La sagesse de Ian McEwan

Rassurez-vous. On ne retrouve pas de phrase creuse et clichée comme «sois toi-même» ou «l’amour est la chose la plus importante» dans Leçons. Les recueils composés de paroles sages ou d’aphorismes ne sont pas vraiment la tasse de thé de Ian McEwan.

«Ces phrases n’aident personne. Même si elles sont peut-être plaisantes à dire et à offrir», affirme le romancier britannique, en entrevue au Soleil.

Quand les gens lui demandent un conseil, Ian McEwan confie d’ailleurs avoir bien peu de choses à leur répondre.

«Si quelqu’un me demandait quel est mon meilleur conseil dans la vie, je prendrais une copie de Leçons et je lui donnerais en disant “Voici ma leçon… en 700 pages”», lance à la blague l’homme de 75 ans.

En près de cinquante ans de carrière à titre d’écrivain et de scénariste, Ian McEwan affirme avoir eu le temps de réfléchir à plusieurs sujets dont il rend compte dans son plus récent ouvrage. S’il a habitué ses fidèles lecteurs à des œuvres de pure fiction, il parsème également sur Leçons quelques détails autobiographiques.

Leçons, Ian McEwan, 646 pages. (Gallimard)

Avec ce dix-septième roman en carrière, l’auteur se tourne vers le passé et pose son regard sur de grands événements historiques – terribles ou joyeux – qui ont marqué le monde… mais aussi sa propre existence. De la chute du mur de Berlin à la catastrophe de Tchernobyl ou encore la crise de Suez. Cette dernière demeure d’ailleurs pour lui «les dix jours les plus heureux ou, du moins, les plus libres de [son] enfance.»

À l’instar de son personnage principal, Roland Baines, Ian McEwan a vu sa vie privée être «envahie» par plusieurs de ces moments et son identité, forgée à bien des égards par ceux-ci.

Temps durs pour l’optimisme

Si Leçons observe d’un œil sceptique ces événements passés, il ne réserve entre ses pages que très peu d’optimisme pour le futur.

Pourrait-on parler d’une critique du passé comme du présent? Peut-être, avance son auteur.

«Je crois que l’une des meilleures choses qu’un roman puisse faire, c’est de devenir un miroir pour montrer à ses lecteurs l’époque dans laquelle ils vivent. […] Je pense que c’est aussi le genre de livre que j’aime lire. J’aime les ouvrages qui nous font goûter à ce qui se passe maintenant», soutient l’écrivain qui demeure dans le Gloucestershire.

Dans son plus récent roman, Ian McEwan ne néglige donc pas la pandémie de COVID-19 ou encore l’assaut du Capitole, survenu le 6 janvier 2021.

En entrevue, l’auteur d’Expiation (2003) ne mâche pas ses mots lorsqu’on lui demande s’il est inquiet concernant l’avenir.

«De toute ma vie d’adulte, je n’ai jamais vu le monde dans un état si dangereux.

«Par dessus tout, il y a la crise climatique. Mais aussi la situation internationale, les révoltes en Europe et aux États-Unis contre la démocratie et les institutions, les fausses nouvelles, le nombre de pays où la liberté de parole est en danger, la Russie, la Chine, la Biélorussie, la Hongrie…» énumère longuement l’écrivain.

«C’est une période dangereuse pour notre monde. Mais je demeure optimiste que nous allons nous en sortir. Ce sont nos décisions. Ça ne dépend que de nous… Mais tout est en jeu.» — Ian McEwan

Être écrivain, simplement

Vaste roman, Leçons suit pendant plusieurs décennies Roland Baines. Un père de famille qu’on retrouve tout d’abord à la fin des années 80 alors que sa femme vient de l’abandonner pour poursuivre sa carrière d’écrivaine.

Ian McEwan le soutient : Baines est tiré à la fois de lui et de la fiction. S’il partage avec son protagoniste quelques souvenirs comme son enfance en Libye, il assure ne pas avoir été agressé sexuellement par sa professeure de piano.

«Je pense que Roland Baines est l’homme que j’aurais pu être si je n’étais pas devenu écrivain, si je n’avais pas trouvé exactement ce que je voulais faire comme profession dans la vie», estime celui qui voulait être auteur dès son vingtième anniversaire.

SI Ian McEwan sonne plus que passionné en entrevue, il assure toutefois que l’écriture n’est pas pour lui une passion, mais bien «une façon d’être».

Selon lui, les romans nous permettent d’ailleurs avant tout de grandir.

«C’est difficile de définir l’utilité des romans, mais j’aime penser qu’ils font de nos esprits un espace plus grand et qu’ils rendent nos vies dignes d’être vécues», conclut Ian McEwan.

Leçons est offert en librairie.