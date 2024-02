Pour bien comprendre le titre de l’œuvre, d’abord, il faut le remettre dans la citation d’où il vient.

«Immensément triste comme d’autres sont immensément riches. Je ne me suis pas habitué à moi. Vivre à feu doux, couvercle fermé», écrivait Henri Calet. Ces mots résonnent encore aujourd’hui, chez un Gilles Archambault qui a toujours été mieux nanti en tristesse qu’en dollars.

Vivre à feu doux a été publié aux Éditions du Boréal. (Courtoisie)

L’écrivain a longtemps trompé son propre pessimisme en se faisant «superactif», entre son travail à Radio-Canada, ses rencontres avec d’autres artistes, ainsi que sa passion pour le jazz et la littérature. Désormais, il reste surtout la musique et l’écriture, à laquelle il se consacre encore – notamment avec un autre projet de roman dans les cartons.

«En vieillissant, il y a toujours au fond ce vieux désir de m’activer. Mais en même temps, je suis bien obligé de constater que l’espoir n’est plus là. Le seul horizon que j’ai à 90 ans, c’est ma mort plus ou moins rapprochée. Ma façon de ne pas ressortir de ça en étant très déprimé, c’est en essayant d’être encore actif. Et cette façon d’être encore actif, c’est d’écrire des livres. C’est pour ça que vous avez la pénible obligation de me poser des questions», confie en riant Gilles Archambault à l’auteur de ces lignes.

Sauf que discuter avec le nonagénaire, quoiqu’il en dise, n’a rien de pénible. Pas plus que de lire son dernier livre, qui s’avère en fait une profonde et belle réflexion sur le temps qui passe ou qui se fige, à l’approche de la mort. De même que sur la vie, sur l’amitié, sur ces choses qu’on finit par regretter, ou ces autres dont on réalise la futilité, au fil des années.

Ce recueil de nouvelles est à peine lancé que Gilles Archambault travaille déjà sur son prochain livre, qui prendra la forme d'un roman. (Laurent Boursier)

Le tout vient en 32 très courtes nouvelles, à travers lesquelles Gilles Archambault se «déguise», pour partager des mots qui sont en fait les siens. Le principal intéressé dit ne jamais avoir été bien bon, de toute façon, pour créer des personnages. Alors, il les fait très près de lui, pour raconter tantôt la réflexion existentielle de l’un, tantôt le regret amoureux de l’autre.

Jusqu’à ce dernier personnage, baptisé Gilles et approchant les 90 ans – comme si on avait oublié de le déguiser –, qui parle de cette mort qui approche, et qui demande à son fils de verser ses cendres dans les eaux du Vieux-Port de Montréal, lorsqu’elle sera venue.

«C’est un clin d’œil que je me faisais en réalité à moi aussi. […] Mon fils a dit oui. Et je lui ai dit depuis, oublie ça, tu feras ce que tu voudras, je m’en fous. Le respect que j’ai pour la vie ne se traduit pas de cette façon-là. Je pense que quand l’être que je suis, le cher et pitoyable Archambault va mourir, l’humanité va continuer à vivre. Ce n’est pas plus grave», laisse tomber l’écrivain.

Cette posture extrêmement lucide, qui s’accompagne toujours d’une candeur et d’une étonnante légèreté, durant cette généreuse entrevue accordée au Quotidien, on la trouve aussi dans Vivre à feu doux.

L’heure juste

Gilles Archambault n’écrit pas pour «raconter des mensonges». Il écrit pour donner l’heure juste, et dire les choses telles qu’elles sont, avec ce que ça comporte de beau et de laid.

«En même temps, je ne veux pas attrister le lecteur anonyme. Mais j’essaie de donner ma vision en offrant ce que je pense moi, entre la tendresse et la douleur qu’il est bon de ressentir quand on a cette chance de vivre. […] Vivre, ça veut dire connaître des choses, mais en même temps connaître des déceptions, ses empêchements, ses limites», philosophe-t-il.

Parce que vivre, c’est nager dans l’inconnu, poursuit celui qui se dit aussi perdu aujourd’hui qu’à ses 20 ans, sans que cela ne sonne comme une mauvaise chose. Au mieux, Gilles Archambault dit avoir acquis avec les années une certaine «prévenance». Mais sage? «Jamais», répète-t-il, précisant voir la sagesse comme une «farce monumentale».

Puis si de ces 45 livres qu’il a écrits jusqu’ici dans sa carrière, il en retrancherait peut-être quelques-uns, Gilles Archambault demeure convaincu de cette vérité première : écrire est pour lui une nécessité. Surtout pas pour la gloire, mais plutôt pour le plaisir de partager son interprétation du monde. Sa compréhension de cette «folie qui s’appelle vivre».

En fait, cette nécessité lui est si nécessaire qu’il vient de se lancer dans un autre projet. Un roman pour lequel il a au moins un titre en tête : Le neveu de Kafka. «Je vais voir ce que ça donne. Si ça n’aboutit pas, il y a des choses plus dramatiques que ça.»

Difficile tout de même de ne pas espérer voir aboutir ce projet. Qui, peu importe ce qu’en dira l’écrivain, aura sûrement encore beaucoup à offrir aux lecteurs et lectrices.