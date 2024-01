La collection Saint-Martin: pour les amoureux de bandes dessinées rares

Dans l’arrière-boutique de L’imaginaire, on peine à imaginer que le bureau de François Bourdages était auparavant une salle de réunion. Remplie de bibliothèques pleines à craquer, la pièce de travail a de quoi faire naître des étoiles dans les yeux des passionnés du neuvième art.

Quelques copies du Journal Tintin datant de 1946, un tirage de tête de L’énigme de l’Atlantide, des dizaines d’ouvrages dédicacés, figurines et autres albums trônent à gauche et à droite… Et pourtant nous n’admirons alors qu’une petite partie de la collection Saint-Martin.

«Il me faudrait environ huit pièces comme celle-ci pour classer au complet la collection Saint-Martin», souligne le grand collectionneur et estimateur François Bourdages, en entrevue au Soleil.

Juriste de métier, M. Saint-Martin a consacré plus de quarante ans de sa vie à scruter le milieu de la bande dessinée afin d’acquérir une panoplie d’œuvres. S’il s’est intéressé à quelques titres d’ici signés par exemple par Réal Godbout, il a surtout accumulé des albums franco-belges. Dont plusieurs classiques comme les Tintin, Chick Bill, Gaston Lagaffe, Natacha, etc.

«M. Saint-Martin était quelqu’un de très discret. Tout le monde se doutait qu’il avait un trésor incroyable chez lui, mais presque personne ne l’avait jamais vu. C’était comme une légende dans le monde de la bande dessinée. On le voyait dans tous les festivals: Québec, Montréal, Saguenay, Rimouski», raconte M. Bourdages.

Le collectionneur et estimateur François Bourdages a rapidement accepté l’invitation de Benoît Doyon, propriétaire de L’imaginaire, afin de découvrir la collection Saint-Martin. (Frederic Matte/Le Soleil)

Noël au quotidien

Débarquée sur le marché en 2023, après le décès de M. Saint-Martin, la collection a finalement été achetée le propriétaire des Boutiques L’imaginaire, Benoît Doyon.

Depuis l’automne, François Bourdages a donc évalué la condition et la valeur de centaines d’ouvrages. Mais l’estimateur a encore du pain sur la planche : entre 400 et 500 caisses attendent toujours son œil d’expert. Loin d’être découragé, le passionné se réjouit plutôt d’avoir encore deux ans de travail devant lui.

«La collection Saint-Martin, c’est la plus grande collection de bandes dessinées qui n’a jamais été trouvée au Québec. […] C’est un privilège pour moi de travailler sur cette collection-là. Je n’en reverrai jamais d’autres comme celle-ci», soutient M. Bourdages, qu’on connaît également à titre de commissaire d’expositions.

L’évaluation d’un seul album peut prendre trente secondes, quelques minutes ou encore quelques heures lorsque des vérifications supplémentaires sont nécessaires. Avec ses gants blancs à proximité, François Bourdages est prêt à tout lorsqu’il ouvre une nouvelle boîte.

«Je ne sais jamais à l’avance ce qu’il y a dans une caisse. […] J’ouvre et c’est une surprise tous les jours. Ça peut autant être de la BD très commune que des tirages de tête ou des bandes dessinées dédicacées», partage celui qui collectionne lui-même des BD depuis plus de quarante ans.

Selon François Bourdages, M. Saint-Martin achetait généralement plusieurs éditions d’un même ouvrage. Allant de la copie accessible en librairie à l’exemplaire de luxe obtenu directement chez l’éditeur. (Frederic Matte/Le Soleil)

Entre les pages de plusieurs ouvrages se cachent également différents documents. Comme des signets dédicacés, des photos d’auteurs en festivals, des billets de stationnement… Ou même des lettres adressées à M. Saint-Martin et signées de la main des bédéistes Willy Lambil ou Jean Roba.

«Ça fait beaucoup de jaloux en Europe! […] D’ailleurs, des gens appellent parfois directement chez moi et, comme ils calculent mal le décalage horaire, ils téléphonent à 4h du matin», souligne en riant M. Bourdages, rappelant que, de l’autre côté de l’Atlantique, bien des encans spécialisés n’arrivent pas à mettre la main sur des pièces comme celles de la collection Saint-Martin.

De la passion aux affaires

Le propriétaire des Boutiques L’imaginaire, Benoît Doyon, ne s’en cache pas : il est encore étonné de l’ampleur des surprises que révèle la collection Saint-Martin.

«Après l’achat de cette collection-là, j’ai eu des vertiges. Deux jours après la transaction, j’étais prêt à tout revendre 20 000$ de moins. J’étais épuisé même avant d’avoir commencé», se souvient M. Doyon.

M. Doyon tient entre ses mains une planche tirée le l'album Le monstre du lac de la série Chick Bill de Tibet. Il s'agit de l'album no. 9 datant de 1958. (Frederic Matte/Le Soleil)

L’homme d’affaires passionné, qui a lancé son entreprise en 1986, sait qu’il vivra encore des hauts et des bas face à son nouvel achat. Mais, avec cette acquisition, il souhaite toutefois reconquérir les collectionneurs sérieux qui recherchent des produits littéraires plus nichés.

«On avait perdu cette particularité-là. Et j’espère qu’on pourra acheter d’autres collections [de bandes dessinées] dans le futur», avance l’entrepreneur, qui a l’habitude d’acheter des collections de cartes de sport, de Star Wars ou de pièces de monnaie pour se différencier.

Bien qu’aucune exposition ne soit au programme, M. Doyon envisage l’idée de faire tourner quelques titres de la collection Saint-Martin à travers ses boutiques.