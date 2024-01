Droit d’auteur: l’industrie du livre ne veut pas d’exception pour l’IA

«Le Canada ne doit surtout pas introduire à la Loi sur le droit d’auteur d’exception ou d’exonération permettant de reproduire ou de s’approprier autrement, sans autorisation, les œuvres protégées afin de faciliter l’IA générative», déclare la directrice des affaires juridiques de l’ANEL, Stéphanie Hénault, qui a rédigé le mémoire déposé dans le cadre de la Consultation sur le droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative entamée en octobre 2023.

Accessible depuis quelques années déjà, l’IA générative est un type d’intelligence artificielle capable de générer du nouveau contenu sous différentes formes comme des textes, des images, de la musique et des vidéos.

L’une des problématiques auxquelles s’intéresse cette consultation tenue par le gouvernement canadien est la fouille de textes et de données pour l’entraînement d’IA génératives. Cette étape importante dans le développement de cette technologie nécessite la reproduction de grandes quantités de données, dont celles protégées par le droit d’auteur.

«Pour utiliser des textes, en vertu du droit canadien, ils doivent demander l’autorisation des titulaires du droit», confirme la juriste.

Toutefois, ce n’est pas nécessairement ce qui se passe en pratique…

Aux États-Unis, des acteurs de l’industrie du livre et des médias, dont le New York Times, ont fait ou feront prochainement la démonstration que de grandes plateformes d’IA génératrice ont utilisé sans autorisation des livres et du contenu protégé par des droits d’auteur pour développer leur produit.

«Aux États-Unis, il y a d’une part des poursuites et d’autre part des licences», observe Mme Hénault.

Transparence et responsabilisation

Les auteurs et les éditeurs consultés pour ce mémoire sont d’avis que le gouvernement n’a pas à intervenir dans les négociations entre les développeurs d’IA et les ayants droit.

«C’est au marché du livre et de l’IA de trancher ces questions, et non au gouvernement de le faire», croient l’ANEL et ses partenaires.

Ceux-ci voient d’un bon œil la naissance d’un marché d’octroi de licence dans ce domaine. Un éditeur ou un auteur peut vendre une licence à une entreprise d’IA pour qu’il utilise son matériel légalement pour la fouille de textes et de données. Cette reconnaissance serait même une nouvelle source de revenus.

Le droit de refuser que son matériel soit utilisé est aussi un point important aux yeux de Stéphanie Hénault.

Stéphanie Hénault, directrice des affaires juridiques à L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). (Louis-Charles Dumais)

De plus, on souhaite que les compagnies qui développent des IA aient des obligations de transparence quant aux données utilisées pour nourrir leurs logiciels. C’est-à-dire tenir un registre du contenu et des données importées dans leur produit.

«Personne n’est contre le développement technologique», précise la directrice de l’Union nationale des écrivains et écrivaines du Québec (UNEQ) Geneviève Lauzon.

Les défis de traçabilité posés par l’IA lui semblent même un beau défi qui pourrait être résolu par la technologie.

Des exceptions qui font mal

En Europe, une exception relative à la fouille de textes et de données a été introduite en 2019 à la loi sur le droit d’auteur afin de donner plus de latitude aux développeurs d’IA.

L’ANEL et ses partenaires ne voudraient pas que le Canada se dote d’une telle exception. Celle-ci est d’ailleurs «très controversée», soutient la directrice des affaires juridiques de l’ANEL.

Le mémoire déposé rappelle aussi que les auteurs et les éditeurs canadiens souffrent encore de l’exception accordée au secteur de l’éducation en 2012.

Selon leur calcul, les pertes associées à cette modification se chiffreraient à plus de 200 millions sur dix ans.

«Il y a des universités qui respectent leurs obligations et il y en a d’autres, dans notre perspective, qui ne le font pas», déclare Mme Hénault.

À titre d’exemple, la directrice de l’UNEQ évoque le litige, résolu en 2018, qui a opposé l’Université Laval et Copibec, un organisme à but non lucratif créé en 1997 afin de gérer les droits de reproduction des ouvrages en format papier et numérique.

«Le Canada doit s’empresser d’améliorer la Loi sur le droit d’auteur pour cesser de les priver injustement de revenus légitimes à l’occasion de l’utilisation d’œuvres dans certains établissements d’enseignement», insiste Mme Hérault.

Cette exhortation est soutenue par les fédérations internationales du livre et par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) qui réunit, au pays, les principales organisations de professionnels anglophones et francophones du secteur culturel, soit plus de 360 000 créateurs et professionnels et 2900 entreprises.

«Tous sont outrés que le Canada enfreigne ses obligations internationales en droit d’auteur», précise-t-on dans le mémoire où on brandit aussi la Convention de Berne, à laquelle adhère le Canada.

Selon celle-ci, toute adaptation à l’encadrement du droit d’auteur doit avoir pour but premier de permettre aux titulaires de droit de continuer à contrôler l’exploitation de leurs œuvres et non de réduire la portée de leurs droits pour satisfaire d’autres industries.

L’IA, UN OUTIL POUR LES AUTEURS ?

Un autre point abordé par la consultation est de savoir quelle place peut avoir les intelligences artificielles génératrices dans la pratique d’un artiste et quelle protection accordée aux œuvres générées par celles-ci.

«On ne veut pas qu’un texte entièrement généré par une intelligence artificielle bénéficie de la même protection que celui d’un auteur», tranche Geneviève Lauzon.

Comme les autres membres de la CDEC, la directrice de l’UNEQ tient à ce que l’humain reste au cœur de la création.

Celle-ci mentionne recevoir très peu de commentaires ou de questions de ses membres concernant l’utilisation d’IA générative en création.

Dans le mémoire déposé par l’ANEL, que soutient l’UNEQ, on mentionne qu’«une personne humaine qui utilise l’IA générative comme outil pour créer une nouvelle œuvre pourrait en être considérée l’auteur si son acte de création satisfaisait ou dépassait les critères d’originalité énoncés par la Cour suprême du Canada dans CCH Canadien ltée c. Barreau du Haut-Canada [2004] 1 RCS 339».