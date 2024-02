Une réflexion sur la force insoupçonnée de l’amitié

Journaliste et enseignante, Karine Côté-Andreetti propose une réflexion portant sur l'importance, l'évolution et les bienfaits de l'amitié. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Cette réflexion l’a habitée depuis très longtemps. Karine Côté-Andreetti a entamé l’écriture de son livre il y a deux ans en jonglant avec les devoirs familiaux, personnels et professionnels. Mère de trois enfants, la résidente de Shefford est journaliste, recherchiste et enseignante au niveau collégial.

«J’avais envie d’aller jusqu’au bout! Aborder la manière de retisser nos liens d’amitié, l’importance des relations significatives et profondes dans nos vies, tant au niveau du bien-être physique, mental que spirituel. Également au sens de la santé démocratique et collective.» — Karine Côté-Andreetti

Peu importe le sujet, l’écriture demande beaucoup de solitude. Un exercice à la fois difficile et particulier, avoue la jeune écrivaine. Mais elle s’est nourrie des multiples rencontres et des histoires d’amitié qui ont marqué sa démarche de recherche. À l’image d’un plein d’essence permettant de faire plusieurs kilomètres en solo.

Collectivité et démocratie

Le livre Ports d’attache: osons révolutionner nos amitiés! propose une réflexion qui se déroule en deux temps.

D’une part, Karine Côté-Andreetti aborde le sujet d’un point de vue politique. Selon elle, l’amitié et la longévité ont un lien direct. Les relations interpersonnelles ont un impact significatif sur la santé individuelle, qu’elle soit physique ou mentale.

Karine Côté-Andreetti, journaliste et enseignante de Shefford, publiera prochainement son premier livre sous les Éditions Québec Amérique. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Or, selon l’auteure, l’amitié a également un effet sur la santé démocratique et collective.

«Une étude éloquente menée aux États-Unis a tenté d’évaluer le niveau de solitude des citoyens. Les participants mentionnant qu’ils n’avaient personne vers qui se tourner, qui disaient ressentir de la solitude à un haut niveau, étaient en très grande majorité partisans de Donald Trump. On voit une tendance, que la solitude est associée à moins de tolérance, d’ouverture, et aux pensées un peu plus radicales à un certain niveau», explique-t-elle.

En s’appuyant sur ses recherches, l’auteure mentionne que les personnes vivant un haut taux de solitude parleraient moins à leurs voisinages. Elles s’impliqueraient et voteraient également moins.

«D’un autre côté, il faut détenir des privilèges pour pouvoir entretenir des amitiés privilégiées. On ne peut pas nécessairement vivre des relations significatives et profondes lorsqu’on a de la difficulté à mettre le pain sur la table. En termes d’obstacles, on parle entre autres d’une situation économique précaire, d’un handicap ou de problèmes de santé mentale.» — Karine Côté-Andreetti

Est-ce que l’État a la responsabilité de nous fournir les ressources et les outils afin de créer et d’entretenir nos amitiés? Soutenue par les dires d’experts, l’auteure aborde cette question et propose plusieurs pistes de solution.

Hiérarchie et intimité

Puis, Karine Côté-Andreetti aborde l’amitié d’un point de vue plus personnel. Dans la seconde partie, elle discute de «hiérarchisation» des relations.

«Les études au niveau de l’attachement s’arrêtent à l’adolescence, puisqu’après, on considère que le transfert affectif se produit automatiquement avec un partenaire amoureux. On voit la hiérarchisation des relations. Une chose très, très culturelle. Le couple passe alors en premier», affirme cette dernière.

Néanmoins, Karine Côté-Andreetti parle de changements. Puisqu’on retrouve de plus en plus de célibataires en société. De gens sans famille nucléaire qui ne veulent pas nécessairement d’enfant, mais qui comptent tout de même des liens significatifs. Ils vivent l’attachement et l’intimité profonde, sans que ce soit pour autant liée à une relation amoureuse.

«Comment enlever les barrières, arrêter de hiérarchiser nos relations? Des données indiquent que les personnes qui laissent de la place à l’amitié dans leur vie vivent de meilleures relations en couple et dans le cadre familial. Tout le monde y gagne.» — Karine Côté-Andreetti

«Comme je l’indique, c’est très culturel de mettre le couple au centre de nos relations. Mais pourquoi n’allons-nous pas en thérapie avec nos amis? Pourquoi n’avons-nous pas de grands projets de vie avec eux? C’est moins la norme, mais ça commence à se faire», ajoute la dame.

Un brin de fébrilité

Le livre s’adresse à tous. Selon Karine Côté-Andreetti, il peut sonner une cloche auprès des adolescents, des jeunes adultes et même des personnes âgées. Il est notamment question des relations intergénérationnelles, d’amitié féminine, masculine et mixte.

Le bouquin sera en vente prochainement dans les librairies. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Comment va-t-elle en prévision du grand lancement? Un mélange d’excitation et de frayeur.

«C’est un livre très personnel dans un sens. Je suis fébrile à l’idée de voir comment les faits et les idées résonneront. Je l’ai écrit pour moi, d’abord, mais ce serait rassurant qu’il touche d’autres personnes. J’espère que les gens puissent s’en inspirer pour redonner plus de place à l’amitié dans leur vie.»

Avis aux intéressés: le livre Ports d’attache: osons révolutionner nos amitiés! sort en librairie le 6 février prochain. D’environ 300 pages, le bouquin paraît sous les Éditions Québec Amérique.