi voulu tenter le coup lors de ces auditions à l’aveugle. Wissem s’est offert un rap et dès la première note, Corneille a fait tourner son fauteuil. Il a été rapidement suivi par les trois autres coachs, mais c’est tout de même avec Corneille que le chanteur originaire de Lyon voudra séduire le Québec.

Wissem, un Français originaire de Lyon maintenant installé à Montréal. (Bertrand Exertier/TVA Production)

Il n’y a pas d’âge…

Il n’y a pas d’âge pour espérer le meilleur et Antoine Naoum, âgé de 62 ans, l’a prouvé en interprétant Buenas noches mi amor sous les projecteurs de La Voix.

Celui qui a travaillé dans l’hôtellerie à Montréal pendant plus de 40 ans n’ira pas plus loin, mais il aura quand même relevé le défi de se présenter aux auditions à l’aveugle. Il aurait bien aimé voir Mario Pelchat se tourner, mais comme il l’a mentionné à l’animateur Charles Lafortune avec beaucoup d’humour : «au moins, maintenant je peux me concentrer sur mon travail.»

Guillaume Lessard, de Laval (Bertrand Exertier/TVA Production)

La suite aura laissé tout le monde sans voix.

Guillaume Lessard est le chanteur principal du groupe de heavy metal Levallois Les chatons. Il a lancé son audition avec un cri guttural pour ensuite placer une note dans les hauteurs du studio.

En interprétant la pièce A Touch of Evil, de Judas Priest, le chanteur rock a mis le feu au plateau et surtout, à l’enthousiasme des coachs qui se sont tous retournés pour lui. Malgré les efforts de ses collègues, c’est France qui a remporté la mise et qui pourra l’accompagner à la prochaine étape.

Priscilla FIndlay, de Montréal (Bertand Exertier/TVA Production)

Un rejet et un coup de cœur

Sportif et romantique, Charles-Hugo Martineau a bien mal lancé son audition à l’aveugle avec quelques problèmes de justesse. Au fur et à mesure qu’il retrouvait ses marques, le prof d’éducation physique de Québec a réussi à mettre sa voix en évidence. Mais ce ne fut pas assez pour convaincre les coachs de se retourner.

Par contre, l’âme et la voix gospel de Priscilla Findlay lui ont permis de se faire une place parmi les élus de cette 10e édition.

Dès les premiers accords de I Love the Lord, les quatre chaises se sont immédiatement retournées. La jeune chanteuse de Montréal au registre vocal impressionnant s’est sentie interpellée par le discours de Mario Pelchat qui l’a accueillie avec émotion dans son équipe.

Jonathan Houde, de Thetford Mines (Bertrand Exertier/TVA Production)

Un boy émotif

Le membre d’un boys band local a mis tout son talent à l’œuvre dans une performance en solo. Jonathan Houde a livré une superbe version de When I Was Your Man qui lui a permis de séduire les quatre coachs.

Son interprétation de cette chanson de Bruno Mars était très forte en émotion à tel point qu’il a éclaté en sanglots à la fin de sa prestation.

Cette audition nous a aussi permis d’assister au premier blocage de la saison, déclenché par Roxane qui l’a utilisé pour écarter Corneille. Une stratégie payante pour la recrue chez les coachs puisque Jonathan l’a rejoint dans son équipe. Ce garçon possède une voix magnifique qui lui permettra certainement de franchir plusieurs étapes de la compétition et qui sait, atteindre la finale.

Les coachs étaient prêts pour cette 10e saison de La Voix. (Bertrand Exertier/TVA Production)

La passion assumée

Charles Kardos, qui a gagné La Voix junior, revient quelques années plus tard sur le même plateau, mais avec une toute nouvelle personnalité.

Avec une passion entièrement assumée, il a livré une prestation bien à lui de That’s Life. Installé au piano et monté sur ses talons hauts, on aurait pu l’écouter toute la soirée. Mais les coachs n’avaient pas la même opinion puisqu’aucun ne s’est retourné pour lui.

Maude Cyr-Deschesnes, d'Edmonston au Nouveau-Brunswick (Bertrand Exertier/TVA Production)

Les Maritimes seront représentées encore une fois à La Voix. Maude Cyr-Deschesnes, d’Edmonston au Nouveau-Brunswick, et qui a joué dans la comédie musicale La Mélodie du bonheur, a transposé cette expérience sur le plateau.

En choisissant d’interpréter Le Dernier jour du disco, de Juliette Armanet, elle a frappé juste alors que Roxane et France se sont retournées sans trop attendre. L’Acadienne y est allée avec l’équipe D’Amour.

La plus jeune candidate de la soirée, Norah Lapointe, a été encouragée par l'animateur Charles Lafortune. (Bertrand Exertier/TVA Production)

Chaises bloquées

Dernière candidate en lice pour ce premier épisode de la saison, Norah Lapointe confie venir d’une famille de musiciens. Elle possède déjà une expérience de comédie musicale et la petite fille de McMasterville a clairement l’ambition de suivre les traces de ses parents. Avec sa version de Rien ne sert de courir, de Karim Ouellet, elle a séduit les quatre coachs.

Et même si un problème technique a empêché les chaises de se tourner, Corneille, Roxane, France et Mario se sont tenus, debout, face à la jeune chanteuse qui, elle, a choisi l’équipe de Corneille.

En voilà une qui irait loin dans cette 10e saison de La Voix.