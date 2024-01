Une histoire de char

Un animateur de radio et humoriste de l’Outaouais publie sur son réseau social une photo où on le voit dégager la voiture de sa copine d’un banc de neige en la remorquant avec son propre véhicule.

«Ma blonde n’aime pas mon char. Trop vieux, magané, ça traine, yé laid.

Ce matin, mon vieux char laitte l’a sorti de la neige.

Checkmate baby.»

C'est cette photo d'un remorquage «maison» publiée sur les réseaux sociaux qui a tout enclenché. (Photo tirée de facebook/Courtoisie)

Voilà pour le contexte.

Mais là où l’histoire devient intéressante, ce sont les réactions qui ont suivi.

Mis à part les quelque 6600 likes, les 300 commentaires et les 70 partages, c’est la «bataille des constructeurs» qui a suivi qui a attiré mon attention.

Deux jours après publication de cette photo, Phil Brown — puisque c’est de lui qu’il s’agit — reçoit une offre pour le moins surprenante de Toyota Canada provenant de la directrice du marketing du constructeur japonais.

«Nous avons vu votre publication passer cette semaine lors de la tempête de neige et aimerions discuter d’un partenariat éventuel avec Toyota».

(Capture d'écran)

Bon, il n’y a rien de bien exceptionnel dans cette réaction. Il s’agit d’une directrice du marketing visiblement à la recherche d’un coup de pub.

Mais voilà qu’un constructeur concurrent en rajoute.

Honda Canada surenchérit.

«Salut Phil [nous voilà un peu plus familier], on vient de voir ta publication avec un de nos compétiteurs et on pense avoir une offre un peu plus alléchante. Reviens nous rapidement si ça t’intéresse».

(Capture d'écran)

Et ce n’est pas tout.

Un concessionnaire Volvo de Québec y met aussi son grain de sel. Mais j’avoue que ce commentaire-là m’a vraiment fait rigoler.

Le «Volvo de Québec» y va de cette publication.

(Capture d'écran)

«Bonjour Phil, de notre côté on pense que c’est plutôt ta blonde qui devrait pouvoir rouler dans un véritable véhicule prêt à affronter les conditions nordiques du Québec, en toute confiance et en toute sécurité. On n’a pas de commandite à lui offrir… mais si elle se part un podcast sur le cuir vegan ou l’électrification des transports, on jasera.»

L’influenceur influencé

C’est connu, les personnalités publiques sont constamment sollicitées afin d’endosser différents produits de consommation.

Par contre, il y en a qui se tiennent loin de contrats publicitaires contraignants. Mais, de l’autre côté du spectre, ceux qu’on appelle des «influenceurs» ne se font pas trop prier pour accepter tout ce qu’on leur offre.

Je ne dis pas, ici, que c’est le cas de Phil Brown, je crois simplement que l’intérêt de certaines entreprises pour ce genre de publicité est réel et de plus en plus grandissant.

Et dans un cas semblable, est-ce que l’influenceur n’est pas «influencé» par son commanditaire?

Peut-on réellement faire confiance aveuglément en celui ou celle qu’on «suit» sur les réseaux sociaux?

Comment peut-on s’assurer de la rigueur et de l’objectivité de cette «personnalité» face au produit qu’il endosse?

En fait, on n’en sait rien.

Et pour dire vrai, qui d’entre nous garderait une indépendance face à un gros manufacturier automobile qui lui offrirait gratuitement une voiture neuve?

Poser la question c’est un peu y répondre, vous ne croyez pas? Mais posons-la tout de même.

Alors Phil, quand auras-tu ton char neuf?

Et comme toute bonne question a sa «sous-question», est-ce que ta blonde va se partir un podcast et rouler en Volvo?

Au final, cette simple photo publiée sur sa page Facebook aura permis à Phil de rouler en pick-up. Et pour les plus curieux, c’est Toyota qui a remporté la mise!