Rendez-vous sur le plancher des vaches

Élevé tout au long de son enfance et de son adolescence sur une ferme laitière estrienne, Steve Poutré s’est replongé dans ses souvenirs de jeunesse afin de planter les bases de Lait cru.

«J’ai eu beaucoup de plaisir à retrouver ma folie d’enfance, ce sentiment de liberté que ressentait un enfant qui vivait sur une ferme dans les années 80…

«On est la dernière génération à ne pas avoir mis de ceinture en voiture, à avoir conduit des tracteurs à dix ou onze ans, à avoir joué dans le foin», se remémore Steve Poutré, au bout du fil.

Avec ce premier roman, le designer graphique de métier a donc eu envie de revisiter cette phase particulière de sa vie marquée également par une période sombre. Des années durant lesquelles il a traversé des épreuves difficiles comme la disparition de plusieurs proches, la séparation de ses parents, un accident de voiture, etc.

Heureux de la vie qu’il mène aujourd’hui, l’auteur a toutefois eu envie d’imaginer ce qui aurait pu arriver à un homme comme lui s’il avait sombré sous la détresse.

«C’est là où j’ai créé un personnage distinct, très différent de moi. […] Je me suis toujours senti privilégié que ma vie ait bien viré. Ça m’arrive souvent de me dire qu’il en aurait peut-être fallu de peu pour que ma vie reste sombre», ajoute le quarantenaire, fier papa de deux jeunes filles.

Tout au long des 264 pages de Lait cru, Steve Poutré nous baigne dans un milieu brut et poussiéreux, loin des fermes bucoliques qu’on s’imagine.

Entre poésie et roman noir, il glisse son public auprès d’un narrateur qui tangue entre des souvenirs d’enfance empreints de beauté et d’autres, de violence. Allongé dans son lit d’hôpital, perdu dans la forêt glaciale, tout le hante : la détresse de ses proches, le spectre des animaux disparus, la chaleur cuisante des foins…

«Jouer dans des zones de folie, ça me donnait la possibilité d’ajouter toute une couche de poésie et de fantastique. […] L’hallucination, la psychose, ça donne la possibilité de mettre en scène des trucs cauchemardesques qui sont plus prenants. On peut même se demander si on est dans un univers parallèle», explique celui qui interpelle également tous les sens de ses lecteurs.

Mettre en scène la réalité

Avec Lait cru, Steve Poutré met donc en relief le poids des tâches qu’accomplissent les fermiers au quotidien, une pression qui pourrait leur faire perdre pied à tout moment.

Si l’ouvrage ne met pas forcément en valeur le milieu agricole, on sent toutefois émaner de lui un attachement réel envers cette industrie et les gens qui y donnent leur vie.

«Encore aujourd’hui, le métier d’agriculteur est tellement prenant que les fermiers ne peuvent pas se permettre de faire un burnout.» — Steve Poutré

S’il critique certaines techniques employées sur les animaux dans les années 80, l’auteur souhaitait surtout réaliser un portrait juste de ce milieu. En parlant de santé mentale et d’idées suicidaires, mais aussi en signant un ouvrage qui ne nourrisse pas les clichés sur la campagne.

Dans le concret du quotidien, l’abattoir n’est jamais très loin pour les bêtes qui voient l’automne arriver ou leur production de lait/d’œufs diminuer, rappelle celui qui a quitté la métropole pour s’établir à Saint-Mathias-sur-Richelieu.

«Notre vrai terroir, il est sale et ce n’est pas nécessairement négatif! […] Mais on ne veut pas présenter ça à l’écran parce que ça briserait le romantisme des citadins qui vont acheter leur lait et leurs œufs dans les supermarchés», déplore l’auteur, qui ne comprend pas comment des gens peuvent regarder de haut ce secteur essentiel.

Quoique végétarien depuis cinq ans, Steve Poutré estime qu’il est nécessaire de sensibiliser le public à la réalité du monde agricole.

Lait cru est offert en librairie.