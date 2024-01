Des duos d’auteurs virtuels pour la sixième Nuit de la lecture au Québec

La romancière et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette et l'écrivain Yvan Godbout sont les porte-parole de la sixième édition de la Nuit de la lecture au Québec. (Fondation Lire pour réussir)

Stanley Péan, Joséphine Bacon, Jean-Philippe Baril-Guérard, Pierre-Yves Villeneuve, Fanie Demeule, Anne Élaine Cliche, Emmanuelle Pierrot, Francis Ouellette et Mélikah Abdelmoumen, entre autres, donnent ainsi rendez-vous aux amateurs de littérature – voire d’oralité.

Une dizaine de librairies, bibliothèques «et autres lieux de culture» disséminés à travers la province accueilleront des auteurs, à l’occasion de lectures publiques et de «rencontres uniques» avec le public destinées à célébrer la lecture.

En parallèle (toujours de 18 h à 23 h), 20 duos d’écrivains se relaieront sur le Web pour animer – via Zoom – une série de quatre séances de lecture. Le public pourra s’inscrire à ces activités gratuites via le site officiel de l’initiative, nuitlecture.ca.

Cette programmation virtuelle a été concoctée par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) en collaboration avec la Fondation Lire pour réussir, qui l’ont dévoilée samedi 13 janvier.

«Ces lectures ne seront pas rediffusées afin de privilégier la rencontre spontanée et de créer des moments précieux tout au long de la soirée», précisent les organisateurs.

(Fondation Lire pour réussir)

Anaïs Barbeau-Lavalette et Yvan Godbout

La romancière et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette (La femme qui fuit; Je voudrais qu’on m’efface) et l’écrivain Yvan Godbout (les Contes interdits, ainsi qu’une adaptation de Hansel et Gretel qui a défrayé les manchettes) ont été désignés porte-parole de cette édition.

Anaïs Barbeau-Lavalette sera de la partie virtuelle, en tandem avec Steve Gagnon, dès 18 h.

Parmi les autres plumes participant à ces 20 duos virtuels, figurent également Sarah Berthiaume, Juliana Léveillé-Trudel, Jean-Félix Chénier, Cara Carmina, Amélie Legault, Gabrielle Filteau-Chiba, Anya Nousri, Samuel Larochelle, Marianne Brisebois, Audrée Wilhelmy, Nicholas Dawson, Danus, Lula Carballo, Sakaya Yanez, Élise Turcotte, Valérie Roch-Lefebvre, Maya Ombasic, Sarah Rocheville, Sarah-Louise Pelletier-Morin, Catherine Côté, Carole Labarre, Laurie Dinardo, Adis Simidzija, Myriam Vincent, Raphaëlle B. Adam, Yvan Godbout et Patrice Cazeault, en sus des auteurs cités plus haut.

Le Réseau Biblio de l’Outaouais participe aux activités en personne.

À Val-des-Monts, on propose par exemple du 20 au 21 janvier une série de soirées pyjamas pour les adolescents et pré-adolescents (10 à 14 ans), qui sont invités à camper à la Bibliothèque Parc J.-A. Perkins (17, chemin du Manoir). Détails ici.