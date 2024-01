Madonna offre une grande performance à Montréal

On savait très bien que Madonna ne se présente jamais sur scène sans une bonne heure de retard.

Jeudi soir, pour le premier des deux spectacles que la Madone présente au Centre Bell à Montréal, elle est apparue sur scène à 21 h 50.

Sur le billet de spectacle, il est pourtant bien écrit 20 h 30. Mais c’est Madonna et ses nombreux fans sont prêts à lui pardonner tous les écarts de conduite possible.

D’ailleurs, l’histoire nous prouve que peu importe la controverse dans laquelle la star est plongée, ses admirateurs l’ont toujours appuyée.

Madonna semble se réinventer à chaque tournée et celle-ci ne fait pas exception. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Mais trêve de mauvaise foi, allons-y avec ce qui s’est déroulé pendant près de deux heures, sous nos yeux, dans l’antre des Glorieux.

Disons d’emblée que je ne suis pas le plus grand fan de Madonna, même si je me suis secoué le gras de jambe sur la piste de danse en entendant La Isla Bonita — qu’elle a d’ailleurs interprété jeudi soir.

Alors, je n’avais aucune attente.

Mais je dois être honnête. J’ai rarement assisté à un tel spectacle.

La scène occupe la longueur de la patinoire du Centre Bell. (Mario Boulianne/Le Droit)

Tout est rodé au quart de tour. Une vingtaine de danseurs entourent la Madone sur une scène qui occupe la longueur de la patinoire.

De mémoire de chroniqueur, je n’ai jamais rien vu de tel.

Et cette scène est constamment en mouvement. Pendant qu’on nous attire à un bout, sur l’autre les techniciens s’activent à préparer l’acte suivant.

Parce que ce spectacle est monté comme une grande fresque, avec plusieurs actes racontant chacun une époque de la carrière de Madonna qui s’échelonne sur cinq décennies.

Même à 65 ans, Madonna ne semble pas vouloir ralentir. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

En pleine forme

À 65 ans, la petite Ciccone tient encore la distance.

À son horaire de la soirée, il y a 25 numéros bien comptés. Ce qui a évidemment fait le bonheur des 15500 personnes entassées dans l’amphithéâtre. Une salle comble qui se répètera certainement samedi soir pour le deuxième épisode montréalais de cette Celebration Tour.

La vingtaine de danseurs qui animent la scène sont d’une efficacité redoutable, appuyés par des éclairages et des effets scéniques spectaculaires.

Certains tableaux donneraient même à réfléchir aux chorégraphes du Cirque du Soleil.

La scénographie du spectacle de Madonna est très spectaculaire, comme ce tableau où l'on présente trois arènes de boxe. (Mario Boulianne/Le Droit)

On a particulièrement apprécié la performance en solo de Madonna sur Burning Up où elle accroche une magnifique Gibson Les Paul noire à son cou, bien branchée dans un ampli Orange.

D’accord, ici c’est le fan de rock qui prend le dessus. Mais ce numéro libérait toute l’essence de rockeuse de la pop star, ce qui n’est pas rien.

Aussi, la chorégraphie exceptionnelle sur Die Another Day m’a complètement renversée. Les costumes, les éclairages, mais surtout la précision des danseurs m’ont laissé sans mot.

Du grand art.

Madonna offrira un deuxième spectacle au Centre Bell, samedi soir. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Sans musiciens

Madonna a offert la majorité de ses grands succès, jeudi soir.

On y a entendu Everybody, Into the Groove, Holiday, Like a Prayer, Papa Don’t Preach et Vogue.

Survive, La Isla Bonita, Argentina et Like a Virgin étaient aussi sur la setlist de la star.

Pour présenter un spectacle aussi grandiose, il faut une précision sans faille. Et c’est sans doute pour cette raison que les musiciens sont absents.

Mis à part quelques moments bien précis avec une guitare, un piano et un violoncelle, la chanteuse s’exécute sur des pistes préenregistrées.

David Banda, le fils de Madonna, fait partie du spectacle. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

On a bien vu quelques-uns de ses enfants sur scène, dont sa fille Mercy James qui est apparue installée au piano, au centre de la scène. On a également vu son fils David Banda gratter la guitare et la petite Stella danser avec sa mère.

Ce spectacle est à inscrire parmi les événements musicaux de l’année, c’est certain. Rien ne cloche. Tout est réglé dans les moindres détails.

Seul bémol, cette longue attente avant l’entrée en scène de Madonna. Vous savez, même Axl Rose arrive maintenant à l’heure. Il serait peut-être temps que Madonna nous permette de respecter notre heure de tombée!