D’emblée, j’avoue moins bien connaître la carrière Clodelle et Bryan Audet. J’avais donc une baisse d’intérêt pour le deuxième épisode de la saison.

Mais mal m’en prit.

J’ai vraiment eu un coup de cœur pour ces deux artistes.

Bryan Audet s'est présenté en rockstar pour enfant. (Karine Dufour/ICI Télé)

Bryan la rock star

Bryan Audet a lancé la soirée pour la génération Y avec une interprétation d’une chanson de AC/DC… dans un décor d’émission pour enfants et l’arrangement qui va avec le concept.

Avouons-le, ce fut un coup de génie. Et quelle voix!

Dès le premier refrain, il avait mon vote.

Et je n’étais pas le seul puisqu’il a récolté 93 points. Pour le rappel, il est allé chez les X avec une performance parfaite sur Voyager sans toi de Mario Pelchat.

Clodelle a livré son interprétation d'une chanson de Jean Leloup. (Karine Dufour/ICI Télé)

Clodelle la séductrice

C’est Clodelle qui a suivi avec une mise en scène sur I Lost my baby de Jean Leloup.

Elle nous a offert une chorégraphie sobre, en noir, blanc et rouge.

On a vraiment adoré cette livraison tout en grâce et en style.

On pouvait voir l’influence de mannequinat de la jeune chanteuse qui, pendant un temps, a posé pour différents magazines.

La sobriété de la performance a séduit les générations avec un pointage de 85 points sur le classement des Z.

En rappel, elle a choisi la pièce Et c’est pas fini, qu’elle a puisé dans la liste des Y. Malgré la dyslexie, elle a bien livré cette version en karaoké.

Yves P. Pelletier dans son labo de savant fou. (Karine Dufour/ICI Télé)

Yves le savant fou

Le gars de Rock et Belles Oreilles s’est lancé dans une interprétation toute personnelle d’une chanson de Joe Dassin, Dans les yeux d’Émilie.

Il faut lui donner une note parfaite pour la chorégraphie, les costumes et le jeu.

Yves P. Pelletier est un grand comédien et un solide interprète. Il l’a bien prouvé dans la peau du savant fou dans son «laboratoire».

Bon, la voix n’est pas sa force. Mais je me suis vraiment amusé à regarder son numéro. Et visiblement, lui aussi a pris énormément de plaisir à se donner en spectacle.

Il a récolté 90 points après avoir offert la pièce Vol à l’étalage, des Trois Accords, lors du rappel.

Barnev a livré toute une performance lors de son passage à Zénith. Il a d'ailleurs obtenu le plus haut pointage de la soirée. (Karine Dufour/ICI Télé)

Barnev le crooner

Celui qu’on a connu avec le groupe de hip hop Dubmatique et surtout comme choriste de Céline Dion est sorti de sa zone de confort pour chanter Crazy de Gnarls Barkley.

Bien installé dans son fauteuil avec des images de lui qui l’entourent, Barnev a livré une grande performance.

Dans la peau d’un crooner des temps modernes, il a montré toute l’étendue de sa voix.

Ce fut franchement une bonne idée de l’inviter à participer à cette compétition.

Après son rappel qu’il a puisé chez Z en livrant Treat You Better, il a inscrit 95 points, sur la feuille de classement chez les X.

Au terme ce deuxième épisode, le public à la maison a flashé pour Barnev. Il a ainsi ajouté à sa note finale les 5 points supplémentaires remis par l’entremise d’un vote populaire, portant ainsi son score à 100 points.

La semaine prochaine, on pourra voir et entendre Jano Bergeron, Steve Veilleux, Alex Nevsky et Lyxé.