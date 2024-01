Margaret Atwood reçoit la plus haute distinction artistique de France

La romancière canadienne a hérité, mercredi 17 janvier, des insignes de Commandeur des Arts et des Lettres de la République française

C’est l’ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, qui lui a remis en personne sa nouvelle décoration, à l’occasion d’une cérémonie s’est tenue dans les salons de l’ambassade, en présence de proches de Mme Atwood, ainsi que de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, et de plusieurs personnalités canadiennes.

L’ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet et la romancière Margaret Atwood (Etienne Ranger/Le Droit )

La République française lui a accordé cette prestigieuse médaille «pour la profondeur, la pertinence et le courage de vos œuvres, pour les combats que vous menez depuis des années, pour votre rôle d’éminent citoyen du monde», a indiqué l’ambassadeur Miraillet.

«Je suis ravie de cet honneur, car je lis depuis longtemps la littérature française et j’ai des ancêtres français», a réagi Margaret Atwood. «J’ai écrit certains de mes livres en partie lorsque je vivais en France. C’est donc très significatif pour moi», a précisé l’autrice qui a accédé à une renommée mondiale, entre autres grâce au livre La servante écarlate.

Par ce geste, la France reconnaît la contribution de la «poète, romancière et critique» aux arts, mais reconnaît surtout le «souci des autres et de notre terre» dont Mme Atwood a fait preuve et «son intelligence à aborder les problèmes de notre temps», ainsi que «la reconnaissance mondiale qui vient témoigner de la pertinence de son œuvre et de ses combats», a souligné l’ambassade par voie de communiqué.

L’ordre des Arts et des Lettres comprend trois grades: chevalier, officier et commandeur (par ordre croissant d’importance). Purement honorifique, il vient récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs œuvres ou par leur «contribution au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde».